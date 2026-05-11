بریتانیا از اعزام ناوشکن خود برای تامین امنیت کشتیرانی خبر داد، اما ایران این اقدام را تشدید بحران و دخالت غیرقانونی قدرت‌های فرامنطقه‌ای دانست.

وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای رسمی و مفصل اعلام کرده است که ناوشکن اچ‌ام‌اس دراگون را به waters خاورمیانه اعزام می‌کند تا در موقعیت‌های از پیش تعیین شده مستقر شود.

هدف از این اقدام طبق ادعای لندن، آماده‌سازی برای مأموریت‌های احتمالی چندملیتی در آینده است تا از کشتیرانی بین‌المللی در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان حفاظت شود. مقامات انگلیسی تأکید دارند که این استقرار زمانی صورت می‌گیرد که شرایط عبور از تنگه هرمز فراهم باشد و ماهیت این مأموریت را کاملاً دفاعی توصیف کرده‌اند.

به گفته وزارت دفاع این کشور، هدف اصلی از حضور این ناو جنگی، بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی تجاری در این مسیر حیاتی است که شاهرگ تجارت جهانی و انتقال انرژی محسوب می‌شود. بریتانیا همچنین اشاره کرده است که این تصمیم بخشی از یک برنامه‌ریزی احتیاطی است تا اطمینان حاصل شود که لندن در قالب یک ائتلاف چندملیتی که تحت رهبری مشترک بریتانیا و فرانسه اداره می‌شود، برای تأمین امنیت این آبراه آماده خواهد بود.

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش لندن برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه و ایجاد یک شبکه حفاظتی در کنار متحدان اروپایی است تا هرگونه اختلال احتمالی در جریان تردد کشتی‌ها را به حداقل برساند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با لحنی بسیار قاطع و هشدارآمیز به تصمیم فرانسه و انگلیس برای اعزام ناوهای جنگی به منطقه واکنش نشان داده است.

تهران تأکید کرده است که هرگونه استقرار شناورهای نظامی متعلق به قدرت‌های فرامنطقه‌ای در اطراف تنگه هرمز، حتی با ادعای حفاظت از کشتیرانی، در واقع به معنای تشدید بحران‌های موجود و نظامی‌سازی یک آبراه حیاتی است. مقامات ایرانی بر این باورند که این اقدامات در حقیقت تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر ریشه واقعی ناامنی‌ها در منطقه که ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورهای غربی است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در این راستا تصریح کرد که تنگه هرمز به هیچ عنوان ملک مشاع قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و امنیت این منطقه نباید توسط کشورهای خارج از منطقه مدیریت شود. او با اشاره به قوانین بین‌المللی و حقوق دریاها تأکید کرد که تأمین امنیت این تنگه، چه در شرایط صلح و چه در زمان جنگ، صرفاً بر عهده جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور ساحلی است و تهران به هیچ وجه اجازه دخالت یا استقرار نظامی کشورهای خارجی را در این محدوده نخواهد داد.

تحلیل‌های استراتژیک نشان می‌دهد که حضور ناوهای نظامی کشورهای غربی در نزدیکی تنگه هرمز می‌تواند منجر به افزایش احتمال درگیری‌های تصادفی و تشدید تنش‌های دیپلماتیک شود. ایران هشدار داده است که هرگونه همراهی ناوهای فرانسوی و انگلیسی با اقدامات غیرقانونی ایالات متحده در این منطقه، با پاسخ قاطع، سریع و فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

این تقابل دیدگاه‌ها نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در تعریف امنیت منطقه‌ای است؛ جایی که کشورهای غربی امنیت را در حضور نظامی و ائتلاف‌های بین‌المللی می‌بینند، اما ایران امنیت پایدار را در گرو حذف دخالت‌های خارجی و اعتماد به توانمندی‌های کشورهای بومی منطقه می‌داند. تنگه هرمز به دلیل جایگاه استراتژیکش در انتقال نفت خام، همواره کانون توجه قدرت‌های جهانی بوده و هرگونه تغییر در توازن نظامی این منطقه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت انرژی و ثبات اقتصادی جهان داشته باشد.

بنابراین، اعزام ناوشکن اچ‌ام‌اس دراگون را نمی‌توان صرفاً یک اقدام فنی یا حفاظتی دانست، بلکه این حرکت در چارچوب یک بازی پیچیده سیاسی و نظامی است که می‌تواند مسیر روابط تهران و لندن را در آینده‌ای نزدیک تغییر دهد و منجر به ایجاد چالش‌های جدیدی در حوزه دریانوردی بین‌المللی گردد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز وزارت دفاع انگلیس ناوشکن بریتانیایی امنیت ملی ایران کشتیرانی بین‌المللی

United States Latest News, United States Headlines