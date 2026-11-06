اعزام نیروی نظامی سوریه به عربستان برای آموزش در برابر انصارالله

گزارش‌ها از اعزام دهها سرباز و مشاور نظامی سوریه به عربستان برای آموزش یگان‌های ریاض و نیروهای یمنی طرفدار سعودی حکایت دارد.

منابع خبری نزدیک به رویترز اعلام کردند که دمشق علاوه بر اعزام تعداد محدودی نیروی نظامی، در بحبوحه تشدید درگیری‌های نظامی بین ریاض و صنعا از طریق مشاوره و آموزش نظامی از عربستان حمایت می‌کند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که سوریه در حال بازتعریف سطح همکاری‌های امنیتی خود با ریاض است تا پاسخگوی نیازهای نظامی مشترک در منطقه باشد.

جزئیات اعزام مشاوران نظامی به عربستان

یک مقام ارشد آمریکایی به آژانس رویترز گفت که مشاوران و تیم‌های آموزشی از سوریه، جایی که جنگجویانش در طول سال‌ها جنگ با نظام بشار اسد، تجربه جنگی قابل توجهی کسب کرده‌اند، برای کمک به آموزش یگان‌های عربستان و نیروهای یمنی وابسته به ریاض و بهبود اثربخشی فعالیت رزمی آنها، عازم این کشور هستند. این منبع تصریح کرد که هدف اصلی، افزایش توان رزمی نیروهای متحد سعودی در برابر گروه‌های مسلح منطقه‌ای است.

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رویترز، به نقل از ۲ منبع سوری که بصورت مستقیم از این موضوع آگاه هستند، گزارش داد که دهها نیروی نظامی در هفته‌های اخیر از سوریه به عربستان سعودی منتقل شده‌اند. این منابع اظهار داشتند که این ماموریت شامل ارائه مشاوره و آموزش است، اما دامنه آن می‌تواند گسترده‌تر شود و شامل عملیات‌های ترکیبی نیز گردد.

مواضع رسمی دمشق و ریاض در این توافق

این دیپلمات سوری افزود که توافقنامه همکاری دفاعی که چهارشنبه گذشته بین سوریه و عربستان سعودی امضا شد، به‌طور خاص شامل پشتیبانی مشاوره‌ای، آموزش و تبادل تجربیات نظامی است. وی تاکید کرد که تمرکز سوریه همچنان بر امنیت داخلی، حفاظت از مرزهای خود و بازسازی است و هرگونه اشاره‌ای به استقرار نیروی نظامی در این مرحله شتاب زده است.

از سوی دیگر، یک مقام سعودی به رویترز گفت که تبادل مداوم تجربیات با سوریه در درجه اول با هدف آماده‌سازی نیروهای سوری است، اما این بدان معنا نیست که شرکای سوری ما با تجربه جنگی خود برای مقابله با شبه‌نظامیان نیروهایی مانند انصارالله یمن به ما کمک نمی‌کنند. این مقام افزود که رزمایش‌های مشترک با سوریه در حال انجام است و رزمایش‌های بیشتری در زمینه‌های امنیتی و دفاعی برنامه‌ریزی شده است.

واشنگتن هشدار می‌دهد

یک مقام ارشد آمریکایی نیز با بیان اینکه واشنگتن از دمشق خواسته است که با احتیاط عمل کند، به رویترز گفت که هرگونه اعزام نیرو از سوی سوریه برای کمک به جنگ یمن، این کشور را در معرض خطر ورود به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر قرار می‌دهد، چیزی که سوریه تاکنون از آن اجتناب کرده است. این هشدارها نشان‌دهنده نگرانی عمیق آمریکا از گسترش دامنه ناآرامی‌ها در غرب آسیا است.

همچنین یک منبع در وزارت دفاع سوریه به "العربی الجدید" گفت که دمشق در واقع نیروی نظامی را برای اهداف آموزشی و آماده‌سازی به عربستان سعودی اعزام کرده است. وی اشاره کرد که سوریه یک وابسته نظامی در عربستان سعودی دارد و همکاری بین ۲ کشور با هدف آموزش و تبادل تخصص است.

زمینه دیپلماتیک و سفر اخیر رئیس‌جمهور سوریه

ریاض و دمشق روز چهارشنبه در جریان سفر "احمد الشرع" رئیس جمهور سوریه به ریاض که دومین دیدار او با "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان سعودی در کمتر از یک ماه بود، یک توافقنامه دفاعی امضا کردند که تاکنون جزئیات آن منتشر نشده است. این دیدارها نشان‌دهنده تلاش دمشق برای تقویت پیوندهای استراتژیک با پادشاهی عربی است در حالی که همچنان با چالش‌های داخلی و منطقه‌ای روبرو است.