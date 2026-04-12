اعطای وام ودیعه مسکن ویژه جنگ: شرایط، سقف تسهیلات و نحوه دریافت

دولت با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، اقدام به ارائه وام ودیعه مسکن ویژه جنگ کرده است. این وام با شرایطی متفاوت از وام‌های معمولی و با سود قرض‌الحسنه ارائه می‌شود. سقف تسهیلات متناسب با میزان خسارت و شهر محل سکونت متغیر است.

وام ودیعه مسکن ویژه جنگ تنها زمانی پرداخت می‌شود که واحد مسکونی بر اساس گزارش‌های میدانی و ارزیابی نهادهای مسئول آسیب جدی دیده باشد، نه صرفاً به‌دلیل سکونت در شهرهای درگیر. در پی افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای و فشار بازار اجاره در مناطق درگیر جنگ ، دولت با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان و تسهیل اسکان موقت، به سراغ راه‌اندازی وام ودیعه مسکن ویژه جنگ رفته است.

این اقدام، که با وام‌های ودیعه مسکن پیشین تفاوت دارد، در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از خانوارها به دلیل آسیب دیدن خانه‌هایشان یا افزایش هزینه‌های اجاره، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. دولت در نظر دارد تا با ارائه این تسهیلات، بخشی از مشکلات این خانوارها را مرتفع سازد و زمینه را برای بازگشت آن‌ها به زندگی عادی فراهم کند. این طرح، علاوه بر حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، می‌تواند به ثبات بازار مسکن اجاره‌ای در مناطق آسیب‌دیده نیز کمک کند.\مهم‌ترین تغییر در این وام، تبدیل آن به یک وام قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد است، که در مقایسه با نرخ سود ۲۳ درصدی وام‌های ودیعه مسکن معمولی، یک گام مهم به شمار می‌رود. این اقدام به منظور تسهیل دسترسی متقاضیان به وام و کاهش بار مالی آن‌ها صورت گرفته است. همچنین، سقف تسهیلات متناسب با شهر محل سکونت، سطح خسارت وارده و وضعیت درآمدی خانوارها تعیین شده است. این وام‌ها از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر هستند و به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که خانه‌هایشان در جریان حملات و تبعات جنگ آسیب دیده باشد. اولویت با خانوارهایی است که خانه آن‌ها به طور کامل تخریب شده یا امکان اسکان مجدد در آن وجود ندارد. مالکان و مستاجران آسیب‌دیده با ارائه مدارک لازم، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. برای دریافت این وام، تشخیص میزان خسارت بر اساس گزارش‌های میدانی بنیاد مسکن، دستگاه‌های مسئول حوادث غیرمترقبه و فهرست خانوار ثبت‌شده در سامانه‌های حمایتی ضروری است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که صرف سکونت در شهرهای درگیر، دلیل دریافت این تسهیلات نیست، بلکه آسیب دیدن واحد مسکونی شرط اصلی است.\فرآیند اعطای وام، به گزارش‌های میدانی خسارت و استعلام‌های سامانه‌ای گره خورده تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و تقاضای غیرواقعی جلوگیری شود. بازپرداخت وام نیز با در نظر گرفتن شرایط جدید، از جمله سود قرض‌الحسنه، تعدیل شده است. اقساط ماهانه این وام با توجه به سقف تسهیلات دریافتی، متفاوت است. برای مثال، اقساط وام ۷۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان در ماه است و برای وام ۳۰۰ میلیون تومانی حدود ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان در ماه. این تسهیلات، در کنار سایر بسته‌های حمایتی دولت، تلاش می‌کند تا به خانوارهایی که درگیر جنگ شده‌اند، کمک کند تا بتوانند زندگی خود را از نو بسازند و از مشکلات ناشی از جنگ عبور کنند. ارائه این وام‌ها بخشی از تعهد دولت برای حمایت از شهروندان در شرایط سخت است و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش اثرات مخرب جنگ بر زندگی مردم می‌باشد. این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلام آسیب‌دیدگان و ایجاد امید به آینده داشته باشد. در نهایت، این وام‌ها به عنوان یک ابزار حمایتی، به منظور کمک به بهبود وضعیت مسکن و تسهیل بازگشت به زندگی عادی در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، طراحی و اجرا شده‌اند





