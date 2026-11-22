خبرگزاری هرانا از اعدام سه زندانی به اتهام قتل در شیراز و زاهدان خبر داد. همزمان احکام اعدام متهمان پرونده اکباتان تایید و آمار کشته‌ها ۲۹ درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری هرانا روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ اجرای حکم اعدام سه زندانی را در زندان‌های عادل‌آباد شیراز و زاهدان اعلام کرد. این گزارش در شرایطی منتشر شد که نگرانی‌ها از اجرای سریع احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر افزایش یافته است.

جزئیات اعدام سه زندانی در زندان‌ها

بر اساس گزارش منتشر شده، علی اردالی و فرهنگ فرهادی در زندان عادل‌آباد شیراز و محمد اربابی در زندان زاهدان اعدام شدند. محمد اربابی ۲۴ ساله اهل ایرانشهر است و حدود سه سال پیش در جریان یک نزاع دسته‌جمعی بازداشت شد.

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محمد اربابی پس از تحمل حدود دو سال حبس، به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود. هر سه زندانی پیش از این به اتهام قتل بازداشت و حکم اعدام آن‌ها قطعی شده بود.

تایید احکام دیوان عالی و انتقال به انفرادی

همزمان با این اعدام‌ها، خبرگزاری هرانا در ۲۹ آبان اعلام کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تایید کرده است. این دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و متهمان پرونده شهرک اکباتان هستند.

در مقابل، احکام اعدام مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی در همین پرونده نقض شد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که این دو متهم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده‌اند.

احکام اعدام در پرونده‌های اعتراضات

متین فرنیان، جوان ۲۳ ساله اهل مشهد که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. او در پرونده‌ای مشترک با دو شهروند دیگر توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد محاکمه گردید.

پدر متین فرنیان، محسن فرنیان، با انتشار تصویری از پسرش در صفحه اینستاگرام از خدا کمک خواست. همچنین محمد شرقی، کارمند حفاظت فرودگاه مهرآباد تهران، به اتهامات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.

آمار افزایش اعدامات در سال گذشته

بر اساس گزارش سالانه خبرگزاری هرانا، در فاصله ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند. این رقم نشان‌دهنده حدود ۲۹ درصد افزایش نسبت به دوره یک‌ساله پیش از آن است.

از مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره، ۶۹ مورد به اتهام‌های سیاسی و امنیتی مرتبط بود. سازمان حقوق بشر ایران نیز از ۴۴۴ اعدام در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ خبر داد که بخش بزرگی از آن‌ها به‌صورت رسمی اعلام نشد.