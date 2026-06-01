Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

اعلام لیست ۲۶ نفره تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶

ورزشی News

اعلام لیست ۲۶ نفره تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶تیم ملی ایرانامیر قلعه‌نویی
📆6/1/2026 10:17 PM
📰EtemadOnline
36 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 59%

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، لیست نهایی اعزامی به مUNCUCTWORLD ۲۰۲۶ را اعلام کرد. میانگین سنی بالای تیم و حضور تعداد قابل توجهی لژیونرها از جمله نکات برجسته این انتخاب‌ها است.

امیر قلعه‌نویی ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، لیست ۲۶ نفره اعزامی به جام جهانی ۲۰۲۶ را رسماً اعلام کرد. میانگین سنی این تیم ۲۹ سال و ۸ ماه است که آن را مُسن‌ترین تیم ملی ایران در تاریخ حضور در جام جهانی می‌کند.

با توجه به توزیع بازیکنان در داخلی maggior clubs، تیم‌های پرسپولیس و تراکتور با ۴ بازیکن بیشترین سهم را دارند. سپس استقلال تهران و سپاهان اصفهان با ۳ بازیکن در رده بعدی قرار گرفته‌اند. فولاد خوزستان با ۲ بازیکن و ملوان بندر انزلی با یک نماینده نیز در این لیست حضور دارند.

از سوی دیگر، ۹ بازیکن از لیست کادر اصلی را لژیونرها تشکیل می‌دهند که عبارتند از: سامان قدوس (کلبای قطر)، سعید عزت‌اللهی (شباب الاهلی امارات)، محمد قربانی (الوحده امارات)، محمد محبی (روستوف روسیه)، مهدی قایدی (کلبای امارات)، علیرضا جهانبخش (دندر بلژیک)، مهدی طارمی (المپیاکوس یونان)، شهریار مغانلو (کلبای امارات) و دنیس درگاهی (استاندارد لیژ بلژیک). این ترکیب با توجه به شرایط فنی و عملکرد در دورهای مقدماتی شکل گرفته است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی لیست اعزامی لژیونرها پرسپولیس تراکتور استقلال سپاهان

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 01:17:20