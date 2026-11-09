اعلام نتایج کاردانی علمی کاربردی مهر ۱۴۰۵

لیست نهایی پذیرفته‌شدگان کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای ترم مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. داوطلبان باید از ۱۹ آبان ماه برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور لیست نهایی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته را برای ورودی مهرماه ۱۴۰۵ منتشر کرد. این اطلاعیه رسمی شامل نام تمام داوطلبانی است که موفق به کسب حدنصاب لازم در فرآیند گزینش متمرکز شده‌اند. پذیرفته‌شدگان می‌توانند وضعیت نهایی خود را در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مشاهده کنند. این فرآیند بر اساس اولویت کد رشته‌محل‌های انتخابی و ظرفیت اختصاص‌یافته به هر سهمیه انجام پذیرفته است.

جزئیات فرآیند پذیرش و اعلام نتایج

اعلام نتایج نهایی پذیرش در دوره‌های کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از روز دوشنبه در سامانه آنلاین سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. داوطلبان باید برای اطمینان از پذیرش نهایی خود به این درگاه اینترنتی مراجعه کنند. سیستم پذیرش بر اساس ضوابط دقیق گزینش و شرایط خاص تعریف‌شده توسط دانشگاه عمل کرده است. هر داوطلب تنها در صورتی پذیرفته شده است که حداقل نمره لازم را کسب کرده باشد. اولویت‌بندی درخواست‌ها بر اساس رتبه کد رشته‌محل‌های انتخابی توسط متقاضیان صورت گرفته است. ظرفیت پذیرش برای هر سهمیه به صورت دقیق محاسبه و توزیع شده است.

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شرایط ثبت‌نام و انتخاب واحد

پذیرفته‌شدگان نهایی باید از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ برای اقدامات اداری خود اقدام کنند. این تاریخ مبنای شروع فرآیند اطلاع‌رسانی زمان دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد است. داوطلبان باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند. در این پورتال اطلاعات کاملی درباره زمان‌بندی و مراحل بعدی منتشر خواهد شد. عدم مراجعه به موقع می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت ثبت‌نام در ترم مهر شود. دانشگاه تضمین می‌کند که تمام جزئیات فنی و آموزشی در این درگاه شفاف باشد.

نقش دانشگاه و سازمان سنجش

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به عنوان موسسه برگزارکننده، ضوابط گزینش را تدوین کرده است. سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت شفاف‌سازی و انتشار اسامی را بر عهده دارد. هماهنگی بین این دو نهاد باعث جلوگیری از تخلفات و خطاهای محاسباتی شده است. دانشگاه بر کیفیت آموزشی دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای نظارت مستقیم دارد. این همکاری نهادی تضمین‌کننده انصاف در توزیع ظرفیت‌های آموزشی است.

اقدامات بعدی و پیامدهای پذیرش

با انتشار لیست نهایی، فرآیند رسمی پذیرش برای داوطلبان موفق آغاز شده است. داوطلبان باید پس از اطمینان از نام خود، نسبت به تکمیل مدارک تحصیلی اقدام کنند. هزینه‌های تحصیل و جزئیات مربوط به واحد‌های درسی در هفته آینده اعلام می‌شود. برنامه زمانی انتخاب واحد به صورت دقیق در سایت دانشگاه منتشر خواهد شد. این شفافیت باعث کاهش نگرانی‌های داوطلبان و بهبود فرآیند آموزشی می‌شود.