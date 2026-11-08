اعطای جایزه آزادی ۲۰۲۶ به رضا پهلوی توسط بنیاد فریدریش ناومان

مراسم اعطای جایزه آزادی ۲۰۲۶ به رضا پهلوی در فرانکفورت برگزار شد. هزاران نفر در راهپیمایی حمایتی شرکت کردند و سیاستمداران آلمانی به حمایت از آزادی اینترنت و مقابله با سرکوب ایرانیان فراخوانده شدند.

بنیاد فریدریش ناومان در روز شنبه ۷ نوامبر، جایزه آزادی ۲۰۲۶ را به نمایندگی از مردم ایران به شاهزاده رضا پهلوی اهدا کرد. این رویداد نمادین در شهر فرانکفورت و در فضایی پرشور و همراه با حضور گسترده هواداران برگزار شد. حضور انبوه جمعیت و تأکید بر نمایندگی از ملت ایران ، پیامی روشن برای مسئولان سیاسی منطقه بود.

جزئیات مراسم و استقبال گسترده در فرانکفورت

ورود شاهزاده رضا پهلوی به سالن مراسم در کلیسای پاول با استقبال گرم و بی‌سابقه شرکت‌کنندگان همراه شد. هزاران نفر که به حمایت از وی و ملت ایران در فرانکفورت گرد هم آمده بودند، فضایی پویا برای این مراسم آبرومندانه ایجاد کردند. رضا پهلوی در سخنرانی خود تأکید کرد که دیکتاتوری‌ها به کندی و سپس یکباره به پایان می‌رسند و این روز برای ایران در حال فرارسیدن است.

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او تصریح کرد که این جایزه امانتی متعلق به ملت ایران است و تا آن روز که آزادی برقرار شود، با دقت از آن نگهداری خواهد کرد. رضا پهلوی گفت که این جایزه را همان‌گونه رفتار می‌کند که با خاطره هزاران قهرمانی که جان باختند تا دیگران بتوانند آزادانه زندگی کنند. وی همچنین در بخش هنری مراسم از قطعات موسیقی با حضور کوارتت زهی آکادمی کرونبرگ با همراهی کنترباس و ویولن تقدیر کرد.

مواضع سیاسی و خواسته‌ها از سیاستمداران آلمانی

شاهزاده رضا پهلوی در خطابه خود مستقیماً سیاستمداران آلمانی را خطاب قرار داد و خواستار اقدامات عملی شد. او از مسئولان آلمان خواست تا عاملان سرکوب و کشتار معترضان ایرانی را تحت پیگیری قرار دهند. همچنین تأکید کرد که آلمان باید به دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد کمک کند و از قطع ارتباطات اینترنتی جلوگیری نماید.

رضا پهلوی هشدار داد که سیاستمداران نباید به توافق‌هایی بپردازند که بدون در نظر گرفتن خواسته‌های واقعی مردم ایران انجام شوند. وی همچنین خواستار مقابله قاطع با تهدیدها و نظارت دقیق بر فعالیت‌های مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آلمان شد. این درخواست‌ها نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد فشار دیپلماتیک بر رژیم حاکم است.

حضور چهره‌های برجسته و حامیان در مراسم

در این مراسم، شماری از دادخواهان ایرانی و بازماندگان سرکوب جمهوری اسلامی، رضا پهلوی را به روی صحنه همراهی کردند. ابراهیم حامدی، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران، نیز از میهمانان ویژه این مراسم بود. بیژن جیرسرایی، دبیرکل پیشین حزب دموکرات آزاد آلمان، یکی از سخنرانان اصلی این مراسم بود که از ارزش‌های دموکراتیک حمایت کرد.

پروفسور رضا اصغری، نماینده مجلس فدرال آلمان، از چهره‌های سیاسی حاضر بود. نرگس اسکندری-گرونبرگ، شهردار پیشین فرانکفورت، و بتینا اشتارک واتسینگر، وزیر فدرال پیشین آموزش و پژوهش آلمان، در این مراسم حضور داشتند. بتینا اشتارک واتسینگر از شهامت و شجاعت بی‌نظیر مردم ایران برای دستیابی به آزادی تمجید کرد.

ماری‌آگنس اشتراک-تسیمرمان، نماینده پارلمان اروپا، بر اهمیت ویژه حمایت از مردم ایران در مبارزه با رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی تأکید کرد. همچنین طیب آزموده، فعال حقوق بشر و برنده مدال برنز کشتی آلمان، و کسری مهدی‌پور‌نژاد، عضو تیم تکواندو پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، در این مراسم حضور داشتند.

تجمع‌های خیابانی و تدابیر امنیتی در فرانکفورت

هم‌زمان با برگزاری مراسم در کلیسای پاول، هزاران نفر از حامیان شاهزاده رضا پهلوی در خیابان‌های فرانکفورت تجمع کردند. به نوشته رسانه‌های آلمان، حدود ۲۵ هزار نفر در این تجمع عمومی شرکت داشتند. پلیس فرانکفورت گزارش داد که ۹ هزار نفر در راهپیمایی‌های حمایتی در این شهر حضور داشتند.

مراسم اهدای جایزه آزادی تحت تدابیر شدید امنیتی در فرانکفورت برگزار شد. حضور انبوه جمعیت و تنوع شرکت‌کنندگان از حامیان تا چهره‌های سیاسی، نشان‌دهنده توجه گسترده بین‌المللی به خواسته‌های مردم ایران است. این رویداد با هدف حفظ کرامت ایرانیان و تأکید بر حق انتخاب سرنوشتشان برگزار شد.