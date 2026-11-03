اعدام دو معترض اصفهانی و ادعای شکنجه اعدام مصنوعی

گزارش درباره اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در پرونده میدان علیخانی و ادعای تعرض به حقوق انسانی و شکنجه اعدام مصنوعی.

امیرحسین ملکی ، جوان بیست ساله و امیرحسین ابراهیمی ، دو نفر دیگر از بازداشت‌شدگان پرونده "میدان علیخانی" در اصفهان ، سه‌شنبه ۱۲ آبان توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. این خبر که توسط منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال رسیده است، حاکی از آن است که ملکی پیش از اعدام، در بازداشتگاه سروش تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بود.

جزئیات شکنجه و پس گرفتن اعترافات

بر اساس گزارش‌های دریافتی، امیرحسین ملکی پس از اینکه اعترافات اجباری خود علیه علیرضا سپاهی را پس گرفت، مورد ضرب و شتم و شکنجه‌های بدتر قرار گرفت. ماموران با بستن چشم‌های او و انداختن طناب دار گردنش و لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را به صورت مصنوعی شبیه‌سازی کردند تا او را تحت فشار روانی قرار دهند.

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این در حالی است که امیرحسین ملکی در دوران بازداشت در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و به بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان انتقال یافته بود. این مرکز تحت نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند و با تابلوی "اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی" شناخته می‌شود.

سرنوشت متهمان دیگر پرونده

پرونده "میدان علیخانی" پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و شامل ۱۲ متهم است که به اعدام محکوم شده‌اند. با اجرای حکم امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، شمار اعدام‌شدگان در این پرونده به ۹ نفر رسید. علیرضا سپاهی، که یکی دیگر از متهمان اصلی بود، ششم مرداد همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی برای اعدام به محل برده شد اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل گردید.

اتهاماتی که به این دو جوان وارد شده است، شامل حمل سلاح سرد، نقش در تخریب اموال و حمله به ماموران است. این اتهامات بر اساس اظهارات متهمان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده است. با این حال، خانواده‌های متهمان و دفاتر حقوق بشری بارها درباره اخذ اعترافات تحت فشار ابراز نگرانی کرده‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی و هشدارها

دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیش از اجرای احکام اعدام، درباره خطر جان این دو جوان بیست ساله هشدار داده بود. این دفتر اعلام کرد که خانواده‌های متهمان برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره روند دادرسی و رعایت حقوق انسانی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

تحولات ژئوپلیتیکی و ادعاهای نظامی

همزمان با اخبار مربوط به اعدام‌ها، سخنانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر توانایی‌های نظامی جدید منتشر شده است. محسن حیدری، نماینده مجلس خبرگان، در تاریخ ۱۲ آبان اعلام کرد که پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیایی خاص نخواهد بود. او ادعا کرد که توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که پایگاه‌های دشمن در اسرائیل و حتی خاک آمریکا ممکن است هدف قرار گیرند.

بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند. این ادعاها شامل پایگاه‌هایی در قبرس، یونان، ایتالیا، بریتانیا و رومانی می‌شود. همچنین کامران غضنفری، نماینده تهران، در ۱۲ آبان حدس زد که جمهوری اسلامی ممکن است دست به ساخت سلاح هسته‌ای زده باشد. البته این ادعاها توسط منابع مستقل تأیید نشده‌اند و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ۱۱ آبان اعلام کرد که برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد.