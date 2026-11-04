وزیر کشور یمن اعلام کرد 14 کارشناس سپاه پاسداران و 7 کارشناس حزب‌الله لبنان عملیات حوثی‌ها را هدایت می‌کنند و امنیت دریانوردی را تهدید می‌کنند.

ابراهیم حیدان ، وزیر کشور یمن ، اعلام کرد که 21 کارشناس نظامی وابسته به ایران و حزب‌الله لبنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مستقر هستند. این مقام یمن ی مدعی شد که این افراد عملیات نظامی علیه نیروهای دولتی را هدایت می‌کنند. این ادعا نشان‌دهنده تغییر ماهیت حمایت‌های خارجی از گروه حوثی است.

جزئیات حضور کارشناسان ایرانی و لبنانی

ابراهیم حیدان صریحاً اعلام کرد که 14 کارشناس از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 7 کارشناس وابسته به حزب‌الله لبنان در یمن فعالیت دارند. وی تأکید کرد که این متخصصان در شهر صنعا و استان‌های حدیده، صعده، حجه و عمران مستقر هستند. بر اساس ادعای وزیر کشور یمن، این افراد به‌طور مستقیم اقدامات نظامی علیه نیروهای دولت را رهبری می‌کنند.

Also read تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا

تهدید امنیت دریانوردی و تنگه باب‌المندب

وزیر کشور یمن هشدار داد که حضور این کارشناسان، امنیت دریانوردی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را به خطر انداخته است. حیدان تصریح کرد که حمایت‌های مالی و تسلیحاتی ایران از حوثی‌ها اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. این مرحله شامل هدایت و نظارت مستقیم بر عملیات نظامی گروه حوثی می‌شود. او معتقد است که امنیت ملی یمن به دلیل حضور این نیروها تهدید جدی شده است.

پیشینه درگیری‌ها و حمایت‌های بین‌المللی

حوثی‌ها از سپتامبر 2014 کنترل پایتخت یمن یعنی صنعا و برخی مناطق دیگر این کشور را در اختیار دارند. از آن زمان، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از مارس 2015 از دولت یمن در برابر حوثی‌ها حمایت کرده است. این رویدادها زمینه تاریخی برای ادعای جدید وزیر کشور یمن را فراهم می‌کند. تنش‌های منطقه‌ای پس از افزایش ادعاهای حضور مستقیم نیروهای خارجی تشدید شده است.

تأثیرات عملیاتی و پیامدهای آینده

ادعای ابراهیم حیدان نشان می‌دهد که تعادل قوا در یمن تحت تأثیر مستقیم عوامل خارجی قرار دارد. حضور 21 کارشناس نظامی در استان‌های کلیدی، نشان‌دهنده عمق نفوذ در ساختار فرماندهی حوثی‌هاست. تهدید امنیت دریانوردی در تنگه باب‌المندب می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و لجستیکی منطقه‌ای ایجاد کند. پیگیری این موضوع و واکنش‌های بین‌المللی به این ادعاها در آینده نزدیک تعیین‌کننده خواهد بود.