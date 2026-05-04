اعلام قیمت روز خودروهای ایران خودرو ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

جدول قیمت روز خودروهای ایران خودرو شامل قیمت بازار و قیمت نمایندگی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارائه شده است. این گزارش شامل قیمتهای مدلهای مختلف از جمله آریسان، سورن پلاس، دنا پلاس، پژو 207، راناپلاس، تارا، هایما و فوتون میباشد.
قیمتهای جدید خودروهای ایران خودرو برای امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد. این گزارش بر اساس بررسیهای انجام شده از بازار و قیمتهای اعلام شده توسط نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تهیه شده است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، تفاوت قابل توجهی بین قیمت بازار آزاد و قیمتهای تعیین شده توسط شرکت خودروسازی وجود دارد. این اختلاف قیمت ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضا، محدودیت عرضه، هزینههای حمل و نقل و همچنین فعالیت دلالان و واسطهها در بازار است. در حال حاضر، خودروهای ایران خودرو با نوسانات قیمتی زیادی روبرو هستند و پیشبینی دقیق قیمتها در آینده دشوار است.
این نوسانات به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تحریمها و تغییرات نرخ ارز رخ میدهد. لازم به ذکر است که برخی از خودروها مانند دنا پلاس بورسی به دلیل توقف تولید یا فروش، در بازار یافت نمیشوند. همچنین، برخی از مدلها مانند هایما اس 5 و هایما اس 7 پرو نیز به طور موقت از لیست فروش حذف شدهاند. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای سایر مدلهای موجود در بازار شده و در نتیجه قیمتها را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی دقیق قیمتها نشان میدهد که خودروهای دوگانهسوز به دلیل افزایش قیمت گاز و همچنین محدودیتهای مربوط به سوخت، با افزایش تقاضا مواجه شدهاند و قیمت آنها نسبت به مدلهای بنزینی افزایش یافته است. همچنین، خودروهای اتوماتیک به دلیل راحتی و سهولت استفاده، همواره از تقاضای بالایی برخوردار هستند و قیمت آنها نسبت به مدلهای دستی بیشتر است. در مجموع، بازار خودرو در ایران در شرایط پیچیدهای قرار دارد و قیمتها به طور مداوم در حال تغییر هستند.
خریداران باید قبل از اقدام به خرید، تحقیقات کافی انجام دهند و از قیمتهای روز بازار مطلع شوند. همچنین، توصیه میشود که از خرید از دلالان و واسطهها خودداری کنند و خودرو را از نمایندگیهای مجاز خریداری کنند. این کار باعث میشود که از اصالت خودرو و همچنین گارانتی آن اطمینان حاصل کنند. در پایان، لازم به ذکر است که قیمتهای ارائه شده در این گزارش، قیمتهای لحظهای هستند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
بنابراین، خریداران باید قبل از اقدام به خرید، قیمتها را از نمایندگیهای مجاز یا سایتهای معتبر اطلاعرسانی خودرو استعلام کنند. این اطلاعات به خریداران کمک میکند تا تصمیمگیری آگاهانهتری داشته باشند و از پرداخت قیمتهای نامناسب جلوگیری کنند. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور میتواند تاثیر زیادی بر قیمت خودروها داشته باشد. بنابراین، پیشبینی دقیق قیمتها در آینده دشوار است و خریداران باید این موضوع را در نظر داشته باشند
İran Khodro Grubu Ürünlerini İstihsal ve Ön Satışla Sunuyorİran Khodro Grubu, özel sektöre devredilme planı öncesinde istisnai ve ön satışa yönelik yeni bir program başlattı. Yeni program kapsamında, Sورن Plus XU7P, پژو 207 manuel TU3 motorlu, پژو 207 manuel TU5 motorlu (farklı modeller), رانا Plus, تارا manuel ve تارا otomatik, هایما S7pro ve دنا Plus otomatik, 90 günlük teslimat süresiyle istisnai satışa sunulacak. Pejо 207 manuel TU5 motorlu (farklı modeller), دنا Plus manuel EF7P motorlu Rengi çelik, دنا Plus otomatik, رانا Plus, سورن Plus XU7P, تارا manuel ve تارا otomatik ise 4 ila 11 aylık teslimat süresiyle ön satışa sunulacak.
سود خرید خودرو در ثبت نام ایرانخودرو آذر ۱۴۰۴ چقدر است؟ + جزئیاتدر یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، خودروهای قابل عرضه شامل پژو 207 TU3، پژو 207 دستی با موتور TU5P سقف شیشهای، رانا پلاس با موتور TU5P، دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6، سورن پلاس EF7 دوگانهسوز، سورن پلاس XU7P، ریرا اتوماتیک، هایما S5 پرو، هایما S7 پرو، هایما S8 و هایما 7X است. 207 با موتور TU3 قیمت کارخانه: 797.430.
