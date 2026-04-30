نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی‌شده ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و هیچ گزارشی مبنی بر انحراف از مسیر صلح‌آمیز وجود ندارد. این بیانیه همچنین واکنش به اتهامات ایالات متحده در کنفرانس بازنگری پیمان NPT و اهمیت پایان سریع جنگ و محاصره تنگه هرمز را شامل می‌شود.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی‌شده ایران همواره تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است و هیچ گزارشی مبنی بر انحراف حتی یک گرم از مواد هسته‌ای ایران وجود ندارد.

این بیانیه با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌طور کامل شفاف بوده و هیچ انحرافی از مسیر صلح‌آمیز ثبت نشده است. نمایندگی ایران همچنین افزود که ایالات متحده در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوءاستفاده کرده و اورانیوم غنی‌شده ایران را به‌عنوان تهدیدی جلوه داد تا توجه‌ها را از اقدامات ناقض تعهدات خود و متحدانش در حوزه خلع سلاح هسته‌ای منحرف کند.

این بیانیه همچنین اشاره کرد که شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام نه تنها این حملات غیرقانونی را محکوم نکردند، بلکه با کمال تاسف، اقداماتی انجام دادند که نقش قربانی و متجاوز را عوض کرد. در بخش دیگری از این بیانیه، به اهمیت پایان سریع جنگ و شکسته شدن محاصره تحمیل‌شده بر تنگه هرمز اشاره شد.

همچنین، آخرین قیمت دلار و یورو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد که دلار آزاد ۱۴ هزار تومان گران شد. علاوه بر این، قیمت سکه پارسیان و طلا ۲۴ عیار نیز در جدول قیمت امروز اعلام شد که سکه پارسیان ۲۰۰ سوتی با افزایش قیمت مواجه شده است





در دوشنبه تاریخی میان ایران و آمریکا در فرودگاه دوحه چه گذشت؟ / روایتی از بن‌بست شکنی دیپلماتیک سازمان اطلاعات سپاهدرحالی‌که ایران سطح کاهش معاهدات پادمانی (NPT) را کاهش داد؛ آمریکا به تبادل و آزادسازی منابع بلوکه‌شده رضایت داد، این معادله اقدامی فرا دیپلماتیک و ناشی از وزن‌گیری تهران است.

اسلامی: موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافتسخنگوی کمیسیون امنیت گفت: اسلامی خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.

غریب آبادی: در صورت استفاده از مکانیسم ماشه، رئیس جمهور اسبق در آن زمان اعلام کرد که ایران از NPT خارج خواهد شدمعاون وزیر خارجه گفت: ایران در نامه‌ای رسمی، در زمان رئیس‌جمهور اسبق اعلام کرده که در صورت استفاده از اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از NPT خارج خواهد شد.

قطر: تاسیسات هسته‌ای اسرائیل باید تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشدوزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای رسمی خواستار قرارگرفتن تاسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و الحاق این رژیم به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شد.

ایران هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست/ اجازه ندهیم آینده منطقه ما در اتاق‌های فکر قدرت‌های فرامنطقه‌ای شکل بگیردوزیر خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرف‌های معاهده عدم اشاعه (NPT)، بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست.

ایران: غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ ‌درصدی طبق NPT ممنوع نیستیادداشت توضیحی ایران در مورد گزارش‌ مدیر کل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان «موافقت‌نامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد.

