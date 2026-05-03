اعدام، بازداشت و سرکوب: تشدید نقض حقوق بشر در ایران

اعدام محراب عبدالله‌زاده، بازداشت گسترده معترضان، نقض حقوق زندانیان سیاسی و تعطیلی بخش‌های غیرامنیتی قوه قضائیه، نشان‌دهنده وخامت فزاینده وضعیت حقوق بشر در ایران است.

در روزهای اخیر، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش فشارهای بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت وخیم‌تر شده است. جمهوری اسلامی ایران ، در اقدامی هولناک، محراب عبدالله‌زاده، یکی از بازداشت ‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را اعدام کرد.

این اعدام، بار دیگر نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل این رژیم به حقوق اساسی بشر است. همزمان با این اعدام، گزارش‌های متعددی از ادامه بازداشت‌های گسترده معترضان و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی منتشر شده است. یک وکیل دادگستری در ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی قوه قضائیه، اعلام کرده که تنها بخش فعال این قوه، ماشین سرکوب و اعدام است و سایر بخش‌ها عملاً تعطیل شده‌اند.

این اظهارات، تصویری تاریک از وضعیت قضایی در ایران ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به ابزاری برای سرکوب مخالفان و نقض حقوق شهروندان تبدیل شده است. آرشام رضایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، نمونه‌ای از نقض حقوق انسانی در زندان‌های ایران است. او که از عفونت گوش رنج می‌برد، به دلیل فشار ماموران زندان برای اعزام به بیمارستان با دستبند و پابند، از درمان خود صرفنظر کرده است.

این اقدام، نقض آشکار کرامت انسانی و حق درمان زندانیان محسوب می‌شود. وب‌سایت توانا گزارش داده که زندانیان سیاسی، استفاده از دستبند و پابند و لباس زندان در هنگام اعزام به بیمارستان را توهینی به شخصیت و حقوق خود می‌دانند. آرشام رضایی، جوان کارگری است که به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش در مهر ۱۴۰۲ بازداشت و به قزل‌حصار منتقل شده است. او به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

این پرونده، نشان‌دهنده سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در ایران است و ضرورت توجه جدی به وضعیت حقوق بشر در این کشور را برجسته می‌کند. علاوه بر این، یوسف کلونک‌زاده، شهروند اهل ارومیه نیز در روزهای اخیر توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.

این اقدام، نقض آشکار حقوق قانونی شهروندان و نقض اصل بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ها است. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که دادگاه‌های انقلاب در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به معترضان و زندانیان سیاسی، با سرعتی بی‌سابقه به صدور احکام سنگین و به‌خصوص احکام اعدام ادامه می‌دهند. جلسات رسیدگی در بسیاری از این پرونده‌ها تنها چند دقیقه طول می‌کشد و متهمان به‌صورت گروهی و بدون برخورداری از حق دفاع مؤثر محاکمه می‌شوند.

این روند، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. یک وکیل دادگستری در ایران، اعلام کرده که بخش‌های غیرامنیتی قوه قضائیه تعطیل شده و اجرای احکام مدنی و کیفری متوقف شده است. این وضعیت، نشان‌دهنده بحران عمیق در دستگاه قضایی ایران و ناتوانی آن در ارائه خدمات قانونی به شهروندان است. از ابتدای عملیات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه رژیم، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۲۶ زندانی را اعدام کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس این قوه، بارها از قضات خواسته احکام اعدام را سریع‌تر صادر و اجرا کنند و به اعتراض‌های جهانی در این زمینه نیز بی‌توجهی کرده است. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای، روند سرکوب داخلی و اجرای احکام اعدام را تشدید کرده است. این وضعیت، نیازمند واکنش قاطع جامعه بین‌المللی و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی است





