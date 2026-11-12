عفو بین‌الملل اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در کرج را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اعدام‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شد.

سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای رسمی، اعدام سه زندانی به نام‌های حسن دیوبند ، حمید کاظمی و رضا زنگنه را به شدت محکوم کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا بلافاصله اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف نمایند. این سه بازداشت‌شده که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۴۰۴ دستگیر شده بودند، در تاریخ یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در شهر کرج اعدام شدند. این سازمان حقوق بشری با اشاره به نارسایی‌های فرآیند دادرسی، تأکید کرد که محکومیت‌های صادره فاقد استانداردهای بین‌المللی بوده و نیازمند توقف فوری هستند.

جزئیات محکومیت و اتهامات طرح شده در دادگاه انقلاب

طبق اعلام این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس، دادگاه انقلاب کرج سه تن از متهمان را بر اساس ماده قانون جاسوسی به مجازات اعدام محکوم کرده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز اتهامات وارد شده به این افراد را مشارکت در اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و سایر گروه‌های متخاصم عنوان کرده‌اند. با این حال، عفو بین‌الملل در ارزیابی خود درباره پرونده این سه نفر، استدلال کرد که اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های حکومتی نشان‌دهنده آن نیست که رفتارهای منتسب به حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در حد "جدی‌ترین جرایم" بوده باشد که مشمول مجازات اعدام گردد.

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این نهاد بین‌المللی حقوق بشری خاطرنشان ساخت که بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی، مجازات اعدام باید صرفاً به دسته‌ای خاص از جرایم، از جمله قتل عمد، محدود شود. بنابراین، محکومیت افراد به اتهاماتی که ماهیت سیاسی یا امنیتی دارند و فاقد عنصر قتل عمد هستند، مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر ارزیابی می‌شود. عفو بین‌الملل تأکید کرد که ارزیابی نهایی آن‌ها نیز دقیقاً بر همان اطلاعات محدود و یک‌طرفه‌ای استوار است که توسط رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده است.

فراخوان اقدام دیپلماتیک و هشدار به جامعه جهانی

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داد که خطر اعدام‌های سیاسی در حال افزایش است و از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از اجرای حکم‌های بیشتر، فوراً اقدامات دیپلماتیک و فشارهای لازم را اعمال کند. این سازمان با اشاره به آمار جدید، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۳۹ نفر را در پرونده‌های مرتبط با این ناآرامی‌ها اعدام کرده‌اند. تمام این اعدام‌ها پس از محاکمه‌هایی انجام شده که عفو بین‌الملل آن‌ها را "به‌شدت ناعادلانه" توصیف کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌های قبلی این نهاد نشان می‌داد که دست‌کم ۳۴ نفر پیش‌تر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند. دیوان عالی ایران همچنین حکم اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر را تأیید کرده است که این افراد نیز هم‌اکنون در معرض خطر اجرای فوری حکم خود قرار دارند. نکته نگران‌کننده‌ای که در این گزارش‌ها برجسته شده، وجود حداقل دو نفر از این بازداشت‌شدگان است که هنگام ارتکاب جرایم ادعایی، کودک بوده‌اند. اعدام کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و عرف بین‌المللی محکومیت‌های جهانی را به دنبال دارد.

نقض حقوق متهمان و استفاده از اعترافات اجباری

عفو بین‌الملل در جزئیات پرونده‌های اخیر، به نقض گسترده حق دادرسی عادلانه در پرونده‌های اعدام مرتبط با اعتراضات اشاره کرد. این نقض‌ها شامل محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مدافع و امکان دفاع مناسب، استفاده از اعتراف‌های اجباری و نادیده گرفتن اصل برائت در جریان رسیدگی‌ها می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان را مستند کرده است که شامل ضرب و شتم، شوک الکتریکی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی و حبس انفرادی است.

یکی از روش‌های مورد انتقاد که در این گزارش‌ها به آن پرداخته شده، پخش اعترافات اجباری برخی متهمان در ویدیوهای تبلیغاتی است. این ویدیوها پیش از محاکمه یا همزمان با آن پخش می‌شوند و به عنوان یکی از ارکان اصلی برای محکومیت متهمان به مجازات اعدام در دادگاه‌ها استفاده می‌شوند. عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه این فرآیندها فاقد هرگونه شفافیت و رعایت اصول حقوقی است، خواستار بازرسی بین‌المللی و توقف فوری این روند مرگبار در جمهوری اسلامی شده است.