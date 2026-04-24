گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در حال اعزام استیو ویتکاف و جرد کوشنر به پاکستان برای مذاکره با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش این تنش‌ها ادامه دارد. این سفر همزمان با رایزنی‌های عراقچی با مقامات عمان و روسیه برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ و برقراری ثبات در منطقه است.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در حال اعزام استیو ویتکاف، نماینده ویژه خود و جرد کوشنر ، داماد و مشاور ارشدش، به پاکستان است.

هدف از این سفر، مذاکره با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش این تنش‌ها ادامه دارد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که عراقچی در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، در مورد آخرین وضعیت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه تبادل نظر خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس، از سفر قریب الوقوع خود به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو خبر داده و هدف از این سفرها را هماهنگی نزدیک با شرکای منطقه‌ای و رایزنی درباره تحولات جاری عنوان کرده است.

این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روابط تهران با همسایگانش را پیچیده کرده است. در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و اسحاق دار، همتای پاکستانی او، در یک تماس تلفنی درباره همکاری‌های دوجانبه و وضعیت خلیج فارس گفتگو کردند. لاوروف از نقش میانجی‌گرانه پاکستان در تلاش‌ها برای دستیابی به توافقات پایدار بین ایران و آمریکا تمجید کرده و آمادگی مسکو برای حمایت از این تلاش‌ها را اعلام نموده است.

انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، با اشاره به وضعیت کنونی، تاکید کرده است که این شرایط بر جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت و امارات و سایر کشورهای منطقه، ایران را به عنوان یک تهدید بلندمدت تلقی می‌کنند. او همچنین تصریح کرده است که بازسازی روابط با ایران نیازمند بازسازی اعتماد است که این امر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در یک ویدیو، از تغییر چهره خاورمیانه خبر داده و بر همکاری کامل خود با ترامپ در اعمال فشار اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی تاکید کرده است. از سوی دیگر، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که هنوز برای بحث درباره کاهش تحریم‌ها علیه ایران زود است، اما فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفته است که در صورت دستیابی به یک توافق جامع، اتحادیه اروپا آماده است تا به تدریج تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد.

در تحولات دیگر، سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) از ادامه محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران خبر داده است. منابع آگاه پاکستانی نیز گزارش داده‌اند که عراقچی در جریان سفر خود به اسلام‌آباد، دیدگاه جمهوری اسلامی درباره پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده در مورد جنگ را مطرح خواهد کرد.

در داخل ایران نیز، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از سرگیری جنگ را قطعی دانسته و اعلام کرده است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است هرگونه تبادل پیام با آمریکا را متوقف کند و بر حمایت از نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات تاکید کرده است. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و دستیابی به یک راه حل پایدار است





