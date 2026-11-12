دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی، را رد کرد. حکم اعدام او به اجرای احکام ارسال شده است.

حکم اعدام پیمان فرح‌آور ، شاعر و ترانه‌سرا، پس از رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور ، رسماً به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. این در حالی است که تاکنون تاریخ مشخصی برای اجرای این حکم اعلام نگردیده و پرونده در مرحله نهایی قرار دارد.

جزئیات ابلاغیه و تاریخچه بازداشت

به گزارش کانال تلگرامی "خبرنامه" متعلق به مهدی محمودیان، پیمان فرح‌آور روز ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانواده خود تأیید کرد که ابلاغیه ارجاع پرونده‌اش به اجرای احکام را دریافت کرده است. این زندانی سیاسی ۳۸ ساله در زندان لاکان رشت محبوس است و پیش‌تر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ بازداشت شده بود.

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پیمان فرح‌آور در دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، به اتهامات سنگینی از جمله "بغی" و "محاربه از طریق انجام عملیات مسلحانه" محکوم شده است. همچنین به اتهام "ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و گروه کاسپین" و "تبلیغ علیه نظام" نیز به حبس محکوم شد.

دفاعیات وکیل و بی‌اساسی اتهامات

موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پرونده پیمان فرح‌آور را پیگیری می‌کند، ادعا کرده است که اتهامات وارد شده فاقد وجاهت قانونی و شواهد میدانی است. وی توضیح داد که در پرونده ذکر شده متهم نیمه‌شب با بنزین اقدام به آتش زدن اموال عمومی کرده است، اما در آن ساعات هیچ‌کس در محل حضور نداشته و اقدامی باعث رعب و وحشت عمومی نشده است.

برزین تأکید کرد که طبق قانون مجازات اسلامی، مواد آتش‌زا و بنزین سلاح محسوب نمی‌شوند و برای جرم محاربه نیاز به استفاده از سلاحی است که باعث ترس و وحشت مردم شود. از آنجا که هیچ شاهدی وجود ندارد و خسارت جانی یا مالی جدى وارد نشده، این اتهامات نمی‌تواند مصداق محاربه باشد.

فقدان شواهد ویدیویی و گروه سازمان‌یافته

وکیل پیمان فرح‌آور خاطرنشان کرد که نهاد امنیتی مدعی وجود فیلم‌های دوربین مداربسته از لحظه آتش زدن است، اما این تصاویر در پرونده موجود نیست و توسط بازپرس یا قضات دیده نشده است. همچنین، اتهام "ارتباط با گروه کاسپین" و "سازمان مجاهدین خلق" نیز بدون ارائه هرگونه جزئیات یا نام اعضای این گروه مطرح شده است.

برزین افزود که پیمان فرح‌آور در طول پرونده به تنهایی دستگیر شده و هم‌پرونده‌ای نداشته است. بنابراین، شرایط جرم "بغی" که نیاز به انجام اقدامات مسلحانه توسط یک گروه سازمان‌یافته دارد، در این پرونده صدق نمی‌کند و مجازات نهایی باید محدود به فعالیت تبلیغی باشد.

اعترافات اجباری و واکنش‌های بین‌المللی

نزدیکان پیمان فرح‌آور اعلام کرده‌اند که وی تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده و تمام اتهامات را رد می‌کند. بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار به اقرار ممنوع است و چنین اقراراتی اعتبار قانونی ندارند. منابع قضایی نیز تنها به گزارش وزارت اطلاعات و اعترافات اجباری تکیه کرده‌اند.

همزمان، ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک، اعدام مخالفان سیاسی در ایران را محکوم کردند و کارشناسان سازمان ملل نیز خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند. این در حالی است که اقداماتی مانند آتش زدن درِ حوزه علمیه خواهران زینبیه رشت و تابلوی پایگاه بسیج، تنها با استناد به گزارش‌های امنیتی به پیمان فرح‌آور نسبت داده شده است.