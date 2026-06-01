اعلام لیست ۲۶ نفره تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، لیست نهایی اعزامی به مUNCUCTWORLD ۲۰۲۶ را اعلام کرد. میانگین سنی بالای تیم و حضور تعداد قابل توجهی لژیونرها از جمله نکات برجسته این انتخابها است.
امیر قلعهنویی ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، لیست ۲۶ نفره اعزامی به جام جهانی ۲۰۲۶ را رسماً اعلام کرد. میانگین سنی این تیم ۲۹ سال و ۸ ماه است که آن را مُسنترین تیم ملی ایران در تاریخ حضور در جام جهانی میکند.
با توجه به توزیع بازیکنان در داخلی maggior clubs، تیمهای پرسپولیس و تراکتور با ۴ بازیکن بیشترین سهم را دارند. سپس استقلال تهران و سپاهان اصفهان با ۳ بازیکن در رده بعدی قرار گرفتهاند. فولاد خوزستان با ۲ بازیکن و ملوان بندر انزلی با یک نماینده نیز در این لیست حضور دارند.
از سوی دیگر، ۹ بازیکن از لیست کادر اصلی را لژیونرها تشکیل میدهند که عبارتند از: سامان قدوس (کلبای قطر)، سعید عزتاللهی (شباب الاهلی امارات)، محمد قربانی (الوحده امارات)، محمد محبی (روستوف روسیه)، مهدی قایدی (کلبای امارات)، علیرضا جهانبخش (دندر بلژیک)، مهدی طارمی (المپیاکوس یونان)، شهریار مغانلو (کلبای امارات) و دنیس درگاهی (استاندارد لیژ بلژیک). این ترکیب با توجه به شرایط فنی و عملکرد در دورهای مقدماتی شکل گرفته است
