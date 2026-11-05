اعلام ذخایر ۲.۵ ساله واکسن و مدیریت استراتژیک دارو توسط پیرصالحی

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو از تأمین ذخایر واکسن تا ۲.۵ سال آینده خبر داد و بر ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع و همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در زنجیره تأمین سلامت تأکید کرد.

مهدی پیرصالحی ، رئیس سازمان غذا و دارو ، در اجلاس معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در شیراز، از دستیابی به ذخایر راهبردی کافی برای برخی واکسن‌های حیاتی برنامه ملی واکسیناسیون تا مدت دو سال و نیم آینده اطلاع داد. او با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق مدیریتی، خواستار جلوگیری از انباشت غیرضروری اقلام و مدیریت صحیح منابع مالی و دارویی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی شد تا دسترسی مردم به فرآورده‌های سلامت‌محور با کمترین چالش ممکن همراه باشد.

مدیریت ذخایر راهبردی در شرایط تحریم

پیرصالحی در ادامه سخنان خود به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد و افزود: با وجود فشارهای گسترده، تأمین کالاهای اساسی ادامه داشته و اقلام مورد نیاز در دسترس مردم قرار دارد، هرچند افزایش نرخ ارز بر قیمت برخی کالاها تأثیر گذاشته است. این وضعیت حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌های مختلف کشور است که با هماهنگی مستمر توانسته‌اند زنجیره تأمین را حفظ کنند. وی تصریح کرد که مدیریت این شرایط نیازمند تعامل سازنده میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های مختلف از جمله غذا، آرایشی و بهداشتی است.

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نقش کلیدی دانشگاه‌ها در دوران بحران

رئیس سازمان غذا و دارو با یادآوری ایام جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، به نقش مؤثر دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه دانشگاه‌های مناطق مرزی در تسریع ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات اشاره کرد. این تجربه نشان داد که هماهنگی و آمادگی مجموعه‌های اجرایی تا چه اندازه در مدیریت شرایط بحرانی اهمیت دارد و چگونه می‌توان با مانع‌زدایی از فرآیندها، از آسیب‌دیدن محموله‌ها جلوگیری کرد. پیرصالحی خاطرنشان کرد که در این مقاطع حساس، بیمارستان‌ها، ناوگان آمبولانس و کارخانه‌های داروسازی فعالیت خود را متوقف نکرده و خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت ادامه دادند.

پیچیدگی زنجیره تأمین و اعداد و ارقام

گستردگی اقلام سلامت‌محور، مدیریت زنجیره تأمین را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است؛ در حوزه دارو بیش از ۱۷ هزار کد IRC و در حوزه تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی بیش از ۵۵ هزار کد IRC وجود دارد که تأمین و مدیریت آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. این اقلام از مسیر واردات و تولید داخل تأمین می‌شوند و نیازمند نظارت و هماهنگی مستمر هستند. پیرصالحی اضافه کرد که در گذشته مدیریت ذخایر واکسن بیشتر بر مبنای تأمین ماهانه انجام می‌شد، اما اکنون با پیش‌بینی ذخایر دو سال و نیمه، اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت ذخایر راهبردی بیش از پیش مشهود است.

لزوم تأمین مالی و تجویز منطقی دارو

رئیس سازمان غذا و دارو تأمین منابع مالی و نقدینگی را از الزامات اصلی استمرار فعالیت زنجیره تأمین سلامت دانست و گفت: پزشک بدون دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی امکان ارائه خدمات درمانی مناسب را ندارد. بنابراین، تأمین منابع مالی مورد نیاز این حوزه باید در اولویت قرار گیرد تا تولید، واردات و توزیع اقلام سلامت‌محور با اختلال مواجه نشود. وی تأکید کرد که تجویز و مصرف منطقی دارو و برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر راهبردی متناسب با نیازهای واقعی، از جمله اقداماتی است که دانشگاه‌ها باید با جدیت پیگیری کنند تا از حبس منابع مالی و دارویی جلوگیری شود.

هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های آینده

پیرصالحی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های تأمین و تولید دارو برای عبور از شرایط دشوار تأمین دارو و استمرار خدمات سلامت به مردم تأکید کرد. او با ابراز امیدواری از اینکه نتایج این نشست به تصمیم‌های عملیاتی و مؤثر منجر شود، خواستار جلوگیری از انباشت غیرضروری اقلام در دانشگاه‌های علوم پزشکی شد تا ضمن حفظ آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای ضروری، از اتلاف منابع جلوگیری گردد. این رویکرد جدید نشان‌دهنده تغییر استراتژی از تأمین ماهانه به ذخیره‌سازی بلندمدت و هوشمند در سیستم سلامت کشور است.