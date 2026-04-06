اعلام آمار تلفات و ترددها در طرح نوروزی ۱۴۰۵: ۴۵۲ کشته و ۴۴۳ میلیون تردد

رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه آمار تصادفات و ترددها در طرح نوروزی ۱۴۰۵، از افزایش ترددها، سهم بالای خطای انسانی در تصادفات و تمرکز ترافیک در برخی استانها خبر داد. در این طرح که ۲۰ روز به طول انجامید، ۴۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۴۴۳ میلیون تردد ثبت شد.
طرح نوروزی ۱۴۰۵ از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و هدف اصلی آن، مدیریت یکپارچه ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها بود. برای اجرای این طرح، بیش از ۲۲ هزار نیروی پلیس راه و راهور در محورهای درون و برونشهری به کار گرفته شدند. همچنین، بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی و موتورسیکلت و بیش از ۳۰۰۰ تیم گشتی در هر شیفت، پوشش حداکثری شبکه ترافیکی کشور را بر عهده داشتند. استان تهران با سهم ۱۱ درصدی، بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داد و پس از آن استانهای مازندران، البرز، خراسان رضوی و گیلان قرار داشتند. همچنین، استان مازندران با ۴۶ درصد، بیشترین رشد در افزایش تردد نسبت به نوروز سال گذشته را تجربه کرد که به نظر میرسد شرایط خاص کشور، از جمله وضعیت جنگی، در این افزایش سهم ترددها بی تاثیر نبوده است. در زمینه ورود و خروج وسایل نقلیه، استان تهران بیشترین حجم ورودی و خروجی را داشت و پس از آن استانهای البرز، مرکزی، قزوین، قم، مازندران، اصفهان و گیلان قرار گرفتند. اوج ورودی روزانه به استانها مربوط به تهران در ۱۴ فروردین با ثبت بیش از ۳۹۷ هزار ورودی وسایل نقلیه بوده است. همچنین در استانهای مازندران و گیلان، هر کدام با حدود ۱۱۰ هزار ورودی، اوج ورود وسایل نقلیه اتفاق افتاده است. بررسی شاخص انباشت خودرو در ایام نوروز نشان میدهد استانهای مازندران، گیلان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و آذربایجان بیشترین سهم را داشتهاند. پس از شروع موج بازگشت، در ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، تهران و البرز به عنوان کانونهای اصلی انباشت، بیشترین تراکم خودرو را تجربه کردند که بیانگر همزمانی اوج بازگشت و تمرکز جمعیتی در این مناطق است. آمار اعلامی پلیس راهور، مبتنی بر دادههای ثبت شده در سامانه رخداد و مربوط به جانباختگان در صحنه تصادف است و آمار نهایی تلفات جادهای توسط سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام خواهد شد. در حوزه تصادفات درونشهری، ۳۳ فقره تصادف فوتی با ۳۵ جانباخته ثبت شده است. همچنین، ۲۴۴۶ فقره تصادف جرحی منجر به مصدومیت ۳۰۵۹ نفر و ۷۳۲۲ فقره تصادف خسارتی رخ داده است. در مجموع، تعداد تصادفات درونشهری به ۹۸۰۱ فقره رسیده است. در حوزه تصادفات برونشهری، ۳۳۵ فقره تصادف فوتی با ۴۱۷ جانباخته ثبت شده است. همچنین ۳۸۰۸ فقره تصادف جرحی با ۵۴۲۰ مصدوم و ۱۱۸۵۸ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده است که مجموع تصادفات برونشهری را به ۱۶۰۰۱ فقره میرساند
