اعدام امیرحسین ملکی و ابراهیمی در پرونده میدان علیخانی؛ رسیدن شمار قربانیان به ۹ نفر

با اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، شمار کشته‌شدگان پرونده اعتراضات دی‌ماه اصفهان به ۹ نفر رسید. جزئیات جدید این پرونده امنیتی و واکنش‌ها.

خبرگزاری میزان در خبری منتشر شده، از اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در استان اصفهان خبر داد. با انجام این دو اقدام، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط مستقیم با پرونده امنیتی میدان علیخانی به عدد نه نفر افزایش یافت. این رویداد بخش دیگری از پیگیری‌های قضایی در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محسوب می‌شود که منجر به محکومیت دوازده متهم به مرگ شده است.

جزئیات اتهامات و دلایل اجرای حکم اعدام

این رسانه رسمی مدعی شده است که امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در کشته شدن چهار مأمور پلیس فراجا در جریان آن تجمعات نقش مستقیم داشته‌اند. بر اساس گزارش میزان، دلایل این اتهامات بر پایه اظهارات متهمان، بازداشت‌شدگان دیگر، تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های مداربسته و روایت حاضرین در صحنه استوار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو نفر حامل سلاح سرد بوده‌اند و در عملیات تخریب اموال و حمله به نیروهای انتظامی فعال بودند.

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پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی‌ماه در شهر اصفهان باز می‌گردد. در آن مقطع، حدود شصت نفر بازداشت شدند و حکم اعدام برای دوازده نفر از متهمان این پرونده تایید گردید. نخستین دسته از محکومان به اعدام در تاریخ ۲۸ تیرماه اعدام شدند. در آن زمان نیز اتهامات مشابهی به آنان وارد شد، اما جزئیات مستقل و شفاف از روند محاکمه و دفاعیات این متهمان در دسترس عموم قرار نگرفت.

واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری در این پرونده

دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیش از اجرای این احکام، هشدار داد که اجرای حکم برای این دو جوان بیست ساله خطرات جدی به همراه دارد. این نهاد مدعی شد که خانواده‌های متهمان برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند. در پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی، همواره درباره امکان اخذ اعترافات اجباری و استفاده از آن‌ها در دادگاه‌ها نگرانی‌های جدی وجود داشته است.

در جریان پرونده‌های مشابه، گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری جلسات محاکمه غیرعلنی و عدم مشخص بودن مسئولیت فردی هر یک از متهمان منتشر شده است. کارشناسان حقوقی درباره گزارش‌های وارده مبنی بر نقض حق دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن رویه‌های استاندارد قضایی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها بر پایه گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد بار اثبات جرم به درستی و شفافیت بر عهده متهمان نهاده نشده است.

سرنوشت متهمان دیگر و وقایع مرتبط

علیرضا سپاهی، از دیگر متهمان این پرونده، در تاریخ ششم مردادماه برای اعدام به محل اجرای حکم منتقل شد اما پیش از آغاز عملیات، دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت. او همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی در این مرحله قرار داشت. در پرونده‌های دیگر مرتبط با همین اعتراضات، متین فرنیان، جوان بیست و سه ساله اهل مشهد، نیز جزو محکومان به اعدام است. هویت دو نفر دیگر از متهمان این گروه هنوز کاملاً روشن نشده است.

این سه شهروند معترض در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. همچنین حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است. گزارش‌هایی نیز از بازخورد دانش‌آموزان نسبت به اقدامات جدید مدارس در دوران پسا اعتراضات منتشر شده است.