گزارش ایران‌وایر از پرونده و لحظات پایانی علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد ۳۷ساله کرمانی، که در ۲۲مهرماه در زندان کرمان اعدام شد. اتهامات و روایت‌های متضاد درباره این پرونده بررسی شده است.

علی‌سینا مصطفوی ، کوهنورد ۳۷ساله کرمانی و زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه، در ۲۲مهرماه به اتهام " محاربه" و "اقدام مسلحانه" در زندان کرمان اعدام شد. ایران‌وایر به جزئیات این پرونده و لحظات پایانی زندگی او دست یافته است.

بر اساس گزارش این رسانه، علی‌سینا مصطفوی متولد ۷آذر۱۳۶۶ و اهل بم و ساکن کرمان بود. او پدر یک دختر هشت‌ساله بود و به‌طور حرفه‌ای کوهنوردی می‌کرد.

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بازداشت و فشار بر علی‌سینا مصطفوی پیش از اعدام

بر اساس اطلاعات ایران‌وایر، علی‌سینا مصطفوی روز ۲۰مهرماه، یک روز پیش از انتقال به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، به یک نهاد اطلاعاتی برده شد. این منبع می‌گوید او از صبح تا حدود ساعت هفت غروب تحت فشار شدید بوده تا علیه خود اعتراف کند.

خانم محبوبه رحیمی، همسر علی‌سینا مصطفوی، و خواهر او سیما مصطفوی به همراه نامزد سیما، مجتبی (حافظ) پورمنامین، همزمان با او بازداشت شدند. گزارش‌ها می‌گویند علی‌سینا مصطفوی در بازجویی‌ها تحت فشار قرار گرفت تا اعتراف کند.

یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفته که اعترافات تلویزیونی او در برنامه "تاوان جنایت" که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده، در دو شب پیش از اعدام و با فشار زیاد گرفته شده است. این منبع افزوده که او پس از بازگشت به زندان با خانواده‌اش تماس گرفته و گریه کرده است.

روایت‌های متضاد درباره اتهامات و ادعاهای قوه قضاییه

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود که علی‌سینا مصطفوی در فروردین‌ماه به خودروی نیروی انتظامی شلیک کرده و موجب زخمی شدن تعدادی از شهروندان، از جمله یک دختر خردسال، شده است. یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفته که او به هیچ‌کس آسیبی نزده است.

این منبع توضیح داده که علی‌سینا مصطفوی تنها بوده و نه تجهیزات، نه همراه و نه برنامه مشخصی داشته و فقط صحبت کرده است. به گفته این منبع، او نه ویزا و نه پول و نه پاسپورت داشته و این موضوعات را در بازجویی‌ها هم گفته بود، اما از آن‌ها علیه او استفاده شد.

رسانه قوه قضاییه نوشته که دادگاه انقلاب علی‌سینا مصطفوی را به "محاربه" و تیراندازی در کرمان متهم کرده و حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است. این رسانه مدعی شده که او در چهارم فروردین ۱۴۰۵ در میدان آزادی کرمان تیراندازی کرده و در این حادثه یک شهروند و یک دختربچه مجروح شده‌اند.

به ادعای این رسانه، در بازرسی از محل اقامت او یک قبضه سلاح برنو دوربین‌دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل مولوتوف کشف شده است. روزنامه میزان نیز او را متهم کرده که ویدیو و تصاویر را برای شبکه‌های معاند ارسال کرده است.

ایران‌وایر توضیح داده که ویدیوی منتشرشده توسط میزان و برخی رسانه‌های حکومتی، که در آن علی‌سینا مصطفوی از آمادگی برای عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان سخن می‌گوید، با قطع‌های مکرر و اتصال از جاهای مختلف منتشر شده است. همچنین تصاویری از چند سلاح که مشخص نیست متعلق به چه کسی است، همزمان با صدای او نمایش داده شده است.

شواهد محیطی و پیامدهای این پرونده برای خانواده

مهشید ناظمی، فعال حقوق‌بشر و اهل کرمان، به ایران‌وایر گفته که محوطه ورودی فرودگاه کرمان بلواری حدود دو کیلومتری بین گیت اول و گیت دوم است. به گفته او، این فرودگاه به شدت امنیتی اداره می‌شود و یک شهروند عادی نمی‌تواند به آن حمله کند.

یک منبع مطلع دیگر به ایران‌وایر گفته که ویدیوی صحبت‌های علی‌سینا مصطفوی دقیقاً در روز ۲۰مهرماه و یک شب پیش از اعدام او، در سحرگاه ۲۲مهرماه، ضبط شده است. این منبع می‌گوید او تحت فشار شدید بوده تا حرف‌های بازجوهایش را موبه‌مو مقابل دوربین تکرار کند.

ایران‌وایر همچنین گزارش داده که علی‌سینا مصطفوی در فضای مجازی و صفحه شخصی خود، که ۳۴۱ دنبال‌کننده داشت، درباره حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی حیوانات فعالیت می‌کرده است. در همین صفحه پست‌هایی در حمایت از خانواده پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی نیز منتشر شده بود.