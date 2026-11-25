وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی از شهریور ماه موفق به صادرات نفت نشده است. بررسی آثار تحریم‌ها بر بازار ارز و تورم.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، روز چهارم آذر ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از آغاز عملیات انزوای اقتصادی در ماه اوت تاکنون، موفق به بارگیری حتی یک نفتکش نشده و دیگر هیچ محموله‌ی نفتی روی دریا برای فروش ندارد. این ادعا در حالی مطرح شد که بی‌نت تصاویر گرافیکی را منتشر کرد که کاهش تدریجی حجم نفت ایران را تا رسیدن به صفر نشان می‌دهد.

جزئیات عملیات انزوای نفتی و داده‌های ردیابی

بسنت در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که رژیم ایران یک کشتی در حال غرق شدن است. بر اساس اظهارات او، از ماه اوت هیچ نفتکشی در تأسیسات نفتی جزیرۀ خارگ بارگیری نکرده و تهران از آن تاریخ تاکنون هیچ باربری روی آب نداشته است. پیش‌تر در اوایل مهر ماه، بسنت اعلام کرده بود که حدود ۱۵ میلیون بشکەه نفت ایران همچنان در مسیر تحویل، عمدتاً به چین، قرار دارد و پس از تحویل این محموله‌ها، تهران دیگر نفتی برای فروش نخواهد داشت.

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داده‌های اولیه ردیابی نفتکش‌ها که پیش‌تر از سوی بلومبرگ و شرکت‌های کپلر و ورتکسا منتشر شده بود، نیز نشان می‌داد که در ماه سپتامبر هیچ بارگیری نفت خامی از بنادر ایران ثبت نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۹ آبان در اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که دیگر نفتی برای فروش در خارج از محدودۀ محاصرۀ دریایی آمریکا باقی نمانده است.

تحریم‌های جدید بانکی و واکنش‌های سیاسی

اظهارات تازۀ بسنت در حالی منتشر شده که فشار بر اقتصاد ایران افزایش یافته و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد روز چهارم آذر از مرز ۲۹۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. بر اساس نرخ‌های ثبت‌شده در بازار ارز، قیمت فروش هر دلار آمریکا در عصر چهارم آذر به ۲۹۲ هزار تومان و هر یورو به ۳۱۹ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. دلار روز سه‌شنبه سوم آذر نیز با ادامۀ روند صعودی خود رکورد ۲۸۳ هزار تومان را ثبت کرده بود، در حالی که قیمت آن روز ۲۱ آبان حدود ۲۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

این افزایش شدید بهای ارز هم‌زمان با دور تازۀ تحریم‌های آمریکا علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رخ داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوم آذر بیش از دو دوجین صرافی، شرکت واسطه و افراد مرتبط با شبکه‌های بانکی غیررسمی ایران را هدف تحریم قرار داد. مرکز مبادله‌ی ارز و طلای ایران نیز از جمله نهادهای مشمول تحریم‌های تازە است. بسنت در بیانیە مربوط به این تحریم‌ها گفت اقتصاد ایران زیر آب رفته و رهبران جمهوری اسلامی وحشت‌زده هستند و شبکه‌ی بانکی غیررسمی ایران را آخرین راه ارتباط مالی حکومت با اقتصاد جهانی توصیف کرد.

تهدیدهای دریایی و وضعیت زیرساخت‌ها

تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، روز یکشنبه اول آذر بار دیگر نسبت به تلاش ایران برای شکستن محاصرە دریایی ترامپ هشدار داد. ترامپ در پاسخ به پرسشی دربارە احتمال عبور نفتکش‌های ایرانی از محاصرە آمریکا گفت امیدوارم این کار را انجام دهند زیرا همه آن‌ها هم مانند بقیە نیروی دریایی‌شان به قعر دریا خواهند رفت. تهران نیز اعلام کرده است که محاصرە دریایی آمریکا را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با آن از مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، سیاسی و دیپلماتیک استفاده خواهد کرد.

آمریکا از ۲۳ تیر دور تازەای از محاصرە دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ارتش این کشور روز ۲۷ آبان اعلام کرد که دامنە اجرای این محاصرە را به کشتی‌های دریافت‌کنندە محمولە از طریق انتقال میان دو کشتی نیز گسترش داده است. این اقدامات بخشی از عملیات انزوای اقتصادی دولت دونالد ترامپ است که از دوم شهریور آغاز شده و با هدف قطع مسیرهای درآمدی جمهوری اسلامی، از جمله صادرات نفت و دسترسی به ارز خارجی، ادامه دارد.

اثرات تورمی بر زندگی شهروندان و پاسخ دولت

در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و سقوط ارزش پول ملی، با تورم شدید و آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های انرژی نیز روبه‌روست. بر اساس تازەترین آمار مرکز آمار ایران که رویترز روز چهارم آذر منتشر کرد، قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸.۷ درصد افزایش یافته و تورم میانگین سالانە به ۷۶.۸ درصد رسیده است. افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در مقایسە با مهر سال گذشتە نیز ۱۱۲.۶ درصد بوده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، روز چهارم آذر اعلام کرد که دولت در تلاش است افزایش قیمت کالاهای اساسی را دست‌کم برای سه ماه مهار کند. او همچنین گفت افزایش ورود کالا از مرزهای غیرجنوبی نشان می‌دهد که ایران نگران محاصرە دریایی آمریکا نیست. در زمستان هشدار داد و گفت آسیب به زیرساخت‌های گازی در حملات آمریکا و اسرائیل، کمبود گاز کشور را افزایش داده است.