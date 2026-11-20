حکم اعدام علی زاغی‌شاندیز در مشهد و بازداشت ۹ نفر در آبدانان پس از اعتراضات. محدودیت‌های زندان فردیس و تجمع دانشجویان تربیت مدرس علیه کیفیت غذا بررسی می‌شود.

منابع حقوق بشری در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند که تعداد بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات اخیر در شهرستان آبدانان به نinenine نفر افزایش یافته است. این ارقام حاکی از تشدید وضعیت امنیتی در این منطقه غربی کشور پس از وقایع هفته گذشته است. همزمان، جزئیات جدیدی از حکم اعدام علی زاغی‌شاندیز ، فعال مدنی متهم در پرونده‌ای دیگر، منتشر شد که واکنش‌های بین‌المللی متعددی را در پی داشته است. این رویدادها نشان‌دهنده جریان‌های پویا و پرآشوب فضای حقوقی و اجتماعی ایران در روزهای اخیر است.

جزئیات بازداشت‌ها در آبدانان پس از واژگونی اتوبوس

شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تجمعات اخیر در آبدانان با احتساب یک شهروند به نام میثم نظری به ۹ تن رسیده است. پیش از این، بازداشت هشت شهروند دیگر با هویت‌های شهرام جاویدانه، پیمان کریم‌زاده، اصغر اکبری، آرمین سلیمانی، ایرج حیدری، سعید عبداللهی، بهنام مرادی و سینا درویشی که نوجوان ۱۵ ساله است، گزارش شده بود. اعتراضات آبدانان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد که این رویداد مستقیماً پس از واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت پتروپالایش دهلران در شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ اتفاق افتاد. این سانحه رانندگی منجر به جان‌باختن ۱۳ تن از کارکنان این شرکت شد و خشم عمومی را برانگیخت. تا این لحظه، هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت جسمانی و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان بازداشت‌شده در دسترس نیست.

Also read کودکی در خط مقدم؛ فقر، ایدئولوژی و سربازگیری از دانش‌آموزان

حکم اعدام علی زاغی‌شاندیز و انتقادات حقوقی

نهاد حقوقی دادبان با انتشار جزئیات پرونده علی زاغی‌شاندیز، از صدور حکم اعدام توسط یزدان‌خواه، رئیس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، خبر داد. بر اساس متن حکم، این جوان معترض به اتهام "اقدام عملیاتی برای دولت‌های متخاصم" محاکمه شده است. اقدامات توصیف‌شده در حکم شامل مشارکت در آتش زدن صندلی متعلق به موقوفه چهارده معصوم، روغن خوراکی تهیه‌شده برای نیازمندان، لپ‌تاپ شهرداری و ریختن ماده آتش‌زا بر در دارالقرآن است. این اموال همگی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر شاندیز مشهد آسیب دیده بودند. در حکم صادره، بدون ارائه هیچ مستندی دال بر ارتباط مستقیم متهم با دولت‌های خارجی، حمایت آمریکا، اسرائیل و شاهزاده رضا پهلوی از اعتراضات به عنوان مبنای انتساب اقدامات به دولت‌های متخاصم ذکر شده است. علی زاغی‌شاندیز و وکلایش، از جمله سید حسین میریان، این ادعاها را به شدت رد کرده‌اند و آن را بی‌پایه و اساس دانسته‌اند.

لبنات جدید در زندان فردیس کرج

کانون حقوق بشر ایران در گزارش دیگری منتشر شده در روز جمعه، از اعمال محدودیت‌های تازه علیه زنان زندانی سیاسی و امنیتی در زندان فردیس کرج خبر داد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که مسئولان این زندان سالن محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی را به طور کامل از دیگر سالن‌های بند زنان جدا کرده‌اند. همزمان، با ایجاد دفاتر مددکاری در هر سالن، رفت‌وآمد و ارتباط میان زندانیان به شدت محدود شده است. این اقدامات عملاً بخش‌های مختلف بند زنان را به محیط‌هایی جداافتاده تبدیل کرده و شرایطی مشابه تبعیدگاه‌های داخلی را برای زندانیان ایجاد کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این جداسازی‌ها با هدف کنترل بیشتر و کاهش همبستگی میان زندانیان انجام شده است.

اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

رسانه دانشجویان متحد گزارشی از تهدید دانشجویان معترض دانشگاه تربیت مدرس به جای رسیدگی به وضعیت اسفناک تغذیه در این دانشگاه منتشر کرد. همزمان، خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس طی فراخوانی، تجمع‌ای را برای ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ مقابل سلف مرکزی دانشگاه برنامه‌ریزی کرده‌اند. دلیل این تجمع اعتراض به افت کیفیت غذا، هزینه‌های اضافی و نحوه توزیع وعده‌های غذایی است. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشجویان شمار زیادی از دانشگاه‌های ایران به وضعیت تغذیه و رفاهی دانشگاه‌ها و بی‌توجهی مقامات به این وضع اعتراض کرده‌اند. این حرکت بخشی از یک موج گسترده‌تر نارضایتی دانشجویی در سطح کشور است که بر مشکلات اقتصادی و رفاهی تمرکز دارد.

واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور حکم اعدام با اتهامات امنیتی و همکاری با دولت‌ها یا عوامل خارجی را مستند کرده است. این وزارتخانه گزارش داده که دادگاه‌های انقلاب در موارد متعدد بدون رعایت معیارهای دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر کرده‌اند. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که متهمان در این دادگاه‌ها بارها از دسترسی مؤثر به وکیل محروم شده‌اند و اعترافات گرفته‌شده تحت فشار یا شکنجه به عنوان مدرک علیه آنها مورد استفاده قرار گرفته است. دولت پرزیدنت ترامپ در واکنش به سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۱۰ بهمن اعلام کرد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در کارزار "خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب" معترضان نقشی محوری داشته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر تأکید کرده بود که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مطالبه آزادی و عدالت ایستاده است و از ابزارهای خود برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب استفاده خواهد کرد.