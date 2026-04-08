اعلام فهرست مراکز غربالگری نوزادان سه تا پنج روزه توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، با هدف ارائه خدمات ضروری به نوزادان، فهرست مراکز فعال غربالگری سه تا پنج روزگی نوزادان را اعلام کرد. این مراکز از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، در تمام روزهای هفته به جز تعطیلات رسمی، آماده ارائه خدمات به مراجعین خواهند بود. این اقدام در راستای اطمینان از سلامت نوزادان و تشخیص زودهنگام هرگونه مشکل احتمالی در دوران حیاتی ابتدایی زندگی آن‌ها صورت می‌گیرد.

غربالگری نوزادان شامل انجام آزمایش‌های مختلف و معاینات فیزیکی است که به شناسایی اختلالات متابولیک، شنوایی و دیگر مشکلات احتمالی کمک می‌کند. شناسایی زودهنگام این مشکلات، امکان درمان سریع‌تر و پیشگیری از عوارض جدی‌تر را فراهم می‌آورد. این مراکز با بهره‌گیری از کادر مجرب و تجهیزات مناسب، محیطی امن و آرام را برای انجام غربالگری فراهم کرده‌اند. والدین گرامی می‌توانند با مراجعه به این مراکز، از سلامت نوزادان خود اطمینان حاصل نمایند. معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید می‌کند که غربالگری نوزادان یک گام مهم در جهت ارتقای سلامت جامعه و مراقبت از نسل‌های آینده است. لیست مراکز غربالگری شامل مراکز متعددی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های اطراف است که به منظور تسهیل دسترسی والدین، در نقاط مختلفی از شهر پراکنده شده‌اند. در ادامه لیست این مراکز به همراه آدرس و شماره تلفن تماس ارائه می‌شود تا والدین بتوانند به راحتی به نزدیک‌ترین مرکز مراجعه کنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند. مرکز تراب: واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، نبش خیابان فکوریان، پلاک ۳۵۲، با شماره تماس ۲۲۵۹۲۵۲۰. مرکز احمدی: واقع در خیابان دماوند، فتحنایی، پلاک ۳۰، با شماره تماس ۷۷۵۷۵۹۲۴. مرکز سمرقندی: واقع در خیابان فرجام، بلوار اردیبهشت، بین ۲۰۶ و ۲۱۲، پلاک ۱۷۵، با شماره تماس ۷۷۰۷۰۰۴۴. مرکز امام حسن: واقع در تهرانپارس، میدان پروین، خیابان ۱۹۶ شرقی، کوچه بنی هاشم، پلاک ۴، با شماره تماس ۷۷۳۵۸۷۱۱. مرکز پورهدایت: واقع در سرآسیاب دولاب، خیابان شیوا، خیابان برادران شهید واضحی فرد، پلاک ۱۶۴، با شماره تماس ۳۳۱۷۳۱۹۹ و ۳۳۱۶۴۳۴۶. مرکز ش جعفری: واقع در خیابان ۱۷ شهریور، جنب آتش نشانی، با شماره تماس ۳۳۵۵۶۲۹۷ و ۳۳۱۳۱۸۱۳. مرکز مسعودیه: واقع در خیابان خاوران، جنب پارک نیکو، با شماره تماس ۳۳۸۶۸۱۹۹. مرکز لیله القدر: واقع در پایین‌تر از میدان امامت، بین قاسم زاده و عبدالعظیمی، بن بست کامور، پلاک ۲ واحد ۴، با شماره تماس ۷۷۴۱۰۴۱۵. پایگاه حسابی: واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب داروخانه طالقانی، شبکه بهداشت شمیرانات، با شماره تماس داخلی ۲۰۴ و شماره تلفن ۲۲۲۳۵۰۰۰. مرکز پیامبر اکرم: واقع در لواسان، میدان گلندوک، نجارکلا، خیابان شهید رحیمی، کوچه شفا، با شماره تماس ۲۶۵۴۲۶۲۶. رودبار قصران: واقع در شهر فشم، میدان فشم، روبروی پمپ بنزین، با شماره تماس ۲۶۵۰۲۰۳۱. مرکز خدمات جامع سلامت امام زاده قاسم: واقع در میدان امام زاده قاسم، کوچه یاس، با شماره تماس ۲۲۷۰۳۰۳۰. مرکز خدمات جامع سلامت پردیس: واقع در پردیس، میدان عدالت، بلوار فروردین جنوبی، خیابان سعدی، خیابان حافظ، خیابان مولوی، با شماره تماس ۰۲۱-۷۶۲۷۴۶۴۸. مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر - بومهن: واقع در بومهن، بلوار امام خمینی، بلوار قریبی، خیابان محراب، پشت شهرداری، کوچه درمانگاه، با شماره تماس ۰۲۱-۷۶۲۲۲۰۱۱. مرکز خدمات جامع سلامت اکبری - بومهن: واقع در بومهن، بلوار امام خمینی، بلوار علامه طباطبایی (سپاه)، بن بست بهمنی، با شماره تماس ۰۲۱-۷۶۲۳۷۸۲۹. مرکز خدمات جامع سلامت فاز ۸ - آزاد راه تهران پردیس: واقع در آزاد راه تهران پردیس، فاز ۸، بلوار امیرکبیر، انتهای بلوار فردوسی، با شماره تماس ۰۹۳۳۵۵۱۰۶۸۳. مرکز خدمات جامع سلامت جاجرود: واقع در جاجرود، روبروی پلیس راه جاجرود، با شماره تماس ۰۲۱-۷۶۲۰۳۶۰۲-۷۶۲۰۱۰۵۷-۷۶۲۰۳۹۳۷. پایگاه بهداشت سعید آباد: واقع در جاجرود، سعیدآباد، خیابان گلستان، خیابان بهداشت، پلاک ۲، با شماره تماس ۰۲۱-۷۶۲۰۳۵۱۳-۷۶۲۰۴۷۳۰-۷۶۲۰۵۵۶۶. مرکز خدمات جامع سلامت بنی فاطمه جیلارد: واقع در دماوند، جیلارد، بلوار شهید بهشتی، جنب هلال احمر، با شماره تماس ۷۶۳۱۲۸۶۹. مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محمد رودهن: واقع در رودهن، بلوار امام خمینی، جنب بانک کشاورزی، با شماره تماس ۷۶۵۰۲۸۲۸. مرکز خدمات جامع سلامت شهید محسنی آبسرد: واقع در آبسرد، بلوار امام خمینی، خیابان شهید فهمیده، پلاک ۳، با شماره تماس ۷۶۳۷۲۲۴۵. مرکز خدمات جامع سلامت شهید ناصحی کیلان: واقع در کیلان، خیابان شهید فاضلی، با شماره تماس ۷۶۳۶۲۴۲۴. مرکز خدمات جامع سلامت سربندان: واقع در جاده تهران فیروزکوه، سربندان، با شماره تماس ۷۶۳۹۳۲۲۰. مرکز خدمات جامع سلامت مهرآباد: واقع در مهرآباد، خیابان امام خمینی، خیابان گلستان، ابتدای جاده گاز، با شماره تماس ۷۶۵۲۸۱۰۰. پایگاه بهداشتی ۱۷ شهریور: واقع در دماوند، میدان ۱۷ شهریور، کوچه پست بانک، با شماره تماس ۷۶۳۲۰۶۳۸. مرکز هفت تیر: واقع در فیروزکوه، پاسداران، ملاجعفری، شهدای ۱۷ شهریور، با شماره تماس ۷۶۴۴۲۱۳۰. پایگاه بهداشتی ولیعصر: واقع در فیروزکوه، شهرک ولیعصر، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، با شماره تماس ۷۶۴۴۷۶۷۶. مرکز خدمات جامع سلامت مدنی: واقع در چهار راه اسفند آباد، خیابان رجایی شمالی، روبروی دفتر پیشخوان دولت، با شماره تماس ۳۶۲۵۴۱۷۷. مرکز خدمات جامع سلامت خیر آباد: واقع در خیرآباد، خیابان بانک تجارت، کوچه علی اصغر، با شماره تماس ۳۶۲۳۷۹۳۰. مرکز خدمات جامع سلامت جوادآباد: واقع در جوادآباد، خیابان بخشداری، روبروی شهرداری، با شماره تماس ۳۶۲۱۲۳۴۷. مرکز خدمات جامع سلامت ریحان آباد: واقع در عبدل آباد، خیابان امام خمینی، جنب حسینیه فاطمیون، با شماره تماس ۳۶۷۷۳۹۱۰. مرکز اشرفی اصفهانی: واقع در پاکدشت، میدان شهدای گمنام، درمانگاه اشرفی اصفهانی، با شماره تماس ۰۲۱۳۶۰۲۳۱۱۰- داخلی ۲۶۴۱۰- داخلی ۲۶۴. مرکز شریف آباد: واقع در خیابان شهید علی پازوکی، مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)، با شماره تماس ۰۲۱۳۶۴۷۲۷۸۶. فرون آباد: واقع در خیابان امام خمینی (ره)، مرکزخدمات جامع سلامت صاحب الزمان (عج)، با شماره تماس ۳۶۰۹۶۷۴۰. حصار امیر: واقع در بلوار شهدا، بین نیلرفر ۲ و ۴، کوچه شهید حمید عربی، مرکز خدمات جامع سلامت چهارده معصوم، با شماره تماس ۰۲۱۳۴۶۰۲۴۷۸. مسکن مهر: واقع در بلوار شهید باقری، انصار ۶، زیتون ۴، مرکز مسکن مهر امام رضا، با شماره تماس ۰۲۱-۳۶۰۸۶۱۳. مرکز بهداشت امام خمینی: واقع در قرچک، خیابان مخابرات، انتهای آزاده ۵، با شماره تماس ۰۲۱-۳۶۱۲۷۰۴۰. مرکز بهداشت شهدای خدمت: واقع در قرچک، میدان پوئینک، خیابان ترنم، ساختمان دو طبقه، با شماره تماس ۳۶۱۶۳۱۰۰. مرکز بهداشت امام زمان: واقع در فرچک، خیابان محمد آباد، نبش مهدیه ۳۰، با شماره تماس ۳۶۴۳۰۵۷۹-۳۶۴۳۰۵۷۶. مرکز بهداشت زیباشهر: واقع در قرچک، زیباشهر، انتهای فتح ۲، با شماره تماس ۳۶۱۱۴۷۲۶. مرکز صدوقی: واقع در پیشوا، خیابان شهید دستجردی، کوچه شهید شیرازی، با شماره تماس ۰۲۱۳۶۷۳۲۵۴۱





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غربالگری نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلامت نوزادان مراکز بهداشتی آزمایش نوزادان

United States Latest News, United States Headlines