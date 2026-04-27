اعلام نامزد نخست وزیری عراق از سوی چارچوب هماهنگی

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، علی الزیدی را به عنوان نامزد نهایی خود برای پست نخست وزیری معرفی کرد. این تصمیم پس از بررسی دقیق و با در نظر گرفتن شرایط کنونی عراق اتخاذ شده است.
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق در اقدامی مهم و در راستای تعیین مسیر آینده سیاسی کشور، روز دوشنبه علی الزیدی را به عنوان نامزد نهایی خود برای پست نخست وزیر ی عراق معرفی کرد.
این تصمیم پس از بررسی دقیق و همهجانبهی گزینههای مختلف و با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی عراق اتخاذ شده است. چارچوب هماهنگی در بیانیهای رسمی، عملکرد دولت محمد شیاع السودانی در طول سه سال و نیم گذشته را مورد تقدیر قرار داده و بر تلاشهای ملی و مسئولانهی این دولت در مقابله با چالشهای اقتصادی پیچیده و تأثیرات منطقهای و بینالمللی تأکید کرده است.
این چارچوب همچنین از مواضع تاریخی و مسئولانهی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، و محمد شیاع السودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، که با انصراف از نامزدی برای پست نخست وزیری، راه را برای ایجاد فضایی سازنده و همگرایی بیشتر در میان نیروهای سیاسی هموار کردند، قدردانی نمود. این انصراف، نشاندهندهی تعهد این رهبران به منافع عالی کشور و آمادگی آنها برای همکاری در جهت تشکیل دولتی قوی و کارآمد است.
انتخاب علی الزیدی به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی، پس از بررسی دقیق سوابق و صلاحیتهای او و با هدف ارائه یک گزینه مورد توافق برای فراکسیون اکثریت در پارلمان صورت گرفته است. چارچوب هماهنگی امیدوار است که با حمایت نمایندگان پارلمان، علی الزیدی بتواند دولت آتی عراق را تشکیل داده و گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بردارد.
این چارچوب بر این باور است که الزیدی با داشتن تجربه و دانش کافی، میتواند به خوبی از پس چالشهای پیش روی عراق برآید و کشور را به سمت پیشرفت و ثبات هدایت کند. در همین راستا، چارچوب هماهنگی از تمامی نیروهای سیاسی و مردمی عراق خواست تا با حمایت از نامزد مورد نظر خود، در ایجاد فضایی آرام و سازنده برای تشکیل دولت جدید سهیم باشند.
این چارچوب همچنین تأکید کرد که آمادهی همکاری با تمامی طرفهای ذینفع برای رسیدن به یک توافق جامع و همهجانبه است که منافع تمامی عراقیها را در نظر بگیرد. همزمان با اعلام نامزد نخست وزیری، تحولات اقتصادی عراق نیز ادامه دارد. قیمت دلار در بازار آزاد به روند صعودی خود ادامه میدهد و هر روز شاهد افزایش پلکانی قیمت آن هستیم.
این افزایش قیمت دلار، تأثیرات مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات در عراق دارد و نگرانیهایی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. دولت عراق تلاش میکند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از افزایش بیشتر قیمت دلار جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را در کشور حفظ کند. اما با توجه به شرایط پیچیدهی منطقهای و بینالمللی، این کار چندان آسان نیست. علاوه بر افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در عراق افزایش یافته است.
سکه پارسیان و سکه امامی هر دو شاهد افزایش قیمت بودهاند و این امر، نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران و مردم ایجاد کرده است. قیمت طلا ۱۸ عیار نیز در بازار افزایش یافته است. این افزایش قیمتها، نشاندهندهی افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها و همچنین نگرانیها در مورد آینده اقتصادی عراق است. دولت عراق باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، از افزایش بیشتر قیمت سکه و طلا جلوگیری کند و اعتماد مردم را به اقتصاد کشور جلب کند.
در این میان، اخبار مربوط به اولین انتخابات در غزه پس از ۲۰ سال نیز توجهها را به خود جلب کرده است. این انتخابات، میتواند گامی مهم در جهت ایجاد ثبات و امنیت در غزه باشد و به مردم این منطقه اجازه دهد تا سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، از برگزاری این انتخابات حمایت میکند و امیدوار است که نتایج آن، به نفع مردم غزه و ایجاد صلح و ثبات در منطقه باشد.
چارچوب هماهنگی در بیانیه خود بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام در میان نیروهای سیاسی عراق تأکید کرده است. این چارچوب معتقد است که تنها با همکاری و همگرایی تمامی نیروهای سیاسی، میتوان عراق را از چالشهای پیش رو عبور داد و آیندهای روشن برای کشور ساخت. چارچوب هماهنگی همچنین بر اهمیت توجه به نیازها و خواستههای مردم عراق تأکید کرده است.
این چارچوب معتقد است که دولت آتی عراق باید با در نظر گرفتن منافع تمامی عراقیها، برنامههای خود را تدوین کند و در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم گام بردارد. چارچوب هماهنگی همچنین بر اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تأکید کرده است. این چارچوب معتقد است که فساد، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی عراق است و باید با آن به طور جدی مبارزه کرد.
چارچوب هماهنگی همچنین بر اهمیت تقویت روابط عراق با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان تأکید کرده است. این چارچوب معتقد است که عراق باید با اتخاذ سیاستهای فعال و سازنده، نقش خود را در تحولات منطقهای و بینالمللی ایفا کند. در نهایت، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، از تمامی عراقیها خواست تا با وحدت و انسجام، در ساختن آیندهای بهتر برای کشور سهیم باشند.
این چارچوب معتقد است که عراق، با داشتن منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، میتواند به یکی از کشورهای پیشرو در منطقه تبدیل شود
