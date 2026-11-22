اعتصاب گسترده رانندگان کامیون و حمل‌ونقل جاده‌ای از اول آذر ۱۴۰۵ در چندین شهر ایران آغاز شد. این اعتصاب به دلیل کرایه پایین و هزینه‌های بالا است.

اعتصاب جدید و گسترده‌ای در میان رانندگان کامیون و نیروی انسانی فعال در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، از روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ در چندین کلان‌شهر و استان ایران آغاز شده است. این حرکت صنفی با هدف اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری فعالیت‌های حمل‌ونقلی شکل گرفته است.

دلایل اصلی و اهداف اتحادیه تشکل‌های کامیونداران

علت اصلی شکل‌گیری این تجمعات و دست از کار کشیدن‌ها، نارضایتی عمیق از پایین بودن نرخ کرایه حمل بار در مقایسه با تورم حاکم بر بازار است. عوامل دیگری نظیر افزایش شدید هزینه سوخت، گران شدن لاستیک و قطعات یدکی خودروهای سنگین و همچنین پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در حوزه بیمه‌ای، فشار مضاعفی را بر دوش این قشر شغلی وارد کرده است. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانییه‌ای رسمی، ضمن حمایت از این اقدام، خواستار بازنگری فوری در ساختار کرایه‌ها و بهبود شرایط معیشتی شده است.

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گسترش اعتصاب در چابهار، دزفول و سایر مناطق

ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، گستردگی این اعتصاب را در شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد. اعضای اتحادیه اعلام کرده‌اند که کامیونداران در شهرهای استراتژیک چابهار و دزفول نیز به جریان اعتصاب پیوسته‌اند. گزارش‌هایی حاکی از خودداری برخی از رانندگان در استان‌های فارس و خوزستان از حمل بار است، اما باید توجه داشت که گستردگی دقیق این حرکت در این مناطق هنوز به‌طور مستقل توسط مراجع خبری تایید نهایی نشده است. با این حال، پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که رانندگان از همکاران خود دعوت کرده‌اند تا به این اعتصاب ادامه دهند.

درخواست‌های صنفی و تاریخچه اعتراضات قبلی

در فراخوان‌های منتشر شده، از رانندگان انواع خودروهای سنگین شامل کامیون، تریلی، کمپرسی، تانکر و حتی وانت‌بارها خواسته شده است که از تاریخ اول آذر به این حرکت بپیوندند. اتحادیه خواستار تعیین کرایه عادلانه برای حمل بار، کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت قطعات یدکی و بهبود کامل شرایط شغلی رانندگان شده است. این رویداد در حالی رخ داده است که کامیونداران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز دست از کار کشیده بودند. آن اعتراضات نیز به دلیل کاهش سهمیه سوخت، پایین بودن کرایه و افزایش هزینه‌های فعالیت شکل گرفته بود. در جریان آن وقایع، گزارش‌هایی از بازداشت رانندگان معترض نیز منتشر شد.