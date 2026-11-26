پس از سقوط سه موشک کروز روسیه در خاک لهستان، ناتو مجوز استقرار هواپیمای آواکس را صادر کرد. جزئیات کامل این اقدام نظامی و تأثیر آن بر امنیت شرق ائتلاف را بخوانید.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) پس از وقوع حوادثی در خاک لهستان ، مجوز رسمی برای اعزام و استقرار یک فروند هواپیمای شناسایی و هشدار زودهنگام آواکس را صادر کرد. این اقدام نظامی مستقیماً با هدف تقویت نظارت بر حریم هوایی لهستان و همچنین جناح شرقی ناتو در منطقه اروپای مرکزی صورت گرفته است. هواپیمای آواکس با بهره‌گیری از رادارهای پیشرفته خود، قادر است اهداف کم‌ارتفاع را شناسایی کرده و اطلاعات به‌روز را مستقیماً به جنگنده‌ها و مراکز فرماندهی ارتش این کشور منتقل کند.

تأیید سقوط موشک‌ها و واکنش فوری ناتو

دادستانی لهستان اعلام کرد که روز ۲۰ نوامبر، سه فروند موشک کروز از نوع خا-۱۰۱ (Kh-101) ساخت روسیه در خاک این کشور سقوط کردند. پس از گذشت سه روز از این حادثه، مقامات ناتو رسماً تایید کردند که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای این ائتلاف در اروپا، مجوز استقرار پیشرفته یک فروند هواپیمای آواکس را برای ماموریت نظارتی صادر کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که ناتو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به طور مداوم نظارت هوایی خود بر جناح شرقی پیمان را تقویت و گسترش داده است تا از هرگونه تنش اضافه در مرزهای ائتلاف جلوگیری کند.

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عملکرد فنی هواپیمای آواکس و رادار چرخان

هواپیمای آواکس (AWACS) مخفف عبارت "سامانه هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد" است که وظیفه اصلی آن شناسایی و رهگیری اهداف پرنده از فواصل دور می‌باشد. هواپیماهای بوئینگ E-3 سنتری متعلق به ناتو، به یک رادار چرخان عظیم با قطر حدود ۹ متر مجهز شده‌اند که بر روی بدنه هواپیما نصب گردیده است. مزیت کلیدی این سامانه در مقایسه با رادارهای زمینی، توانایی منحصربه‌فرد آن در شناسایی اهدافی است که با ارتفاع بسیار پایین پرواز می‌کنند. انحنای زمین و موانع طبیعی مانند کوه‌ها، مانع تشخیص موشک‌های کروز یا هواپیماهای کم‌ارتفاع توسط رادارهای زمینی می‌شود، اما رادار مستقر در ارتفاع بالا می‌تواند محدوده جغرافیایی وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهد.

داده‌های مشترک برای هماهنگی نیروهای ناتو

خیریه هوایی هواپیمای آواکس، اطلاعات دریافتی از رادار خود را با داده‌های سایر منابع اطلاعاتی مقایسه می‌کند تا موقعیت دقیق و هویت اهداف هوایی نامعلوم مشخص شود. این اطلاعات تحلیلی بلافاصله در اختیار جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و مراکز فرماندهی زمینی قرار می‌گیرد. این فرآیند به نیروهای کشورهای مختلف عضو ناتو اجازه می‌دهد تا یک تصویر مشترک و یکپارچه از وضعیت حریم هوایی منطقه داشته باشند و واکنش‌های نظامی خود را به صورت هماهنگ و سریع انجام دهند.

تاریخچه عملیات آواکس در منطقه بالکان و خاورمیانه

ناتو نخستین هواپیمای E-3 خود را در سال ۱۹۸۲ در دوران جنگ سرد وارد خدمت کرد. پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، این ائتلاف هواپیماهای آواکس را برای تقویت نظارت بر جناح جنوبی خود به شرق ترکیه اعزام کرد. در طول دهه ۱۹۹۰، این هواپیماها در عملیات ناتو در منطقه بالکان نقش مهمی ایفا کردند و از سال ۱۹۹۲ بر حریم هوایی یوگسلاوی سابق نظارت داشتند. هواپیمای آواکس بعدها در اجرای منطقه پرواز ممنوع بر فراز بوسنی و هرزگوین نیز مشارکت کرد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هفت هواپیمای آواکس ناتو به درخواست واشنگتن برای نظارت بر حریم هوایی آمریکا در قالب عملیات "ایگل اسیست" اعزام شدند.

برنامه جایگزینی ناوگان با سامانه‌های جدید گلوبال‌آی

با افزایش عمر ناوگان بوئینگ E-3، ناتو برنامه جایگزینی بخشی از این هواپیماها را آغاز کرده است. در نشست سران ناتو در آنکارا در ماه ژوئیه، ۱۱ کشور عضو اعلام کردند که به‌طور مشترک هواپیماهای راداری گلوبال‌آی (GlobalEye) ساخت شرکت سوئدی ساب را خریداری خواهند کرد. این سامانه روی هواپیماهای ساخت شرکت کانادایی بمباردیه نصب می‌شود و برخلاف رادار دایره‌ای بوئینگ E-3، از یک محفظه راداری کشیده در بالای بدنه استفاده می‌کند. با وجود پیشرفت فناوری، سقوط موشک‌های روسی در لهستان اهمیت سامانه‌های هشدار زودهنگام را بار دیگر برجسته کرده است؛ سامانه‌هایی که می‌توانند فاصله زمانی میان شناسایی تهدید و صدور هشدار را کاهش دهند.