قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی فهیم، یکی از معترضان دیماه، خبر داد. این اعدام در حالی صورت میگیرد که موجی از اعدامها در ایران به راه افتاده و نگرانیها درباره نقض حقوق بشر افزایش یافته است. گزارشها حاکی از آن است که این اقدام با استناد به اتهاماتی همچون حمله به اماکن نظامی صورت گرفته، اما تناقضهایی در روایتهای رسمی و اظهارات وکلای حقوق بشری وجود دارد. همچنین، اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در گزارشهای رسمی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۷ فروردین، اعلام کرد که علی فهیم، یکی دیگر از معترضان دیماه در تهران، اعدام شده است. این اقدام، که تنها در سه روز از هفته جاری رخ داده، او را به پنجمین فردی تبدیل میکند که در این بازه زمانی اعدام شده است. علاوه بر این، وی دهمین نفری است که در موج اخیر اعدام ها توسط قوه قضاییه در یک هفته گذشته جان خود را از دست داده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد که علی فهیم از جمله افرادی بود که شامگاه ۱۸ دیماه به اماکن ممنوعه نظامی حمله کرده و قصد تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی را داشتند. نام او در کنار امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، و شاهین واحدپرست به عنوان «عوامل اصلی این تعرض» ذکر شده است. سه نفر دیگر نیز پیش از فهیم در هفته گذشته اعدام شده بودند. میزان در گزارش خود در روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که این چهار نفر «به قصد دستیابی به سلاحهای موجود در یک مکان دارای طبقه نظامی در تهران حملهور شدند». اصرار قوه قضاییه بر ربط دادن این افراد جوان به حمله به یک مکان نظامی در حالی است که روایت یک وکیل حقوق بشری بر اساس ویدئوهایی که از آن شب دیده با گزارش رسمی تفاوت آشکار دارد. این تفاوتها، نگرانیها در مورد صحت و درستی روند دادرسی و اتهامات وارده را افزایش میدهد.\در گزارش میزان درباره علی فهیم، نکته تازهای نیز به چشم میخورد: تکیه بر یکی از اظهارات رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر ارسال سلاح به دست معترضان دیماه. میزان مینویسد: «در جریانات اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴، به اذعان شخص ترامپ، آمریکا برای حمایت از آشوبگران به آنها سلاح نیز رسانده بود.» این در حالی است که دونالد ترامپ هرگز بهطور مستقیم نگفته است که آمریکا معترضان را مسلح کرده است، بلکه اشارههای او بیشتر جنبه تفسیر و برداشت دارد. این ادعاها، در کنار سرکوب گسترده و اعدامها، نشاندهنده تلاش برای توجیه اقدامات حکومت و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. استفاده از اظهارات سیاستمداران خارجی به منظور متهم کردن معترضان، روشی است که میتواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و اذهان را از واقعیتهای موجود منحرف سازد.\مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هفته گذشته اعلام کرد که اعدامهای اخیر در ایران «ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاههای مخالف است». قبل از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دیماه ۱۴۰۴، و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار، اجرای این احکام دوچندان شود. این اعدامها در شرایطی انجام میشود که کشور درگیر جنگ است، جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند آغاز شد و همچنان با حملات متقابل ادامه دارد و هر روز ابعاد گستردهتری مییابد. افزایش اعدامها در چنین شرایطی، میتواند نشانهای از تلاش برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر باشد. این اقدامات، نقض فاحش حقوق بشر و بیتوجهی به جان انسانها را نشان میدهد. جامعه جهانی باید نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و از مقامات ایرانی بخواهد تا به تعهدات خود در قبال حقوق بشر پایبند باشند
