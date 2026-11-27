فرمانده نیروی دریایی ارتش از اصابت موشک به ناو هواپیمابر لینکلن و توقف پیشروی دشمن در منطقه خبر داد و بر اقتدار مسلحان در دریای عرب تأکید کرد.

امیر دریادار شهرام ایرانی ، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمعه شب اعلام کرد که دشمن تمام تلاش خود را برای تسلط بر سواحل و بنادر ایران متمرکز کرده بود اما با استقامت رزمندگان و هم‌افزایی نیروهای مسلح، این اهداف شکست خورد. وی تأکید کرد که اکنون دشمن تنها به دنبال عبور از تنگه هرمز است در حالی که مسیر پیشروی او در عمق منطقه مسدود شده است.

نابودی ناو هواپیمابر لینکلن در روز دوم جنگ

دریادار ایرانی با اشاره به روز دوم جنگ اظهار داشت که نخستین سیلی محکم به دشمن وارد شد و اولین پرتاب موشکی با رمز مبارک "یا زهرا سلام‌الله‌علیها" انجام گردید. این موشک که پیش از این سابقه تست گرم نداشت، مستقیماً به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اصابت کرد و باعث توقف پرواز جنگنده‌های اف-۱۸ از عرشه آن شد.

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شدت آسیب وارده به ناو لینکلن به حدی بود که کاپیتان آن مجبور شد برای تخلیه مجروحان و رفع خسارات، از کشورهای منطقه درخواست کمک نماید. فرمانده نیروی دریایی ارتش بیان کرد که این موفقیت نشان داد دشمن توانایی آسیب زدن جدی به سامانه فرماندهی و واکنش مؤثر ایران را نداشته است.

توقف اهداف استراتژیک دشمن در دریای عرب

شهرام ایرانی تصریح کرد که نخستین مأموریت نیروهای مسلح تثبیت موقعیت و توقف دشمن در عمق جغرافیایی بود که با موفقیت انجام پذیرفت. نیروهای مسلح دشمن را در دریای عرب و شمال اقیانوس هند متوقف نگه داشته‌اند و قطعا در آینده نیز ایشان را به عقب رانده خواهند کرد.

وی خاطرنشان ساخت که دشمن برنامه‌هایی برای سه روز و هفت روز جنگ طراحی کرده بود اما به هیچ‌یک از اهداف تعیین شده نرسید و بخشی از حضور نظامی خود را در منطقه از دست داد. این شکست به معنای اعلام ناتوانی دشمن در رسیدن به اهداف اولیه و مجبور شدن به عقب‌نشینی است.

تلاش برای مسدود کردن شاهرگ اقتصادی ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش هشدار داد که دشمن همچنان تلاش می‌کند تا مانند هفتم آذر ۱۳۵۹ شاهرگ اقتصادی کشور را مسدود کند و هر روز عناوین جدیدی مانند "دروازه آهنین" یا "حوزه سربی" را مطرح می‌سازد. این تلاش‌ها با هدف ایجاد فشار بر مردم و از بین بردن انسجام ملی صورت می‌گیرد اما موفق به هدف خود نشده است.

دریادار ایرانی از زحمات نیروهای فعال در عرصه کشتیرانی و نفتکش‌ها که شبانه‌روز در تلاش برای ادامه فعالیت‌ها هستند تقدیر کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر ابلاغ شده، محدودیت جغرافیایی در آینده برطرف شود و اقتدار نیروهای مسلح در حفظ امنیت ملی تداوم یابد.

مفهوم مقاومت ملی در برابر تهدیدات خارجی

شهرام ایرانی بیان کرد که مردم ایران از آن دسته ملت‌هایی نیستند که در برابر اولین ضربه تسلیم شوند بلکه همواره پاسخ محکمی به دشمن می‌دهند. ایمان، امید و اراده مردم و رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران در کنار هم‌افزایی نیروهای مسلح، عامل اصلی ناکامی دشمن در این نبرد بوده است.

وی در پایان تأکید کرد که میدان در حال حاضر با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت. تدابیر لازم برای تقویت رویکرد اقتدار و رفع محدودیت‌ها اتخاذ شده است و دشمن باید بداند که ایران به اهداف خود خواهد رسید.