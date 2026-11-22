توافقات جدید تهران و مسکو منجر به اعطای صد سهمیه تحصیلی و آغاز همکاری در هوش مصنوعی شد. جزئیات این تفاهم‌نامه علمی و وضعیت دانشگاه‌های مورد تأیید در متن زیر بررسی شده است.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ، در جریان سفر رسمی خود به روسیه، با تأکید بر لزوم گسترش دیپلماسی علمی میان دو کشور، از اعطای صد سهمیه بورسیه تحصیلی جدید خبر داد. این تصمیم که در نشستی مشترک با همتای روسی خود اتخاذ شد، نشان‌دهنده اوج‌گیری تعاملات آکادمیک و آموزشی بین تهران و مسکو در سال جاری است.

تفاهم جدید برای اعطای صد بورسیه تحصیلی

طبق گزارش سازمان امور دانشجویان، در این دیدار مقرر شد صد نفر از دانشجویان مستعد و شایسته ایرانی، علاوه بر بورس‌های پیشین، فرصت تحصیل در دانشگاه‌های معتبر روسیه را به دست آورند. این صد سهمیه ویژه تحصیلی مستقیماً در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس معیارهای علمی و شایسته‌سالاری به دانشجوهای واجد شرایط اختصاص یابد.

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این اقدام در راستای برنامه‌های راهبردی سازمان امور دانشجویان برای تسهیل مبادلات علمی و ساماندهی فرصت‌های بین‌المللی اتخاذ شده است. هدف اصلی از واگذاری این تعداد مشخص از بورسیه‌ها، حمایت از نخبگان ایرانی و تقویت پیوندهای آکادمیک در سطحی فراتر از همکاری‌های معمول دیپلماتیک است.

همکاری در هوش مصنوعی و کوانتوم

طرفین در این نشست همچنین پیرامون راه‌اندازی دوره‌های آموزشی مشترک در حوزه‌های علوم نوین به توافق رسیدند. محور اصلی این همکاری‌های جدید، تمرکز بر فناوری‌های نوظهور به‌ویژه هوش مصنوعی و کوانتوم در مقاطع مختلف تحصیلی است.

علاوه بر آموزش، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک نیز در دستورکار دو جانبه قرار گرفت تا دانشمندان و پژوهشگران دو کشور بتوانند روی پروژه‌های مشترک کار کنند. این گام‌ها نشان می‌دهد که دو کشور قصد دارند از ظرفیت‌های علمی یکدیگر در تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌برداری کنند.

تأییدیه پزشکی دانشگاه جامع رودن

در بخش دیگری از گفتگوها، وضعیت دانشگاه‌های معتبر روسیه بررسی شد و اعلام گردید که دانشگاه جامع رودن دارای دانشکده پزشکی، در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار گرفته است.

این تأییدیه به دانشجویان پزشکی ایرانی این امکان را می‌دهد که با اطمینان خاطرتر در این مؤسسه تحصیل کنند. مقرر شد کمیته‌های تخصصی دو کشور، بازبینی دوره‌ای و به‌روزرسانی فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید متقابل را در اولویت خود قرار دهند تا فرآیند انتقال دانشجویان و اعتبارسنجی مدارک تسهیل شود.

تمدید مهلت استنادی ISI و کمیته مشترک

موضوع تمدید مهلت ورود و ثبت اطلاعات دانشگاه‌های روسیه در سامانه‌های استنادی از جمله ISI نیز مطرح شد. این اقدام با هدف فراهم آوردن زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه دانشگاهی روسیه در رتبه‌بندی‌ها و نمایه‌های مشترک انجام می‌شود.

طرف روسی با استقبال از تداوم همکاری‌ها، خواستار معرفی نهایی اعضای کمیته مشترک علمی و دانشگاهی از سوی طرف ایرانی شد. این جلسات در چارچوب تقویت دیپلماسی علمی برگزار شد و گام‌های مثبتی در پیگیری درخواست‌های پیشین برداشته شد.