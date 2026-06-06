جیانی مرلو، رئیس اتحادیه بینالمللی مطبوعات ورزشی، در اعتراض به سختگیریهای شدید در صدور ویزا برای خبرنگاران خارجی در ایالات متحده، نامهای رسمی به فیفا ارسال کرده است. او خواستار مداخله فوری فیفا برای رفع محدودیتهایی شده که حتی خبرنگاران دارای اعتبارنامه فیفا را نیز موần محروم میکند. گزارشها حاکی است که خبرنگاران از ایران، آفریقا و دیگر مناطق در حال حاضر به دلیل رد یا تأخیر در صدور ویزای آمریکا دچار مشکل شدهاند. استفاده از ویزاهای یکبار ورود در جام جهانی ۲۰۲۶ که سه کشور میزبان دارد، باعث شده است که پس از سفر به مکزیک یا کانادا، بازگشت به آمریکا برای پوشش مسابقات ممکن نباشد. مرلو این وضعیت را در تقابل با ادعای آمریکا از آزادی مطبوعات ناسازنده ارزیابی کرده و خسارات مالی ناشی از لغو بلیتهای هوایی را نیز اشاره نموده است.
جیانی مرلو ، رئیس اتحادیه بینالمللی مطبوعات ورزشی ، در نزاعی با مقامات آمریکایی، نامهای رسمی به سخنگوی رسانهای فیفا ارسال کرده است. او در این نامه به دلیل سختگیریهای غیرعادی در صدور ویزا برای خبرنگاران خارجی در ایالات متحده، به ویژه در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ ، اعتراض بهصدا درآورده و خواستار مداخله فوری فیفا برای رفع این محدودیتها شده است.
مرلو در بخشی از نامهاش بیان کرده است: در پا研究的基地 جهانی که تمام جهان آن را میبیند، شاهد تکرار رویههای غیرقابلقبولwards هستیم؛ رویههایی که حتی خبرنگاران دارای اعتبارنامه رسمی فیفا نیز از دریافت ویزای ورود به آمریکا محروم میشوند. او نگرانی عمیقی درباره تأثیر این سیاستها بر آزادی اطلاعرسانی و پوشش مستقل از جام جهانی ابراز کرده است.
اتحادیه بینالمللی مطبوعات ورزشی (AIPS) گزارش داده که در حال حاضر، تعداد زیادی از خبرنگاران آفریقایی، ایرانی و از دیگر مناطق به دلیل تأخیرها و رد درخواستهای ویزای آمریکا دچار سردرگمی شدهاند. بهویژه، استفاده از ویزاهای یکبار ورود که تنها اجازه یک ورود به آمریکا را میدهد، باعث شده است که横幅ritten گزارشگران وقتی به مکزیک یا کانادا برای پوشش مسابقات سفر میکنند، نتوانند دوباره به آمریکا بازگردند.
این موضوع در جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار سه میزبان - آمریکا، کانادا و مکزیک - دارد، به بحران پیچیدهتری تبدیل شده است، زیراreporters müssen wiederholt über die Grenzen reisen. مرلو با انتقاد از این رویکرد گفته است: سیاستمداران همیشه ادعا میکنند که ورزش میتواند موانع میان کشورهای درگیر را از بین ببرد، اما این سیاستها دقیقاً در جهت مخالف عمل میکنند.
بسیار متأسفم که چنین محدودیتهایی بر فعالیت خبری در آمریکا، کشوری که ادعای حفاظت از آزادی مطبوعات دارد، اعمال میشود. او همچنین هشدار داده است که تأخیر در صدور ویزا باعث框中 شده است بسیاری از خبرنگاران خسارت مالی Canyon داشتهاند، از جمله لغو رزرو بلیتهای هوایی که از قبل خریداری کرده بودند. در عین حال، تیم فوتبال بلژیک در گروه جی جام جهانی ۲۰۲۶ با ایران، مصر و نیوزیلند به رقابت خواهد پرداخت. در دیداری دوستانه اخیر، بلژیک با نتیجه ۔۔
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