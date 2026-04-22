قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام مهدی فرید به اتهام همکاری با موساد خبر داد. این خبر در حالی اعلام شده که جزئیات پرونده محدود است و همزمانی آن با افزایش اعدامهای امنیتی، نگرانیها را تشدید کرده است.
صبح چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام مهدی فرید ، متهم به همکاری با موساد ، خبر داد. این خبر در حالی اعلام شده است که پرونده با وجود حساسیت امنیتی، با ابهاماتی همراه بوده و جزئیات محدودی از آن منتشر شده است.
همزمانی این اعدام با افزایش اعدامهای امنیتی در شرایط کنونی، نگرانیها را تشدید کرده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داده است که مهدی فرید اطلاعات حساس کشور را در اختیار اسرائیل قرار میداده است. بر اساس این گزارش، آقای فرید مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل در یکی از سازمانهای حساس کشور بوده و از طریق فضای مجازی با ماموران اسرائیلی ارتباط داشته است.
با این حال، هیچ جزئیات مشخصی در مورد نوع اطلاعات منتقل شده، سطح دسترسی او یا شواهد ارائه شده در دادگاه منتشر نشده است. منابع مستقل نیز اطلاعات محدودی در این زمینه دارند که نشاندهنده ابهامهای قابل توجهی است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده است که مهدی فرید ۵۴ ساله و اهل اراک بوده و در خرداد ۱۴۰۳ در سازمان انرژی اتمی مشغول به کار بوده است.
او پیش از متهم شدن، در روزنامههایی مانند هممیهن و اعتماد ستوننویسی میکرد. نام او برای اولین بار در ۱۹ آبان ۱۴۰۴ همراه با احسان افراشته رسانهای شد، زمانی که هر دو به بخش قرنطینه زندان اوین منتقل شدند. خبرگزاری دانشجو ادعا کرده است که گزارشهای وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نشان میدهد مهدی فرید با اتصال مکرر تجهیزات یواسبی، زمینه دسترسی خارجی به سامانهها را فراهم کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این نگرانی خود را از احتمال اعدام مهدی فرید ابراز کرده و اعلام کرده بود که او ابتدا به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، اما پس از دادگاه تجدیدنظر، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. اطلاعات شفافی در مورد روند دادرسی، دسترسی او به وکیل مستقل یا علنی بودن جلسات دادگاه منتشر نشده است.
در ماههای اخیر، روند اجرای احکام اعدام در ایران، به ویژه در پروندههای امنیتی، افزایش یافته است. اعدامها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی، آغاز شد و یک روز بعد با اعدام سه معترض دیماه در قم ادامه یافت. در روزهای ۱۰ و ۱۱ فرورین ۱۴۰۵ نیز چهار نفر دیگر در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.
در گزارشهای رسمی ایران، ادعا شده است که افراد اعدام شده اطلاعاتی در مورد اماکن حساس در اختیار موساد قرار دادهاند، اما جزئیات دقیق این اتهامات یا مستندات دادگاه به طور عمومی منتشر نشده است. قوه قضاییه همچنین از اعدام محمد معصومشاهی و حامد ولیدی به اتهام جاسوسی برای موساد و عضویت در سازمان مجاهدین خلق خبر داده است. این افراد به عنوان تروریستهای مرتبط با موساد معرفی شدهاند.
همچنین، امیرعلی میرجعفری، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، نیز اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که او هشتمین نفری است که پس از محاکمههای سریع و دستور رئیس قوه قضائیه اعدام شده است و هشدار داده است که خطر اعدامهای بیشتر وجود دارد.
این سازمان، وجه مشترک این پروندهها را محدود بودن دسترسی به اطلاعات و نبود امکان راستیآزمایی مستقل میداند و افزایش اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی توصیف میکند. نهادهای حقوق بشری ایران، جمهوری اسلامی را متهم میکنند که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای ارعاب در جامعه استفاده میکند. مقامهای ایران در مقابل تاکید دارند که این احکام در چارچوب قوانین کشور و برای مقابله با تهدیدهای امنیتی اجرا میشود.
در نهایت، نبود اطلاعات شفاف در مورد جزئیات پرونده مهدی فرید و موارد مشابه، پرسشهایی جدی را مطرح میکند و ارزیابی دقیق این پروندهها را دشوار میسازد
