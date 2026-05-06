در روز دوشنبه، نیروی دریایی ایالات متحده دو ناوشکن مجهز به موشکهای هدایتشونده را به خلیج فارس اعزام کرد تا تلاش کند کنترل هوشمند ایران بر تنگه هرمز را درهم بشکند.
این مأموریت که آمریکا آن را «پروژه آزادی» مینامد، نشان میدهد واشنگتن همچنان سعی دارد بر صحنه نبرد اثر بگذارد، اما با محدودیتهایی جدی در تغییر وضعیت موجود در تنگه روبهرو است. دونالد ترامپ میخواهد ایران در مذاکرات خواستههای او را بپذیرد، در حالی که تهران مصمم است چنین پیروزیای را از او دریغ کند.
این عملیات با خطراتی برای نیروهای آمریکایی و همچنین کشتیهای تجاری همراه است؛ کشتیهایی که اغلب هنوز از عبور از تنگه خودداری میکنند، مگر آنکه تضمینهای روشنی دریافت کنند که ایران به آنها حمله نخواهد کرد. به گزارش «اعتماد آنلاین» و به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام همچنین خطر واکنش تلافیجویانه ایران را در پی دارد؛ چنانکه ادعا شد موشکهای کروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا از سوی ایران شلیک شده است.
اما مقامهای نظامی آمریکا مجددا مدعی شدند از شناورهای خود و دو کشتی با پرچم آمریکا که از خلیج خارج میشدند بهطور موفقیتآمیز دفاع کردهاند، اما دستکم دو کشتی دیگر هدف قرار گرفتند که در یکی از آنها آتشسوزی رخ داد. به گزارش وال استریت ژورنال، هرگونه نتیجه از این راهبرد جدید احتمالاً بهکندی حاصل خواهد شد.
بدان معنا که حتی اگر این مأموریت تازه آمریکا موفق باشد، تعداد کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند فاصله زیادی با بازگشت به سطح عادی پیش از جنگ خواهد داشت؛ سطحی که پیشتر حدود ۱۳۰ کشتی در روز از این آبراه عبور میکردند. در همین راستا و بر اساس شمارش مؤسسه «اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، در روز دوشنبه تنها شش کشتی از تنگه عبور کردند و تا بعدازظهر سهشنبه نیز فقط یک کشتی از آن گذشته بود.
این میزان تردد مشابه یا حتی کمتر از جریان اندک کشتیهایی است که از زمان امدیدریت هوشمند تنگه استراتژیک هرمز از سوی ایران در واکنش به تجاوزات آمریکا و اسرائیل که از اواخر فوریه آغاز شد، بهطور روزانه از این آبراه عبور کردهاند. در ادامه گزارش این نشریه آمریکایی همچنین تاکید شده است که این بدان معناست که برای انسداد تنگه که بدترین شوک عرضه نفت در تاریخ را رقم زده راهحل سریعی وجود نخواهد داشت؛ خبری نامطلوب برای بازارهای انرژی و دولتها در سراسر جهان.
در همین رابطه «ناوین داس» تحلیلگر ارشد در شرکت دادههای کالایی و کشتیرانی «کپلر»، میگوید: «فکر نمیکنم این اقدام بهطور معناداری چیزی را تغییر دهد. صنعت کشتیرانی هنوز تمایلی برای پذیرش ریسک و بازگشت به تنگه ندارد. » چرا که صنعت کشتیرانی نهتنها با خطرات فیزیکی مانند آسیب به خدمه و صدمه یا نابودی کشتیها روبهروست، بلکه ملاحظات دیگری نیز دارد.
داس همچنین میافزاید: «اگر شما عملاً از نخستین کسانی باشید که این ریسک را میپذیرید و هدف قرار بگیرید، ریسک اعتباری و لطمه به اعتبارتان هم بسیار بزرگ خواهد بود. » در ادامه یادداشت والاستریت ژورنال همچنین تاکید شده است که با این حال، ابتکار جدید آمریکا یک مزیت برای دولت ترامپ به همراه دارد: امید به کسب اهرم فشار بیشتر در رویارویی گستردهتر با تهران.
ایران، با وجود آنکه در تجاوز و جنگ تحمیلی ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل از نظر نظامی آسیب دید، با بستن تنگه هرمز نقطهای حساس از منافع طرفهای مقابل را هدف گرفت. در واکنش، دولت آمریکا در ماه آوریل با اعمال محاصره بر بنادر ایران، دسترسی تهران به درآمدهای حیاتی نفتی را تحت تاثیر قرار داد.
در این میان به گفته تحلیلگران نظامی، این تلاش دریایی بهجای بازگشت به بمبارانهای گسترده نشاندهنده تغییر به نوعی دیگر از درگیری است که در دریا جریان خواهد یافت؛ جایی که آمریکا و ایران برای کنترل تنگه با یکدیگر به چالش خواهند پرداخت. همزمان «برایان کلارک» مقام ارشد پیشین نیروی دریایی آمریکا و پژوهشگر ارشد کنونی در مؤسسه «هادسون»، به والاستریت ژورنال میگوید: «آنها پیشتر به بالاترین سطح تشدید تنش ممکن رسیدهاند اما تهران عقبنشینی نکرده است.
» به گفته کلارک دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که ابزار چندانی برای وادار کردن ایران باقی نمانده، جز اینکه تلاش کند جریان کشتیرانی را احیا کند. در همین رابطه اقدامات روز دوشنبه ناوشکنها، آشکارترین بخش از مجموعهای از تحرکات کمسروصداتر نیروی دریایی آمریکا برای مقابله با ایران به شمار میرود.
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران اما به کشتیها هشدار داده است که بدون اجازه این کشور از تنگه عبور نکنند و از مسیر مشخصی در امتداد سواحل خود در بخش شمالی تنگه حرکت کنند. در مقابل، آمریکا اکنون کشتیها را ترغیب میکند تا از مسیر دیگری در جنوب و نزدیک به سواحل عمان استفاده کنند.
در اطلاعیهای که مرکز «عملیات تجارت دریایی» نیروی دریایی بریتانیا با استناد به مقامات آمریکایی صادر کرد، به اپراتورهای کشتی توصیه شد بهدلیل وجود مینها، ضمن پرهیز از مسیر معمول تردد در تنگه که به «طرح تفکیک ترافیک» معروف است از این مسیر جایگزین استفاده کنند. نیروی دریایی آمریکا اما در هفتههای اخیر ابزارهای متنوعی را بهکار گرفته است؛ از جمله شناورهای بدون سرنشین دریایی که برخی از آنها در زیر سطح آب حرکت میکنند و برای شناسایی مینها به گشتزنی میپردازند.
این اقدامات گامی مقدماتی در مسیر احیای کامل تردد غیرنظامی از تنگه در آینده بهشمار میرود. برای فعالان بخش تجاری، یکی از عوامل بازدارنده، ابهام درباره نحوه اجرای طرح جدید عبور است
