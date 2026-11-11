اعلام مصدومیت شدید علیرضا کوشکی و جراحی ریه در تهران

علیرضا کوشکی، بازیکن استقلال، پس از ضربه به سینه و پارگی ۵۰ درصد ریه، سه بار به مرگ نزدیک شد. او برای جراحی لیزری به تهران منتقل شد و حداقل تا نیم‌فصل غایب خواهد بود.

علیرضا کوشکی ، بازیکن تیم فوتبال استقلال، با انتشار جزئیات دقیق از یک حادثه پزشکی کشنده، از شرایط خطرناک خود پرده برداشت. این بازیکن اعلام کرد که در جریان تمرینات تیم، بر اثر برخورد آرنج یکی از بازیکنان جوان رده پایه با سینه‌اش، دچار آسیب جدی شده است. کوشکی تصریح کرده که در دوران درمان سخت خود، سه بار تا آستانه مرگ پیش رفته و لحظاتی را تجربه کرده که احساس می‌کرد دیگر زنده نمی‌ماند.

شرح واقعه ضربه به سینه و علائم تنفسی

این ماجرا زمانی آغاز شد که تیم استقلال برای انجام تمرینات پیش‌روزی به شهر بصره سفر کرده بود. کوشکی بیان کرد که روز قبل از مسابقه متوجه اختلال شدید در تنفس خود شده اما ابتدا آن را ناشی از گرد و خاک محیط دانست. هنگام گرم کردن در روز بازی، ضربان قلب او به شدت بالا رفت و توانایی ادامه دادن نداشت. او توضیح داد که حتی با راه رفتن معمولی نیز نفس‌تنگی شدید داشت و مجبور شد از زمین خارج شود.

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تشخیص پارگی ریه و انتقال به اورژانس

پس از بازگشت به اهواز، آزمایش‌های خون اولیه هیچ مشکل خاصی را نشان نداد و پزشکان ابتدا احتمال سرماخوردگی یا عفونت را مطرح کردند. اما تصویربرداری سی‌تی‌اسکن وضعیت را شفاف کرد؛ پزشک مرکز تصویربرداری با عجله اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد ریه کوشکی با هوا پر شده است. جراح توضیح داد که شکستگی دنده ناشی از ضربه، به ریه فشار وارد کرده و باعث جمع شدن آن و ورود هوا به فضای اطراف ریه شده است.

سفر پرخطر آمبولانس به تهران و عمل جراحی

با وجود اینکه جراح در اهواز اجازه مرخصی داده بود، کوشکی در مسیر حرکت به سمت گچساران احساس کرد هوای بدنش خارج می‌شود و گردنش مانند بادکنک تورم پیدا کرده است. در بیمارستان بهبهان، پزشک با هوشیاری کامل و استفاده از لیدوکائین اقدام به لوله‌گذاری مجدد کرد. با توجه به کمبود امکانات و ریسک بالای وضعیت، تصمیم بر انتقال به تهران گرفته شد. کوشکی ۱۴ تا ۱۵ ساعت با آمبولانس سفر کرد و صبح روز گذشته به تهران رسید.

نتایج جراحی لیزری و غیبت طولانی مدت

سه تا چهار ساعت پس از ورود به تهران، کوشکی وارد اتاق عمل شد و تحت جراحی لیزری قرار گرفت. حضور فوق‌تخصص ریه و انجام عمل به روش لیزری، امیدواری به عدم بازگشت مشکل را افزایش داد. مدیرعامل استقلال، رئیس سازمان فوتبال و سرمربی تیم، سهراب بختیاری‌زاده، در روز گذشته از او دیدار کردند. طبق گزارش ورزش سه، کوشکی حداقل تا پایان نیم‌فصل از تمرینات و بازی‌های استقلال محروم خواهد بود.