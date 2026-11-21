فرماندار شوشتر از اجرای تمرینات تاکتیکی در این شهرستان خبر داد و به شهروندان اطمینان داد که این عملیات کاملاً ایمن و آموزشی است. جزئیات کامل را بخوانید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوشتر با صدور اطلاعیه‌ای رسمی خبر داد که نیروهای مسلح کشور در این منطقه به اجرای تمرینات تاکتیکی خود مشغول هستند و این عملیات در چارچوب برنامه‌های دفاعی و آموزشی تنظیم شده است.

اطمینان‌سازی مردم از صداهای ناشی از تمرینات

بر اساس این اطلاعیه، صداهای احتمالی که در سطح شهرستان شوشتر شنیده می‌شود، کاملاً مرتبط با این تمرینات است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. فرمانداری این شهرستان تأکید کرده است که تمامی اقدامات با رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای ایمنی انجام می‌گیرد.

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مسئولان فرمانداری شوشتر به‌ویژه خواسته‌اند که مردم با حفظ آرامش کامل نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی‌شده توجه داشته باشند. این تصمیم برای اطمینان خاطر عموم مردم و جلوگیری از شایعه‌سازی‌های احتمالی گرفته شده است تا شهروندان بدانند هرگونه صدای انفجار یا شلیک در این بازه زمانی، جزئی از برنامه‌های آموزشی است.

زمان دقیق و جزئیات اجرایی تمرینات نظامی

بر اساس اعلامیه صادر شده، این تمرینات در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه (روز شنبه) با دقت زیادی در حال اجراست و مسئولان مربوطه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هرگونه اختلال در زندگی روزمره شهروندان به کار بسته‌اند. تمرینات تاکتیکی نیروهای مسلح با هدف بالا بردن سطح آمادگی رزمی و دفاعی انجام می‌شود و این امر بخشی از وظایف طبیعی و برنامه‌ریزی شده برای حفاظت از مرزها و امنیت ملی است.

نیروهای مسلح در این تمرینات از تجهیزات و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به تولید صدا در محیط اطراف شود. با این حال، تمام این فرآیندها تحت نظارت دقیق قرار دارد و هیچ‌گونه خطری برای سلامت جانی و مالی ساکنان منطقه شوشتر به وجود نمی‌آورد. تمرینات تاکتیکی یک ضرورت战略ی برای هر کشور است که برای حفظ ثبات و امنیت پایدار انجام می‌شود.

واکنش مسئولان و برنامه‌های آتی در شهرستان

در پایان این اطلاعیه، فرمانداری شهرستان شوشتر از تمامی شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی یا ایجاد نگرانی بی‌مورد، موضوع را از طریق کانال‌های رسمی گزارش دهند. با این حال، تأکید بر این نکته وجود دارد که صدای ناشی از تمرینات نباید باعث ایجاد اضطراب در میان مردم شود.

مسئولان محلی در شهرستان شوشتر اعلام کرده‌اند که تمامی هماهنگی‌های لازم با نیروهای مسلح صورت گرفته است تا این عملیات آموزشی با کمترین آسیب محیطی و روانی به ساکنان انجام پذیرد. این تمرینات نشان‌دهنده اهمیت دادن به آموزش‌های میدانی و آمادگی عملیاتی در شرایط مختلف است و همواره با رعایت اصول انسانی و ایمنی دنبال می‌شود.