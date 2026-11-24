دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۴ نوامبر نشان آزادی ریاست‌جمهوری را به رودی جولیانی اعطا می‌کند. این تصمیم پس از محرومیت وکالت جولیانی و محکومیت مالیاتی او اتخاذ شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر نشان آزادی ریاست‌جمهوری را به رودی جولیانی ، شهردار پیشین نیویورک و وکیل سابق خود، اعطا خواهد کرد. این رویداد که بالاترین افتخار غیرنظامی این کشور محسوب می‌شود، در حالی رخ می‌دهد که جولیانی با محکومیت‌های قضایی سنگین و اخراج از کانون وکلا مواجه است.

جریان تاریخی اعطای نشان و سوابق جولیانی

رودی جولیانی، اکنون ۸۲ ساله، برای نخستین بار پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به شهرت ملی و بین‌المللی دست یافت و به دلیل مدیریت بحران در نیویورک مورد تحسین قرار گرفت. او در سال ۲۰۰۸ برای مدت کوتاهی در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای کسب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، اما موفق به کسب نامزدی حزب نشد. جولیانی سال‌ها بعد به عنوان وکیل شخصی دونالد ترامپ فعالیت کرد و به یکی از چهره‌های اصلی در تلاش‌ها برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ تبدیل شد که در آن جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، پیروز نهایی بود.

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چالش‌های حقوقی و محرومیت از وکالت جولیانی

جولیانی در سال‌های اخیر به دلیل نقش خود در تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ با چالش‌های حقوقی جدی روبه‌رو شده است. در یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، دو کارمند سابق انتخابات در ایالت جورجیا موفق شدند حکم پرداخت ۱۴۸ میلیون دلار غرامت به دلیل افترا علیه جولیانی دریافت کنند. او همچنین به دلیل اظهارات خلاف واقع مکرر درباره نتایج انتخابات، با مجازات‌های قضایی مواجه شد و مجوز وکالت خود را در ایالت‌های نیویورک و واشنگتن از دست داد.

انگیزه‌های ترامپ و واکنش‌ها به این تصمیم

دونالد ترامپ نخستین بار سال گذشته، اندکی پس از آنکه جولیانی در یک سانحه رانندگی به‌شدت مجروح شد، اعلام کرد که نشان آزادی ریاست‌جمهوری را به او اعطا خواهد کرد. رئیس‌جمهور آمریکا گفت این افتخار را با تمام زنان و مردانی شریک می‌داند که در طول فعالیت حرفه‌ای با او همکاری کرده‌اند، با او اختلاف نظر داشته‌اند یا دوستش داشته‌اند. او به‌ویژه کسانی را نام برد که در مسیر اهداف مشترکشان جان خود را از دست داده‌اند. جولیانی نیز پیش‌تر از سوی ترامپ به عنوان بزرگ‌ترین شهردار تاریخ نیویورک و یک میهن‌پرست برجسته آمریکایی ستایش شده بود.

سوابق نشان آزادی در دوره ریاست جمهوری ترامپ

نشان آزادی ریاست‌جمهوری بالاترین افتخار غیرنظامی در ایالات متحده است که توسط رئیس‌جمهور به افراد منتخب اعطا می‌شود. دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود این نشان را پس از مرگ به ولز کراوتر، معامله‌گر بازار سهام که در جریان حملات ۱۱ سپتامبر چندین نفر را نجات داد، اعطا کرده است. در دوره نخست ریاست‌جمهوری او نیز نشان آزادی به چهره‌هایی از حوزه‌های ورزش، اقتصاد و رسانه اعطا شد، از جمله تایگر وودز، قهرمان گلف، لو هولتز، مربی سابق فوتبال آمریکایی، آرتور لافر، اقتصاددان محافظه‌کار، ماریانو ریورا، بازیکن سابق بیسبال و راش لیمبا، مجری محافظه‌کار رادیو. او همچنین این نشان را پس از مرگ به بیب روث، اسطوره بیسبال، و الویس پریسلی، خواننده مشهور آمریکایی، اعطا کرده بود.

پیامدهای این اقدام برای شخصیت عمومی جولیانی

اعطای نشان آزادی ریاست‌جمهوری به رودی جولیانی بار دیگر دو دوره متفاوت از زندگی سیاسی او را در کانون توجه عمومی قرار می‌دهد. از یک سو، دوره‌ای که شهرداری نیویورک در آن پس از حملات ۱۱ سپتامبر مورد تحسین گسترده قرار گرفت و او به نمادی از مقاومت و مدیریت بحران تبدیل شد. از سوی دیگر، دوره‌ای که در آن به عنوان وکیل شخصی دونالد ترامپ فعالیت کرد و به دلیل ادعاهای ردشده درباره انتخابات ۲۰۲۰ با پیامدهای سنگین حقوقی، محکومیت‌های مالی و اخراج از کانون وکلا مواجه شد. این رویداد نشان می‌دهد که چگونه روایت‌های تاریخی و تحسین‌های رسمی می‌توانند با چالش‌های قضایی معاصر تعارض داشته باشند.