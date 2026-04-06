دادگاه انقلاب اسلامی، علی فهیم، یکی از عوامل اصلی اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ را به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی و تخریب اموال عمومی، به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
بر اساس اعلام قوه قضائیه، در جریان اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴، که به اعتراف دونالد ترامپ، آمریکا برای پشتیبانی از آشوبگران به آنها سلاح هم داده بود، عوامل دشمن با پوشش معترض، به آشوب در کشور دست زدند.
به گزارش ایسنا، با حمایت آشکار و هزینههای کلان از سوی دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروههای معاند، عناصر معارض به خیابانها آمدند و با استفاده از سلاحهای گرم، مواد منفجره و آتشزا، صدها نفر از شهروندان بیگناه و حافظان امنیت به شهادت رسیدند یا زخمی شدند و دهها بانک، مسجد و اموال عمومی و خصوصی شهروندان به طور کامل تخریب و به آتش کشیده شد و خسارات فراوانی به اموال عمومی و خصوصی وارد آمد.\با توجه به شرایط بحرانی کشور در آن مقطع زمانی و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل، اقدامات این افراد، امنیت ملی و عمومی شهروندان را به خطر انداخت، به طوری که این وقایع بهانهای برای تجاوز نظامی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشور شد. در شامگاه هجدهم دیماه، تعدادی از عوامل دشمن به قصد دستیابی به سلاحهای موجود در یک مکان نظامی در تهران حمله کردند و ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که در این امر توفیقی نیافتند و در نهایت در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشت بام، دستگیر شدند. ۴ نفر از عوامل اصلی این تعرض به نامهای امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم دستگیر شدند.\بر اساس محتویات پرونده، علی فهیم پس از ورود به داخل مکان نظامی ممنوعه، اقدام به خارج کردن موتورسیکلتهای موجود در محوطه کرد که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شد. علی فهیم نیز همانند دیگر عناصر آشوبگر حاضر در این مکان نظامی، مسائل حفاظتی را رعایت کرده و در زمان وقوع حادثه تلفن همراه به همراه نداشت که نشاندهنده هوشیاری و آگاهی وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است. پس از صدور کیفرخواست، علی فهیم به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه شده بود، و ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، محاکمه شد. پس از بررسی پرونده و دریافت دفاعیات متهم و وکیل وی، با استناد به محتویات پرونده، ورود آگاهانه به اماکن نظامی دارای طبقهبندی با هدف خارج کردن سلاح و مهمات جنگی که به تخریب اموال عمومی و نظامی منجر شد، گزارشهای ضابطین و بررسی فیلمهای تهیه شده از اغتشاشات و حضور متهم در محل آتشسوزی، دادگاه، علی فهیم را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد. پس از صدور حکم دادگاه، پرونده در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با توجه به قرائن و شواهد موجود در پرونده، مشارکت علی فهیم در عملیات اجرایی جرم محرز تشخیص داده شد. با تایید و ابرام حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور، علی فهیم، از عوامل دشمن در اغتشاشات تروریستی دیماه ۱۴۰۴، به دار مجازات آویخته شد
