اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ۱۵ شهر به دلیل گران‌شدن قطعات و پایین بودن کرایه؛ همزمان توقف ناگهانی اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و سجاد نجاران.

اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در سومین روز اعتصاب اعلام کرد که رانندگان در ۱۵ شهر بزرگ و مهم کشور، از حمل بار خودداری کرده‌اند. این تجمیع اعتراضات با محوریت افزایش شدید هزینه‌های نگهداری و عدم تناسب کرایه‌ها با تورم رخ داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رانندگان در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، بم، سیرجان، دزفول، بندرعباس، گچساران، چابهار، دیواندره، جیرفت، اهواز، کرمانشاه و زابل همچنان از فعالیت خود دست کشیده‌اند.

علت اصلی اعتصاب کامیون‌داران چیست؟

هزینه‌های سیر‌به‌سیر افزایش‌یافته و قیمت دلار، عامل اصلی این اعتصاب است. لاستیک، روغن و قطعات یدکی همگی با نرخ ارز محاسبه می‌شوند، اما کرایه حمل‌ونقل ثابت مانده است. یک کامیون‌دار اعلام کرد که هزینه تعویض روغن از ۲۰ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان و خرید لاستیک از ۷۵ میلیون به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در یک سال.

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اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که کرایه پارسال هنوز پابرجاست و تنها ۲۲ درصد اضافه شده است. این در حالی است که قیمت لاستیک ۳۸۵ جی‌تی از ۲۰۹ میلیون تومان به ۲۴۶ میلیون تومان رسیده است. رانندگان معتقدند با این شرایط، فعالیت اقتصادی برای آنها توجیه‌پذیر نیست و چرخ کامیون‌ها متوقف شده است.

واکنش مقامات و تضاد در گزارش‌ها

در حالی که اتحادیه‌ها از اعتصاب در ۱۵ شهر خبر می‌دهند، مقامات دولتی وضعیت را عادی جلوه می‌دهند. جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران، روز سوم آذر اعلام کرد که هیچ خبری از اعتصاب نیست و همه رانندگان در حال بارگیری هستند. او گفت اگر اتفاقی افتاده بود، حتماً مطلع می‌شد.

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیز در تاریخ دوم آذر اعلام کرد که فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور کاملاً عادی است. اما رانندگان با انتقاد از این سخنان، خطاب به موسوی نوشتند که او از دفتر مطلع می‌شود نه از کف جاده. یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال نیز تأیید کرد که شماری از رانندگان در شهر قم نیز دست از کار کشیده‌اند.

پرویز تورانی‌قزوینی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مالکان کامیون ایران، در روزنامه جهان‌صنعت گفت که هزینه‌های واقعی در تعیین نرخ کرایه لحاظ نمی‌شود. او خواستار محاسبه هزینه هر مسیر و تعیین کرایه بر اساس این هزینه‌ها و سود متعارف برای مالک کامیون و راننده شد.

توقف ناگهانی اجرای حکم اعدام میلاد آرمون

همزمان با اعتراضات رانندگان، تحولی مهم در پرونده زندانیان سیاسی رخ داد. محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، بامداد چهارشنبه ۴ آبان اعلام کرد که اجرای حکم اعدام موکلش، که قرار بود در چهارشنبه چهارم آذر اجرا شود، به صورت تلفنی متوقف شد. آقاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هفته پر از دلهره‌ای را گذرانده و خانواده موکلش را در جریان قرار داد.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان نیز گزارش داد که سجاد نجاران به بند عمومی زندان قزل‌حصار بازگشته است. پیش از این، کانال تلگرامی امتداد و خبرگزاری هرانا از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور خبر داده بودند. مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی نیز در این پرونده بودند، اما احکام اعدام آنها نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد ارجاع شد.

در پی این اخبار، خانواده‌ها و دوستان آرمون و نجاران شامگاه سوم آذر مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کردند. وکلای این دو زندانی با ثبت درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، خواستار رسیدگی دوباره به پرونده موکلانشان شده بودند. این توقف حکم، گامی مثبت در جهت حفظ جان این زندانیان محسوب می‌شود.