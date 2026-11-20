هزاران جوان در ۲۵ کشور اروپایی در چارچوب "توقف تسلیح مجدد" به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات مسالمت‌آمیز با شعارهای ضد جنگ و مطالبات آموزشی و اقتصادی همراه بود.

هزاران دانشجو و جوان در روز جمعه، ۲۹ آبان‌ماه، در حداقل ۲۵ کشور اروپایی به خیابان‌ها آمدند تا در قالب یک اعتصاب سراسری بین‌المللی، اعتراض خود را علیه سیاست‌های نظامی و اقتصادی دولت‌ها بیان کنند. این تظاهرات که با شعار "برای آینده‌مان، علیه جنگ‌های شما!" همراه بود، در چارچوب کمپین "توقف تسلیح مجدد اروپا" سازمان‌دهی شد و در وین پایتخت اتریش با برپایی پرچم‌ها و پلاکاردها آغاز گردید.

جزئیات و مکانیسم تظاهرات سراسری جوانان

این رویداد که الهام‌بخش آن تظاهرات گسترده ماه‌های اخیر در فرانسه بوده است، توسط رویترز به عنوان یک "اعتصاب بین‌المللی جوانان" گزارش شده است. کشورهای مشارکت‌کننده در این گسترش جغرافیایی شامل بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و کرواسی هستند که هر کدام در مقیاس‌های مختلف محلی برگزار شده‌اند.

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در آلمان، گروه سازمان‌دهنده با نام "نسل زد زمام امور را به دست می‌گیرد"، اعلام کرده است که تظاهرات را در ۷۳ شهر و منطقه مختلف هماهنگ کرده است. معترضان در این کشور به کاهش بودجه مدارس و دانشگاه‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی از احتمال اجباری شدن مجدد خدمت سربازی اشاره کردند.

در برلین، حدود چهار هزار نفر در میدان الکساندرپلاتس تجمع کردند. در کلن نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند، اگرچه شمار شرکت‌کنندگان کمتر از پنج هزار نفری بود که برگزارکنندگان پیش‌بینی می‌کردند. در پاریس نیز شماری از معترضان با اشاره به هزینه‌های زندگی و بحران اقلیمی، نسبت به آینده نسل جوان ابراز نگرانی کردند.

مواضع ذینفعان و رقابت‌های سیاسی در تظاهرات

گسترده‌ترین اعتراضات در ایتالیا برگزار شد، جایی که ده‌ها هزار دانشجو و کارگر در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت جورجا ملونی به خیابان‌ها آمدند. این معترضان خواستار افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری بیشتر در خدمات عمومی بودند. این تجمعات همزمان با اعتصاب سراسری به دعوت بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ایتالیا، یعنی CGIL برگزار شد.

مائوریتسیو لاندینی، رهبر اتحادیه CGIL، اظهار داشت که حضور جوانان در خیابان‌های کشورهای مختلف اروپایی نشان می‌دهد مطالبه تغییر در میان شهروندان این قاره رو به افزایش است. این بیانیه تأکیدی بر پیوند بین جنبش دانشجویی و نیروهای کارگری در ایتالیا است.

در لندن نیز صدها نفر در میدان پارلمان تجمع کردند. بسیاری از معترضان در کشورهای مختلف خواستار کاهش بودجه نظامی و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و خدمات اجتماعی شدند. این مواضع نشان‌دهنده یک اجماع نسبی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت به اولویت‌های بودجه‌ای دولت‌هاست.

تأثیرات واقعی و گام‌های بعدی در افق اروپا

اعتراضات روز جمعه عمدتاً مسالمت‌آمیز و محدودتر از تظاهرات گسترده فرانسه بود که در برخی موارد به درگیری با پلیس و غارت فروشگاه‌ها انجامیده است. این تفاوت در ماهیت تظاهرات، نشان‌دهنده تلاش سازمان‌دهندگان برای حفظ تمرکز بر مطالبات اقتصادی و صلح‌طلبانه است.

این موج اعتراضی در شرایطی روی می‌دهد که کشورهای اروپایی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش نارضایتی جوانان از وضعیت اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی و اولویت‌های بودجه‌ای دولت‌ها بوده‌اند. تقاضای اصلی معترضان شامل افزایش بودجه آموزش، مقابله با گرانی و رسیدگی به بحران تغییرات اقلیمی است.

آینده این جریان نشان خواهد داد که آیا این مطالبات می‌تواند به تغییرات سیاستی منجر شود یا خیر. با این حال، حضور پررنگ در ۲۵ کشور، پیامی روشن از سوی نسل جوان اروپا به حکمرانان این قاره بوده است.