اعزامی کارنامی: دولت بدهکار حقوق کارکنان است

علی بابایی کارنامی از بدهی دولت به کارکنان برای ترمیم حقوق خبر داد و خواستار اجرای فوری قانون فوق‌العاده خاص شد تا اختلاف امتیازها جبران گردد.

علی بابایی کارنامی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که دولت موظف است حقوق کارکنان خود را تا پایان سال جاری ترمیم نماید. وی اعلام کرد که مجلس نیز به‌شدت بر اجرای این تکلیف قانونی نظارت خواهد داشت و انتظار می‌رود تاخیری در پرداخت این حقوق رخ ندهد.

الزام اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان

بر اساس اظهارات علی بابایی کارنامی، برای اجرای افزایش حقوق کارکنان دولت، نیاز به ارائه لایحه جدیدی از سوی دولت به مجلس وجود ندارد. وی تصریح کرد که دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای فوری قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند و این تکلیف از پیش تعیین‌شده است.

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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد که طبق مفاد این قانون، باید بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز به حقوق کارکنان اضافه شود. دولت تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی امتیازات هنوز پرداخت نشده است که این امر نشان‌دهنده بدهی دولت به نیروی انسانی خود است.

برآورد مبلغ بدهی و تکالیف سازمان برنامه

علی بابایی کارنامی بیان کرد که مجموع امتیازات باقی‌مانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل مبلغی بین ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است. این افزایش می‌تواند شامل تمامی کارکنان دولت شود و دولت تاکنون نسبت به اجرای این قانون تمکین نکرده است.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه هشدار داد که این نهاد نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند. نمونه بارز قانون‌گریزی در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها دیده می‌شود که باید بر اساس ضوابط باشد نه سلیقه.

تذکرات مجلس و آینده حقوق بازنشستگان

کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد. تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده شده و مکاتبات نیز ادامه دارد تا دولت برای اجرای تکالیف خود اقدام کند.

در همین راستا، بحث‌هایی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ نیز مطرح شده است. مشخص شدن رقم نهایی این افزایش‌ها در آینده نزدیک خواهد بود و منتظر تصمیمات نهایی نهادهای مربوطه هستیم.