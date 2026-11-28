حکومت ایران با اجرای حکم شلاق پرستو احمدی و همکارانش، تلاش می‌کند با ایجاد رعب و وحشت از تکرار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ جلوگیری کند.

حکومت ایران در سایه نگرانی عمیق از آغاز دوباره اعتراضات سراسری و نزدیک شدن به سالگرد خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، با اجرای حکم شلاق پرستو احمدی ، خواننده ایرانی، و چهار عضو گروه موسیقی‌اش به مخالفان هشدار داد. رویترز شنبه هفتم آذر به نقل از سه مقام و دو فرد نزدیک به حکومت گزارش کرد که اجرای این حکم، دو سال پس از انتشار تصاویر کنسرت، نشان‌دهنده ماهیت کاملاً سیاسی این تصمیم است.

نگرانی از تکرار خیزش‌های مردمی و هدف‌گذاری سیاسی

بر اساس گزارش‌های این خبرگزاری، نگرانی‌های حکومت از تبدیل مجدد نارضایتی‌های عمومی به جنگ داخلی، با نزدیک شدن به سالگرد خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده است. این نگرانی باعث شده است که جلوگیری از بروز اعتراضات تازه در اولویت اصلی فعالیت‌های امنیتی و قضایی قرار گیرد. الکس وطن‌خواه، تحلیلگر اندیشکده انستیتو خاورمیانه، به رویترز توضیح داد که مقامات می‌دانند زمستان سختی در پیش است و این وضعیت ممکن است ماه‌ها ادامه پیدا کند.

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وی افزود که تصمیم‌گیری‌های سخت‌گیرانه گاهی صرفاً برای قدرت‌نمایی و ایجاد فضای رعب و وحشت گرفته می‌شود تا از شعله‌ور شدن دوباره خشم عمومی ناشی از بحران‌های معیشتی و سیاسی جلوگیری شود. در این میان، برخی منابع رویترز جلب رضایت حامیان تندرو حکومت را از دیگر اهداف اجرای حکم پرستو احمدی دانستند و گفتند وفاداری این گروه برای بقای جمهوری اسلامی حیاتی است.

واکنش‌های بین‌المللی و موضع‌گیری هنرمندان مخالف

صبا رباط‌جزی، خواننده ایرانی ساکن لندن که با نام هنری اِما فعالیت می‌کند و از کودکی پرستو احمدی را می‌شناسد، از اجرای این حکم انتقاد کرد. او گفت که فکر می‌کند مجازاتی که برای پرستو و اعضای گروهش در نظر گرفته شده، تنها باعث افزایش خشم مردم خواهد شد و به سرپیچی‌ها پایان نمی‌دهد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده تقاطع میان هنر و سیاست در شرایط فعلی ایران است.

دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی نیز دوم آذر در بیانیه‌ای جداگانه، اجرای حکم شلاق احمدی و همکارانش را اقدامی وحشیانه با هدف تحقیر و سرکوب خواند. این دفتر نوشت که رژیم متحجر و ضدزن جمهوری اسلامی از صدای زنان وحشت دارد و تلاش می‌کند با سلب حقوق بنیادین، آرامش موقت ایجاد کند. بی‌مجازات گذاشتن سرپیچی آشکار از حجاب اجباری، از نگاه حامیان تندرو حکومت، به معنای پذیرش این واقعیت است که دهه‌ها مقاومت، جمهوری اسلامی را وادار کرده از یکی از اصول ایدئولوژیک بنیادین خود کوتاه بیاید.

تشدید برخوردها با زندانیان سیاسی و اعدام‌های اخیر

همزمان با اجرای این احکام، گزارش‌ها از تشدید موج اعدام‌ها پس از دی‌ماه نشان می‌دهد که شکاف میان مطالبات تندروترین حامیان حکومت و خواسته‌های در حال تغییر بسیاری از ایرانیان عمیق‌تر شده است. واحدیان در نامه‌ای با عنوان اعدام، سلاح جمهوری اسلامی برای بقا، که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، صرفا اجرای قانون نیست، بلکه تداوم سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش کردن جامعه‌ای است که در برابر بی‌عدالتی، فساد و استبداد ایستاده است.

او تشدید موج اعدام‌ها را در شرایطی که خانواده‌های داغدار همچنان در پی حقیقت و عدالت‌اند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی ساختاری به کرامت انسانی دانست. احکامی که در روندهای فاقد حداقل‌های دادرسی عادلانه صادر می‌شوند، جان انسان‌ها را بر پایه روندی غیرشفاف و ناعادلانه به خطر می‌اندازند. این زندانی سیاسی با اشاره به تجربه سال‌ها زندگی در زندان، تاکید کرد که دیوارهای بلند زندان مسئولیت انسانی و اخلاقی ما را از بین نمی‌برند و در برابر سلب حق حیات انسان‌ها بی‌تفاوت نیست.

پیامدهای حقوقی و سرنوشت پرونده‌های معوق

بر اساس آمار منتشر شده، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا آبان سال جاری، حدود ۹۰ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در سایت هرانا ثبت شده‌اند. جمعه ششم آذر گزارش شد که پرونده ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و محبوس در زندان دستگرد اصفهان، در پی فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدامش به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

ایلیا بن‌رشید در دوران بازداشت برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته و دادگاه در صدور حکم به این اعترافات استناد کرده است. واحدیان در ادامه نامه خود نوشت که حکومتی که توان پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را ندارد، به جای شنیدن اعتراض‌ها، به طناب دار پناه می‌برد. او تاکید کرد اعدام نه حقیقت را دفن می‌کند، نه داغ خانواده‌ها را تسکین می‌دهد و نه جامعه‌ای مطالبه‌گر را برای همیشه ساکت نگه می‌دارد. واحدیان که پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کند، نامه خود را با عبارت نه به اعدام؛ نه به سرکوب به پایان رساند.