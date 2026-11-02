گزارش کانون حقوق بشر ایران و خبرگزاری هرانا از صدور احکام سنگین اعدام و حبس طولانی برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ توسط دادگاه انقلاب تهران و قاضی ایمان افشاری.

به گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدام به صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ نموده است. بر اساس تائیدیه‌های منتشر شده، مقامات قضایی در تهران چهار تن از فعالان و معترضان را به حبس‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام محکوم کرده‌اند. این احکام که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‌اند، شامل اتهامات سنگینی از جمله محاربه و جاسوسی می‌شوند که بازتاب گسترده‌ای در محافل بین‌المللی ایجاد کرده است.

جزئیات احکام صادره برای معترضان دی ۱۴۰۴

محمد خالی‌زاده، یکی از بازداشت‌شدگان معروف این ماه، به اتهام ادعایی محاربه به سی سال زندان محکوم شده است. همزمان با این حکم، علیرضا دولتی نیز با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شد. قاضی ایمان افشاری، قضات شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، امضای نهایی این احکام را بر عهده داشته و این پرونده‌ها در چارچوب پرونده‌های مشترک بررسی شده‌اند. هر دو فرد پیش از بازداشت در یک منزل مشترک با عمران امانی زندگی می‌کردند و روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ در تهران دستگیر شدند.

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مسیر محاکمه و موضع‌گیری‌های حقوق بشری

خبرگزاری هرانا و کانون حقوق بشر ایران جزئیات دقیقی از روند رسیدگی به این پرونده‌ها منتشر کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که محاکمه این افراد در یک پرونده مشترک با عمران امانی انجام شده است. عمران امانی که هم‌اتاقی سابق این دو معترض بوده، پیش از این به اعدام محکوم شده است. تمام این افراد در حال حاضر در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند و وضعیت سلامت و حقوق آن‌ها مورد نگرانی شدید فعالان مدنی قرار گرفته است.

حکم جدید برای زنان زندانی در قرچک ورامین

در گزارش دیگری، خبرگزاری هرانا از محکومیت دو زن که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند، خبر داده است. این دو زن که در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شوند، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۲۲ سال حبس محکوم شدند. نام و مشخصات هویتی این دو زن در گزارش‌ها منتشر نشده اما گفته می‌شود آن‌ها با اتهام جاسوسی مواجه بوده‌اند. ابتدا حکم اعدام برای این دو زن صادر شده بود که با تخفیف قاضی به زندان طولانی مدت تبدیل شده است.

تأثیرات بین‌المللی و واکنش‌های سیاسی

این احکام در حالی صادر می‌شوند که دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، اخیراً مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات تحریم کرده است. ایالات متحده تأکید کرده که از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با نقض حقوق بشر استفاده خواهد کرد. این اقدامات دیپلماتیک نشان‌دهنده افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران برای پاسخگویی در قبال عملکرد قضایی خود است.

نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان سیاسی

مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز ۲۱ شهریور در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. این نامه خواستار پاسخگویی جدی جمهوری اسلامی در قبال دادرسی‌های ناعادلان و افزایش اعدام زندانیان سیاسی شده است. علاوه بر این، نگرانی‌های جدی درباره انتقال ناگهانی زندانیانی مانند شایان شکیبایی از زندان اوین به مکان‌های نامعلوم وجود دارد که این موضوع چالش‌های حقوق بشری منطقه را عمیق‌تر کرده است.