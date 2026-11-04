بررسی روند اعدام‌های پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ توسط حقوق‌دانان؛ مقایسه سرعت محاکمات با دهه شصت و تأیید اتهامات شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده‌های قضایی.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی اصفهان در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا آبان‌ماه امسال، ۶۰ پرونده قضایی مرتبط با معترضان تشکیل داده است. از میان این تعداد، ۱۲ نفر به اتهاماتی منجر به مجازات اعدام محکوم شدند که تاکنون ۹ نفر از آن‌ها به دار آویخته شده‌اند. حقوق‌دانان معتقدند این روند با اعدام‌های دهه شصت در زمینه تعداد، سازمان‌دهی و شتاب‌زدگی قابل مقایسه است.

روند سریع محاکمات و تایید احکام اعدام

سرعت بررسی پرونده‌های اعدام‌شدگان پسا‌جنگ و پسا‌کشتار با پرونده‌های متهمان به قاچاق مواد مخدر تفاوت بنیادین دارد و هدفمندی جمهوری اسلامی در ابزارسازی از بدن زندانیان سیاسی را نمایان می‌کند. در پرونده آرمان معرفتی، حکم اعدام تنها طی یک هفته در دیوان عالی کشور تایید شد. وکیل پرونده برای اعتراض به حکم صادرشده ۲۰ روز مهلت داشت، اما ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز سوم آبان ۱۴۰۵ حکم را صادر کرد و دیوان عالی کشور در یازدهم آبان ماه آن را تایید نمود.

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نقش غلامحسین اژه‌ای در تسریع اجرای احکام

مرور پرونده‌های اعدام‌شدگان دوران پساجنگ و پساکشتار در کنار اظهارات مقامات قضاییه بیانگر سیستماتیک بودن اعدام‌ها در این دوره است. اعدام‌شدگانی که به دستور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه پرونده‌هایشان به سرعت بررسی و به نتیجه رسیدند. موسی برزین حقوق‌دان تأکید می‌کند که وضعیت پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ را فقط می‌توان با اعدام‌های دهه شصت مقایسه کرد. شباهت‌های بسیاری از لحاظ تعداد، سازمان‌دهی، گستردگی، شتاب‌زدگی و محاکمات فراقانونی وجود دارد. از زمان دستگیری تا صدور حکم بدوی و تایید و اجرای حکم، زمان بسیار کمی می‌گذرد و این مساله مختص یک شهر یا شهرستان نیست.

تحلیل حقوقی نقض اصول دادرسی عادلانه

اظهارات مقامات به ویژه مقامات قضایی گویای رویکردی غیرقانونی است. در قوانین جمهوری اسلامی محاکمه سریع وجود ندارد بلکه محاکمه خارج از نوبت آن هم تحت شرایطی مطرح شده است. تشدید مجازات جاسوسی پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند به این معنا که زودتر به نتیجه می‌رسند اما این به معنای محاکمه شتاب‌زده و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه یا مقررات آیین دادرسی کیفری نیست. در محاکمات تمام آنچه در قوانین پیش‌بینی شده بایستی رعایت شود. فرض بگیرید در پرونده‌ای بحث اسلحه مطرح است، اسلحه‌شناسی در آگاهی باید انجام شود، پزشکی قانونی بایستی علت مرگ کشته‌شدگان را مشخص کند و نقش هر کدام از متهمان باید شفاف و مستند معلوم شود.

فشارهای امنیتی و گزارش‌های شکنجه در پرونده‌ها

مواعد در آیین دادرسی کیفری مطرح است مثل فاصله ابلاغ جلسه تا حضور در جلسه که نباید کمتر از پنج روز باشد. اعتراض به قرارها ۱۰ روز و اعتراض به تجدیدنظر و دیوان عالی ۲۰ روز مقرر شده است. بروکراسی، نامه نوشتن به سازمان‌ها و جواب گرفتن را آن هم با توجه به شرایط جنگی که برخی نهادها ساختمانی هم ندارند، در نظر بگیریم. آیا ممکن است پرونده‌ای در طول دو ماه به نتیجه برسد؟ اگر شعبه‌ای خارج از نوبت تمام وقت خود را در اختیار یک پرونده هم قرار دهد امکان ندارد در عرض دو ماه پرونده تکمیل شود. برای همین تحقیقات را انجام نمی‌دهند و به اظهارات متهمان علیه همدیگر و اعترافات اجباری متوسل می‌شوند. نتیجه این روند صدور آرایی است که فاقد وجاهت قانونی است.

پرونده میدان علیخانی و نمونه‌های دیگر اعدام‌ها

تا به حال مدارک هیچ‌کدام از پرونده‌ها و روند دادگاه آن‌ها هم به طور کامل منتشر نشده است. وکلا و خانواده‌ها هم تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. بررسی نمونه‌هایی از اعدام معترضان و متهمان به جاسوسی در دوران پساجنگ و پساکشتار، مصادیقی از همین روند فراقانونی و استفاده ابزاری از بدن مخالفان حکومت برای کنترل جامعه است. در تمامی پرونده‌هایی که خانواده‌ها یا وکلا راهی برای اطلاع‌رسانی حتی بعد از اجرای حکم پیدا کرده‌اند، مساله شکنجه و اعترافات اجباری مطرح است. حتی همان پرونده‌هایی که از سوی نهادهای حاکمیتی اطلاع‌رسانی می‌شوند هم مستندات پرونده، اعترافات اجباری زندانیان سیاسی جلوی دوربین‌های حکومتی است. ورزشکار ۱۸ساله در بیست و پنجم دی ۱۴۰۴ در شهر قم بازداشت شد.