سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. پرونده در دادگاه انقلاب این شهر و به ریاست قاضی یزدان‌خواه رسیدگی شد.

پایگاه خبری هرانا در روز یکشنبه بیستم نوامبر ۲۰۲۵ با انتشار گزارشی از صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر مشهد خبر داد. این محکومان توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر و تحت اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. هویت یکی از این افراد به نام متین فرنیان ، ۲۳ ساله، احراز شده است در حالی که هویت دو نفر دیگر هنوز در دست بررسی است. این گزارش حاکی از آن است که پرونده این سه شهروند به صورت مشترک و به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه رسیدگی شده است.

جریان قضایی و اتهام محاربه

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی هرانا، این سه فرد در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری که در سطح کشور شکل گرفته بود، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد بازداشت شدند. پس از بازداشت، آن‌ها به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند. اتهام محاربه که یکی از سنگین‌ترین اتهامات در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود، مبنای صدور حکم اعدام برای این متهمان بوده است. این اتهام معمولاً برای جرایمی مانند قتل، سرقت به زور، یا اقدام علیه امنیت ملی به کار می‌رود.

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شناسایی متین فرنیان و بازداشت‌شدگان دیگر

متین فرنیان، ۲۳ ساله، اهل و ساکن مشهد، یکی از سه نفری است که هویت او در گزارش‌های خبری تأیید شده است. با وجود اینکه نام وی به عنوان یکی از محکومان قطعی شده است، هویت دو شهروند دیگر که در همین پرونده مشترک به اعدام محکوم شده‌اند، هنوز به طور کامل احراز نشده است. هرانا اعلام کرده است که این اطلاعات در دست بررسی قرار دارد و ممکن است در آینده نزدیک هویت کامل تمامی محکومان فاش شود. این ابهام در شناسایی هویت بازماندگان می‌تواند ناشی از فرآیندهای پیچیده اداری یا تلاش برای حفاظت از خانواده‌های آن‌ها باشد.

بررسی وضعیت پرونده و اقدامات بعدی

به گزارش هرانا، بررسی‌های خبرنگاران و کارشناسان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات پرونده و روند رسیدگی قضایی به آن همچنان ادامه دارد. این نهاد خبری اعلام کرده است که تلاش می‌کند تا جزئیات بیشتری از نحوه تشکیل پرونده، شواهد ارائه شده و فرآیند دادرسی را روشن سازد. با توجه به حساسیت بالای موضوع و شدت حکم صادره، انتظارات برای دریافت پاسخ‌های شفاف از سوی مراجع قضایی افزایش یافته است. هرانا همچنین اشاره کرده است که تلاش برای ارتباط با مراجع مربوطه و کسب توضیحات تکمیلی در جریان است.