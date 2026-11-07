اعدام سه نفر در پرونده اعتراضات کرج تایید شد

دیوان عالی کشور احکام اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ کرج تایید کرد. جزئیات و واکنش‌ها را بخوانید.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حسن دیوبند ، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر کرج اعدام شدند. این خبرگزاری که وابسته به قوه قضاییه است، تأیید کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام صادر شده برای این سه فرد را نهایی کرده است.

این اعدام‌ها در پی اعتراضاتی رخ داد که در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج به وقوع پیوست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان این تجمعات به اماکن عمومی و دولتی آسیب وارد شد و برق بخشی از شهر کرج قطع گردید. دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهام مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم محاکمه کرده بود.

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جزئیات پرونده و اتهامات وارد شده

دادگاه انقلاب کرج اتهامات سنگینی را متوجه متهمان اصلی دانسته است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، دیوبند، کاظمی و زنگنه به جرم مشارکت در اقدام عملیاتی علیه منافع ملی محکوم به اعدام و مصادره کلیه اموال شدند. دادگاه برای صدور این احکام سخت‌گیرانه، به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در دوران بازداشت استناد کرده است.

علاوه بر این سه متهم اعدامی، هشت متهم دیگر در این پرونده خاص به حبس‌های بین پنج تا ده سال محکوم شدند. منبع گزارش تاکید کرده است که دیوبند متهم به آتش زدن اماکن و تخریب اموال عمومی بوده است. همچنین او به ترغیب دیگران برای انجام این اقدامات خشونت‌آمیز متهم شناخته شده است.

وضعیت پرونده‌های مشابه در مشهد و تهران

در کنار پرونده کرج، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اعدام در سایر شهرها نیز منتشر شده است. خبرگزاری هرانا در تاریخ ۱۶ آبان گزارش داد که علی زاغی و ایلیا اکبری در پرونده موسوم به شاندیز به اعدام محکوم شده‌اند. این دو نفر در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند.

همچنین در تهران، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب احکام اعدام برای امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و روحانی به نام مهدی جلالی صادر کرده است. اتهامات این افراد نیز شامل اقدام عملیاتی برای اسرائیل بوده است. در پرونده جداگانه، برای مهدی جلالی به اتهام ارتداد نیز حکم اعدام صادر شده است.

گزارش‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی منتشر شده در تاریخ ۱۲ آبان اعلام کرد که تعداد اعدام‌شدگان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه به حداقل ۳۶ نفر رسیده است. این گزارش پیش از تأیید اعدام‌های جدید کرج منتشر شده بود. سازمان‌های حقوق بشری دیگر نیز به موارد نادیده گرفته شدن حقوق متهمان اشاره کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک خود، به موارد اعتراف اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در پرونده‌های منتهی به اعدام مستند کرده‌اند. خانواده و نزدیکان برخی متهمان، نظیر رضا زنگنه، اتهامات سنگینی مانند همکاری با موساد را کاملاً رد کرده‌اند.

تأثیرات و واکنش‌های بعدی

با تأیید نهایی احکام توسط دیوان عالی کشور، این پرونده‌ها به مرحله اجرا درمی‌آیند. زندانیان مربوطه در بندهای مختلف مانند زندان وکیل‌آباد مشهد و ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند. برخی پرونده‌ها هنوز در مرحله فرجام‌خواهی هستند و برخی دیگر احکامشان نهایی شده است.

فعالان حقوق بشری هشدار داده‌اند که روند دادرسی در این پرونده‌ها فاقد شفافیت لازم است. آن‌ها خواستار بررسی مستقل از ادعاهای مطرح شده توسط مقامات قضایی شده‌اند. این رویدادها بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.