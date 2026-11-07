اعزام ماموریت تشکیل دولت به گادی آیزنکوت توسط اسحاق هرتزوگ

رئیس‌جمهوری اسرائیل گادی آیزنکوت را برای تشکیل دولت مامور کرد. آیزنکوت ۲۸ روز فرصت دارد. نتانیاهو رقیب اصلی اوست. بن‌بست پارلمانی کلید اصلی است.

اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، روز شنبه گادی آیزنکوت ، رقیب سیاسی بنیامین نتانیاهو ، را برای تلاش جهت تشکیل دولت جدید مامور کرد. این تصمیم پس از انتخابات ۲۷ اکتبر اتخاذ شد که منجر به بن‌بست سیاسی و عدم تشکیل اکثریت پارلمانی برای هیچ‌یک از بلوک‌ها گشت. با این حال، بلوک آیزنکوت که ۴۸ کرسی را در اختیار دارد، در مقایسه با ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو با ۵۳ کرسی، حمایت بیشتری را برای این ماموریت کسب کرده است. این رخداد آغازگر فرآیندی پیچیده برای نجات کابینه از فروپاشی است.

فرآیند ماموریت و مهلت‌های زمانی تعیین شده

گادی آیزنکوت در پی دعوت رسمی از سوی اسحاق هرتزوگ، در اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهوری قرار خواهد گرفت تا ماموریت تشکیل دولت به او سپرده شود. این فرآیند در روز یکشنبه انجام می‌گیرد و آیزنکوت بلافاصله مذاکرات گسترده‌ای را با احزاب مختلف آغاز خواهد کرد. طبق قوانین کنست، او دقیقا ۲۸ روز زمان دارد تا موفق به تشکیل کابینه شود. در صورت عدم موفقیت در این بازه، رئیس‌جمهوری این مهلت را به میزان ۱۴ روز دیگر تمدید خواهد کرد. اگر در نهایت هیچ ائتلافی شکل نگیرد، ماموریت تشکیل دولت به بنیامین نتانیاهو واگذار خواهد شد.

Also read واگذاری مسئولیت تشکیل دولت اسرائیل به گادی آیزنکوت

استراتژی‌های آیزنکوت و حمایت احزاب عرب

گادی آیزنکوت در حال بررسی گزینه‌های متعددی برای رسیدن به کسب اکثریت ۶۱ نماینده در پارلمان ۱۲۰ کرسی‌ای است. راهبرد اصلی او متکی بر ائتلاف با احزاب همیشگی خود، شامل حزب یاشار، با هم و اسرائیل خانه ما است. با این حال، کلیدی‌ترین عامل موفقیت او، حمایت دو حزب عرب رعام و فهرست مشترک است که در انتخابات گذشته ۱۹ کرسی کسب کردند. اگر این دو حزب در ائتلاف شرکت نکنند اما حمایت خارجی دولت را بدهند، مجموع کرسی‌های آیزنکوت به ۶۷ می‌رسد که برای دوام در برابر طرح‌های عدم اعتماد کافی است.

موانع سیاسی و واکنش‌های بنیامین نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو که بیش از ۱۹ سال سابقه نخست‌وزیری دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ قدرت به کار بسته است. او با زیر سوال بردن مشروعیت مشارکت احزاب عرب در دولت، راه را بر آیزنکوت هموار نکرده است. نتانیاهو این گزینه را به عنوان راهی برای بازگشت به قدرت استفاده می‌کند و مدعی است که حمایت از احزاب عرب غیرممکن است. رهبران احزاب عرب نیز با بیان خشم از سیاست‌های نژادپرستانه ائتلاف راست افراطی، آیزنکوت را برای تشکیل دولت معرفی کردند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که هدف اصلی‌شان جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت است، نه لزوماً عضویت در کابینه.

چالش معافیت سربازی و احزاب فوق‌ارتدوکس

یکی از موانع اصلی برای رسیدن آیزنکوت به کرسی شصت و یک، مذاکره با دو حزب فوق‌ارتدوکس اتحاد یهودیت توراتی و شاس است. این احزاب مجموعا ۱۳ کرسی در پارلمان دارند و حضور آن‌ها می‌تواند ائتلاف آیزنکوت را مستقر کند. با این حال، اختلاف بر سر معافیت از خدمت سربازی طلاب مدارس دینی، پاشنه آشیل این ائتلاف است. احزاب سکولار و راست‌گرای مانند اسرائیل خانه ما به شدت با این معافیت مخالفند. آویگدور لیبرمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای حل این مسئله آماده سازش است، اما این موضوع همچنان یک چالش بزرگ برای تثبیت اکثریت است.

سناریوهای آینده و احتمال دولت وحدت ملی

در صورت بن‌بست نهایی، گزینه دولت وحدت ملی با بنیامین نتانیاهو به عنوان آخرین راه حل مطرح می‌شود. این سناریو نیازمند آن است که آیزنکوت از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر کنار زدن نتانیاهو عقب‌نشینی کند. این کار از سوی هواداران آیزنکوت و متحدانش مانند لیبرمن که نتانیاهو را نامطلوب می‌دانند، با مقاومت روبرو خواهد شد. با این حال، اگر مذاکرات چند هفته‌ای به ثمر ننشیند و تنش‌های امنیتی با ایران تشدید گردد، ممکن است دو جناح برای نجات کشور دست به دست هم دهند. وضعیت فعلی نشان‌دهنده شکاف عمیق سیاسی در جامعه اسرائیل پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.