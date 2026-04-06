قوه قضاییه از اعدام علی فهیم، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ، خبر داد. اتهامات علی فهیم شامل «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و «ورود به اماکن نظامی طبقهبندیشده با هدف خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» بوده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ، اعلام کرد که حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این یازدهمین مورد اعدام زندانیان سیاسی پس از اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ به شمار میرود.
علی فهیم با امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، و شاهین واحدپرست همپرونده بود که در روزهای اخیر اعدام شدند. بر اساس گزارشها و ویدیوهای منتشر شده، این افراد نقشی در آغاز آتشسوزی یا تخریب نداشتهاند و تنها وارد ساختمانی شده بودند که پیش از آن به آتش کشیده شده بود. در خبر منتشر شده در خبرگزاری میزان آمده است که آقای فهیم پس از ورود به این ساختمان «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلتهای موجود در حوزه کرده» و دیگران این موتورسیکلتها را به آتش کشیدهاند. یکی از اعضای خانواده متهمان این پرونده فاش کرده است که این پرونده پنج متهم داشته است که تاکنون امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم اعدام شدهاند و پرونده ابوالفضل صالحی سیاوشانی نیز به اجرای احکام ارسال شده است. این اعدامها در حالی صورت میگیرد که نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۵ به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ برای این افراد حکم اعدام صادر کرده بود. اتهام اصلی این افراد به آتش زدن پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» در شب ۱۸ دیماه مربوط میشود. خبرگزاری میزان مدعی شده است که با توجه به شرایط حساس کشور در آن زمان و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل، اقدامات این افراد امنیت ملی کشور و امنیت عمومی شهروندان را به خطر انداخته و ممکن است بهانهای برای تجاوز نظامی دشمن باشد. نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدامها، به ویژه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل، ابراز نگرانی کردهاند و روند دادرسی و صدور این احکام را مغایر با حقوق بشر میدانند. رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده است که مجازات «خائنین به وطن» اعدام است و در رسیدگی قضایی و صدور چنین احکامی «اغماض و مماشاتی» وجود نخواهد داشت. از زمان اعتراضات گسترده در ۱۷ و ۱۸ دیماه سال گذشته، قوه قضاییه از اعدام تعدادی از بازداشتشدگان خبر داده است. اعتراضات دی ۱۴۰۴ از نظر میزان و نوع سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی بیسابقه بود. اگرچه هنوز آمار دقیقی از تلفات مشخص نیست، اما سطح بالای خشونت و استفاده از انواع سلاحهای مرگبار، احتمال وجود هزاران کشته در سراسر ایران را مطرح میکند. واکنشها به حمله به «بلندترین پل خاورمیانه» در کرج، از نگرانی از بازگشت به «عصر حجر» تا شعار «بهترش را میسازیم» متغیر بوده است.\در ادامه، موضوع اعدامهای اخیر و وضعیت حقوق بشر در ایران، باید به جنبههای دیگری از این پرونده نیز توجه شود. گزارشهای متعددی حاکی از عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهمان در طول فرآیند بازداشت، بازجویی و محاکمه وجود دارد. متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند و در برخی موارد، اعترافات اجباری از آنها گرفته شده است. همچنین، اتهامات وارده به این افراد مبهم و کلی بوده و شواهد و مدارک کافی برای اثبات آنها ارائه نشده است. این مسائل، نگرانیها در مورد مشروعیت این احکام اعدام را افزایش میدهد و باعث میشود تا جامعه بینالمللی با دقت بیشتری اوضاع حقوق بشر در ایران را زیر نظر بگیرد. علاوه بر این، اعدامها در حالی صورت میگیرد که ایران با چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این شرایط، باعث افزایش نارضایتیهای عمومی و احتمال بروز اعتراضات بیشتر میشود. اعدامهای اخیر، میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از اعتراضات تلقی شود، اما در عین حال، باعث تشدید تنشها و افزایش بیاعتمادی مردم به حاکمیت نیز خواهد شد. به نظر میرسد که حکومت ایران، با اتخاذ این سیاست، به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه است تا از هرگونه مخالفت و اعتراض جلوگیری کند. اما این رویکرد، میتواند عواقب وخیمی برای ثبات و امنیت داخلی کشور داشته باشد.\نگرانیهای بینالمللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در حال افزایش است. سازمانهای حقوق بشری و دولتهای غربی، اعدامها و سرکوب معترضان را محکوم کردهاند و خواستار توقف این اقدامات شدهاند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، تحریمهایی را علیه مقامات ایرانی اعمال کردهاند و تهدید کردهاند که در صورت ادامه نقض حقوق بشر، اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد. این فشارها، میتواند بر روابط ایران با جامعه بینالمللی تاثیر منفی بگذارد و باعث انزوای بیشتر این کشور شود. همچنین، این اقدامات میتواند به تضعیف اقتصاد ایران و کاهش سرمایهگذاری خارجی منجر شود. در این میان، نقش جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران بسیار مهم است. آنها با اطلاعرسانی و افشای نقض حقوق بشر، میتوانند افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کنند و فشار بر حکومت ایران را افزایش دهند. همچنین، آنها میتوانند با ارائه خدمات حقوقی و حمایتی به قربانیان نقض حقوق بشر، به آنها در دفاع از حقوقشان کمک کنند. در نهایت، رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، نیازمند یک راهحل جامع و پایدار است. این راهحل، باید شامل اصلاحات در قوانین و رویههای قضایی، آزادی بیان و تجمع، احترام به حقوق بشر و پاسخگویی به تخلفات باشد. بدون این اصلاحات، نمیتوان امید داشت که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد
