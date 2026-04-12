اعلام قیمت روز خودروهای ایران خودرو؛ شنبه 22 فروردین 1405

قیمت بهروز خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگیها برای روز شنبه 22 فروردین 1405 اعلام شد. این گزارش شامل قیمتهای بازار آزاد و قیمتهای نمایندگی برای مدلهای مختلف ایران خودرو است.
مقایسه این دو قیمت، نشاندهنده اختلاف قیمت قابل توجهی است که در بازار خودرو ایران وجود دارد. این اختلاف قیمت، ناشی از عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، هزینههای تولید، تحریمها و نوسانات نرخ ارز است. بررسی این قیمتها میتواند به خریداران خودرو در تصمیمگیری آگاهانه کمک کند و آنها را از وضعیت بازار مطلع سازد. در ادامه، جزئیات بیشتری از قیمتگذاری خودروها و عوامل موثر بر آن ارائه خواهد شد.<\/p>
بررسی دقیق جدول قیمتها نشان میدهد که قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار آزاد، به طور قابل توجهی بالاتر از قیمتهای نمایندگی است. این موضوع، به ویژه در مورد خودروهای پرطرفدار و محبوب، بیشتر به چشم میخورد. به عنوان مثال، قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار آزاد بسیار بیشتر از قیمت نمایندگی است. این اختلاف قیمتها، میتواند ناشی از کمبود عرضه این خودروها در بازار، تقاضای بالا برای آنها و همچنین، سودجویی برخی از فروشندگان باشد. علاوه بر این، عواملی مانند هزینههای جانبی خرید خودرو، از جمله مالیات، بیمه و عوارض نیز بر قیمت نهایی خودرو تأثیرگذار هستند.<\/p>
لازم به ذکر است که قیمتهای اعلام شده، ممکن است بر اساس شرایط بازار و نوسانات اقتصادی، دستخوش تغییر شوند. بنابراین، خریداران باید همواره از آخرین قیمتها و تغییرات احتمالی در بازار مطلع باشند و قبل از خرید، تحقیقات لازم را انجام دهند.در میان خودروهای موجود در جدول، هایما اس 5 پرو و هایما اس 7 پرو به عنوان خودروهای نسبتاً جدیدتر و با امکانات بیشتر، با قیمتهای بالاتری در بازار عرضه میشوند. پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نیز به دلیل ماهیت خود و کاربردهای خاص، قیمت بالایی دارد. از سوی دیگر، خودروهایی مانند وانت آریسان و راناپلاس TU5P به دلیل قیمت مناسبتر و تقاضای کمتر، قیمتهای پایینتری دارند.<\/p>
لازم به ذکر است که قیمتهای اعلام شده، فقط مربوط به یک روز خاص بوده و ممکن است در روزهای آینده، تغییراتی داشته باشند. همچنین، قیمتهای نمایندگی، معمولاً شامل هزینههای جانبی مانند مالیات و بیمه نمیشود و خریداران باید این هزینهها را نیز در نظر بگیرند. خریداران خودرو همواره باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمتها در بازار خودرو، تابع عوامل متعددی هستند و ممکن است به سرعت تغییر کنند. بنابراین، توصیه میشود قبل از اقدام به خرید، از منابع موثق، قیمتهای به روز را استعلام و با دقت بررسی نمایند. همچنین، مقایسه قیمتها در نمایندگیهای مختلف و همچنین بازار آزاد، میتواند به خریداران در یافتن بهترین گزینه کمک کند.<\/p>
پیش بینی هوای خراسان رضوی فردا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵/ افزایش دماکارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای استان تا روز ۲۴ فروردین بطور میانگین چهار درجه سلسیوس افزایش می یابد. علی قاسمی افزود: دمای شهر مشهد در شبانه روز گذشته بین هشت در نوسان بوده است و تا دوشنبه هفته آتی چهار درجه گرمتر خواهد شد.
تغییر ساعات کاری ادارات آذربایجانغربی از شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجانغربی اعلام کرد: فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان از شنبه با حضور ۵۰ درصد کارکنان و از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود. دورکاری پنجشنبهها همچنان ادامه دارد و فعالیت آموزشی مجازی است.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵/کاهش قیمت طلاقیمت طلای 18 عیار کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش یک میلیون و 267 هزار تومانی، به 17 میلیون و 867 هزار و 900 تومان رسید. بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
ادامه تخصیص کالابرگ در سال 1405 و پوشش سراسریسخنگوی وزارت کار و رفاه اجتماعی از تداوم تخصیص کالابرگ در سال 1405 و بهرهمندی تمام ایرانیان از این طرح خبر داد. وی همچنین به افزایش تعداد فروشگاههای عرضهکننده کالابرگ و عملکرد موفقیتآمیز طرح در شرایط بحرانی اشاره کرد.
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ فرورین ۱۴۰۵ +جدولآخرین قیمت دلار و یورو برای امروز شنبه ۲۲ فرورین ۱۴۰۵ منتشر شد. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
