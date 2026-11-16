دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از یزد تا کرمان با اعتراض به کیفیت پایین، وجود حشره و قیمت بالای غذای سلف‌ها دست به تجمع زده‌اند.

اعتراضات سراسری دانشجویان به کیفیت نازل و قیمت بالای غذای سلف‌ها و خوابگاه‌های دانشگاه‌ها وارد روزهای متوالی شده است. این حرکت که پیش‌تر از دانشگاه صنعتی شیراز آغاز شد، اکنون در دانشگاه‌های متعددی از جمله یزد، کرمان، آمل و تهران با شدت بیشتری ادامه دارد. دانشجویان با امتناع از خوردن غذای تهیه‌شده و گذاشتن سینی‌ها روی زمین، بر این باورند که کیفیت ارائه‌شده با استانداردهای بهداشتی و هزینه‌ای که می‌پردازند، همخوانی ندارد.

تداوم اعتصاب دانشجویان دانشگاه یزد و گزارش مسمومیت

دانشجویان دانشگاه یزد برای دومین روز متوالی، یعنی دوشنبه ۲۵ آبان، از مصرف غذای سلف دانشگاه خودداری کردند. این اعتراض که از یک‌شنبه آغاز شده بود، نشان‌دهنده اوج‌گیری نارضایتی‌ها در این مرکز آموزشی است. دانشجویان گزارش داده‌اند که همکلاسی‌های زیادی دچار مشکلات گوارشی و مسمومیت شده‌اند، اما شکایات پیشین آن‌ها هیچ‌گونه نتیجه‌ای نداشته است.

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بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، تصاویری از یافتن حشرات در غذاها و وجود مشکلات بهداشتی در برخی دانشگاه‌ها منتشر شده است. در دانشگاه یزد، مسئولان برای جلوگیری از اعتراضات تصویری مانند گذاشتن سینی غذا روی زمین، اقدام به جمع‌آوری سریع ظرف‌های غذا کرده‌اند. محمدرضا صادقیان، معاون دانشجویی دانشگاه یزد، در مواجهه با معترضان از کیفیت غذا دفاع کرد و ادعای دانشجویان مبنی بر وضعیت نامناسب را "سیاه‌نمایی" خواند.

شایعات حشرات و نارضایتی‌های گسترده در دانشگاه‌های دیگر

اعتراضات به کیفیت غذا به دانشگاه‌های دیگری نیز سرایت کرده است. دانشجویان دانشکده چمران کرمان، وابسته به دانشگاه ملی مهارت، در تاریخ ۲۴ آبان سینی‌های غذای خود را روی زمین سالن گذاشتند. یک دانشجوی این دانشگاه اعلام کرد که دانشجویان مجبورند با وجود کیفیت پایین، مبلغ ۳۵ هزار تومان را برای هر پرس غذا پرداخت کنند. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف عمیق میان هزینه‌های پرداختی و کیفیت دریافتی است.

در دانشگاه دولتی فناوری نوین آمل نیز دانشجویان در دوشنبه ۲۵ آبان از وضعیت نامناسب غذا انتقاد کردند. تصاویر ارسالی نشان‌دهنده وجود حشره در حبوبات غذای توزیع‌شده بود. دانشجویان همچنین اشاره کردند که برای نخستین بار توزیع شام در خوابگاه آغاز شده اما کیفیت پایین و مقدار ناچیز وعده ناهار باعث نارضایتی شده است. آن‌ها تأکید کردند که موضوع بحث تجملات نیست، بلکه سلامت و امنیت غذایی دانشجو در میان است.

دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در ۲۰ مهر و دانشجویان منابع طبیعی گرگان در پنجم آبان نیز با گذاشتن سینی غذا بر زمین یا تجمع در سلف، بر کمبودها و کیفیت پایین غذا فشار آوردند. در دانشگاه کردستان، دانشجویان در ۱۹ آبان با پخش تراکت‌هایی با شعار "غذای رایگان و باکیفیت حق دانشجو"، به قیمت و کیفیت غذا اعتراض کردند.

بحران تأمین غذا در خوابگاه‌های تهران و گرانی مواد اولیه

مشکلات فراتر از کیفیت غذا، شامل کمبود و تأخیر در توزیع وعده‌ها نیز هست. دانشجویان خوابگاه شهید همت دانشگاه علامه طباطبایی تهران در روز ۲۱ آبان گزارش دادند که پس از سفارش سالاد سزار، مسئولان اعلام کردند غذا موجود نیست و دانشجویان باید ساعت‌ها منتظر ساندویچ جایگزین بمانند. در نهایت، مدیران انبار به جای ساندویچ، تعداد محدودی کنسرو ماهی تهیه کردند که برای همه دانشجویان کافی نبود.

در دانشگاه فرهنگیان یزد نیز پس از اعتراضات، گزارش شده است که مسئولان غذاها را در سطل زباله ریخته و روز بعد غذای باکیفیت‌تری ارائه ندادند. دانشجویان دانشگاه الزهرا و علوم پزشکی کرمان نیز از وضعیت مشابه شکایت داشتند. رییس دانشگاه الزهرا، زهرا ناظم‌بکایی، در ۲۲ شهریور اشاره کرد که افزایش قیمت مواد غذایی و تفاوت آن با قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار مناسب برای تأمین غذای دانشجویان را بسیار دشوار کرده است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، دانشجویان در سنوات مجاز باید برای هر وعده ناهار یا شام مبلغ ۲۵ یا ۳۵ هزار تومان پرداخت کنند. با وجود این هزینه‌ها و دریافت بودجه رفاهی، دانشجویان معتقدند که دانشگاه‌ها قادر به ارائه حداقل استانداردهای بهداشتی و غذایی نیستند و این نارضایتی‌ها همچنان با تجمعات و اعتصابات دانشجویی همراه است.