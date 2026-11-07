قوه قضاییه ایران خبر اعدام سه نفر در اعتراضات دی ۱۴۰۴ کرج را تایید کرد. این تصمیم با انتقادات حقوق بشری و نگرانی‌های بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها همراه است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تاریخ یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، خبر اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال ۱۴۰۴ را در شهر کرج منتشر کرد. این خبرگزاری رسمی، نام حسن دیوبند ، حمید کاظمی و رضا زنگنه را به عنوان افرادی که به دلیل اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، اعلام نمود. ادعای مقامات قضایی حاکی از آن است که این افراد در تظاهرات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته، حضور فعال و مسلحانه داشته‌اند.

اتهامات امنیتی و همکاری با دشمنان

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است، اتهام وارد شده به حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی می‌باشد. همچنین همکاری این افراد با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران از دیگر اتهامات ذکر شده است. مقامات مدعی شده‌اند که این سه نفر علاوه بر حضور مسلحانه، مسئولیت تخریب اموال عمومی را نیز بر عهده داشته‌اند.

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این اتهامات سنگین بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک یا شواهد عینی از سوی قوه قضاییه مطرح شده است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در پرونده‌های مشابه زندانیان سیاسی، دادگاه‌ها هیچ‌گونه مدارک قابل اطمینان را ارائه نکرده‌اند و احکام صادره نیز فاقد شفافیت و فرایند دادرسی عادلانه است.

تاریخچه خشونت در اعتراضات دی ۱۴۰۴

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ابتدا با واکنش شدید بازاریان در بازار تهران به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار آغاز شد، اما به سرعت گسترش یافت و به اعتراضی علیه تمام اماکن حکومتی و ارکان نظام تبدیل گردید. پس از دو هفته تلاش ناکام حکومت برای خاموش کردن این موج اعتراضات، نیروهای امنیتی در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی ماه با خشونت بسیار زیاد به کشتار معترضان در شهرهای مختلف دست زدند.

آمار رسمی منتشر شده تنها اشاره به مرگ بیش از ۳۷۰۰ نفر دارد، هرچند که این رقم نیز توسط کارشناسان و ناظران بین‌المللی به دلیل عدم دسترسی مستقل و شفافیت ناقص مورد تردید قرار گرفته است. این خشونت گسترده نشان‌دهنده اوج تنش‌ها در آن بازه زمانی و واکنش سخت‌گیرانه نیروهای امنیتی نسبت به تجمعات اعتراضی بود که منجر به خسارات جانی سنگین گردید.

مصادره اموال و نگرانی‌های بین‌المللی

علاوه بر اعدام، خبرگزاری میزان اعلام کرد که این سه نفر به مصادره اموال نیز محکوم شده‌اند و این حکم در حال اجراست. این مجازات به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه در کشور شدت گرفته و به عنوان ابزاری برای فشار بیشتر بر بازداشت‌شدگان استفاده می‌شود. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است.

گروه‌های حقوق بشری و دولت‌های خارجی معتقدند که تهران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین، بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد که این موضوع نقض فاحش حقوق بشر و معیارهای جهانی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.