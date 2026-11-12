اعضای تیم داوری استقلال خوزستان مجازات شدند/ جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی باشگاه استقلال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان را اعلام کرد. طبق این آرا، باشگاه استقلال تهران و داوران درگیر با یکدیگر به جریمه و محرومیت‌های سنگینی محکوم شدند که این آراء ظرف ۷ روز قابل تجدید نظر است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پس از بررسی جزئیات فنی و صوتی درگیری‌های پیش آمده در بازی لیگ برتر، آرای نهایی خود را در خصوص تخلفات تماشاگران و داوران اعلام کرد. بر اساس این رأی رسمی، باشگاه استقلال تهران به دلیل تخلفات هواداران خود به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که حواشی جدی در پایان این دیدار رقم خورد و پرونده‌ای سنگین برای نهادهای متخلف رقم خورد.

جزئیات جریمه و محرومیت یاسر آسانی و علیرضا ایلدروم

یکی از نکات مهم این پرونده، تصمیم کمیته انضباطی نسبت به یاسر آسانی است. او به دلیل بدرفتاری با داور، علاوه بر جریمه نقدی ۵۰۰ میلیون تومانی، به دو جلسه محرومیت از بازی نیز محکوم شد که یک جلسه از این محرومیت تعلیقی و تا پایان فصل اعتبار دارد. در حالی که یاسر آسانی به عنوان یکی از داوران این دیدار تحت پیگرد قرار گرفت، علیرضا ایلدروم نیز که در این درگیری نقش داشته است، به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم استقلال تهران، به دو ماه محرومیت از فعالیت داوری محکوم شد. این دو نفر در جریان بازی میان استقلال تهران و استقلال خوزستان با یکدیگر وارد درگیری لفظی شدند که منجر به صدور این آرای سختگیرانه گردید.

Also read درگذشت پرویز پرورش؛ بازیگری که پس از دریافت جایزه فجر از سینما دور شد

نقش فایل صوتی اتاق وار در تصمیم‌گیری کمیته

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای صدور این آرای دقیق، به مستندات شفاهی و تصویری بازی استناد کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که علیرضا ایلدروم طبق فایل صوتی ضبط شده در اتاق VAR، توهین‌هایی را خطاب به خانواده یاسر آسانی انجام داده است. در واکنش به این توهین‌ها، یاسر آسانی نیز در جواب او حرکتی نامتعارف انجام داد که از نظر کمیته انضباطی مصداق بدرفتاری با داور بوده است. این مستندات صوتی نقش کلیدی در اثبات اتهامات وارد شده و تعیین میزان تخلفات ایفا کرد.

مهلت ۷ روزه تجدید نظر در کمیته استیناف

باید توجه داشت که رأی صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هنوز قطعی نیست و طرفین دارای حق اعتراض هستند. این آرا به مدت ۷ روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهند بود. این بازه زمانی به باشگاه استقلال تهران و داوران مربوطه فرصت می‌دهد تا در صورت تمایل، دلایل خود را برای لغو یا تعدیل جریمه‌ها به کمیته استیناف ارائه دهند. تا زمان تصویب نهایی در کمیته استیناف، مجازات‌ها به مرحله اجرا درنخواهند آمد.

پیامدهای این تصمیم برای تیم‌های درگیر در آینده

این آرای سنگین می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر برنامه‌های آتی تیم‌های فوتبال داشته باشد. جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی برای باشگاه استقلال تهران فشار مالی ایجاد می‌کند و محرومیت یاسر آسانی نیز می‌تواند چارت داوری تیم استقلال خوزستان را برای چند بازی آتی دستخوش تغییر کند. همچنین محرومیت دو ماهه علیرضا ایلدروم از فعالیت داوری، از حضور او در میادین لیگ برتر برای مدتی طولانی جلوگیری خواهد کرد. این رویداد هشداری جدی برای داوران و باشگاه‌ها در خصوص حفظ نظم و انضباط در ورزشگاه‌ها محسوب می‌شود.