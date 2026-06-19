سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند و این میزان اعدام افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است.

اعدام این سازمان پنج‌شنبه ۲۸ خرداد در گزارشی اعلام کرد هشت زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند، سحرگاه شنبه ۲۳ خرداد در این زندان به دار آویخته شدند.

به گفته این سازمان هویت سه تن از زندانیان اعدام‌شده به نام‌های امیرعباس دکامی، اکبر بنی‌هاشم و مهدی مرادیان احراز شده، اما احراز هویت پنج تن دیگر همچنان در دست بررسی است. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای حکم اعدام دستکم دو زندانی دیگر به نام‌های علیرضا احمدی و نامدار باقری در روز دوشنبه ۲۵ خرداد خبر داده و نوشته است این دو با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع به این سازمان حقوق بشری گفته است که علیرضا احمدی هفت سال پیش به اتهام حمل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در اسلام‌شهر بازداشت شده بود و اجرای حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی به خانواده صورت گرفت. این منبع اضافه کرده است که مسئولان زندان اجازه انجام آخرین ملاقات با خانواده را به این زندانی ندادند و حکم اعدام او به صورت مخفیانه اجرا شد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود یادآور شده است که اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در شش سال گذشته به طور مستمر در ایران افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر در پرونده‌‌های مربوط به این اتهام اعدام شدند. به گفته این سازمان، این میزان اعدام افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۴ دستکم ۵۰۳ نفر در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۳، افزایشی ۶.۶ درصدی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر از افزایش چشمگیر صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و می‌گویند بسیاری از این احکام به صورت مخفیانه، در سکوت کامل خبری و بدون رعایت‌های حداقل‌های حقوق قانونی متهمان به اجرا درآمده‌اند.

سازمان حقوق بشر کارون اخیرا در گزارشی اعلام کرده بود، پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و امضای توافق آتش‌بس، جمهوری اسلامی با تمرکز افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی بر بحران‌های منطقه‌ای، هزینه حقوق بشری اعدام‌ها به ویژه اعدام مخالفان را برای خودافزایش اعدام‌ها در حالی ادامه دارد که برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند موضوع حقوق بشر در تحولات دیپلماتیک اخیر نیز به حاشیه رانده شده است.

پس از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و انتشار متن آن، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر اشاره کردند که در هیچ بندی از این تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای، به موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره‌ای نشده است و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مذاکرات مورد توجه قرار نگرفته است. اوج‌گیری اعدام‌ها؛ ۱۲۰ هفته اعتراض زندانیان به کشتار حکومتی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همچنان ادامه دارد؛ آنهم در شرایطی که اعدام‌ها به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده‌اند





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